Comment connaître l’état de la batterie de l’iPhone

Savoir l’état de la batterie de notre iPhone est très simple grâce au système développé par Apple.

Apprenez à connaître l’état de la batterie de l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment connaître l’état de la batterie de votre iPhone. Parce qu’elles ne sont pas parfaites et se dégradent avec le temps, perdant ainsi de leur capacité en fonction des charges que nous appliquons à l’appareil. C’est pourquoi il est recommandé de vérifier régulièrement les performances de la batterie de notre iPhone au cas où nous aurions besoin de la remplacer.

Apple a mis en place un système très simple qui nous permet de vérifier l’état de la batterie de notre iPhone en quelques touches simples dans l’application Paramètres. Même s’il est inévitable qu’elle se détériore en raison des cycles de charge, c’est une donnée qu’il est toujours bon d’avoir en tête.

Comment vérifier l’état de la batterie de l’iPhone

Comme nous l’avons dit, Apple facilite grandement la vérification de l’état de la batterie de notre iPhone. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à la section Batterie. Appuyez sur Santé de la batterie. Consultez la valeur de la Capacité maximale.

Que indique la valeur de la capacité maximale? C’est une valeur qui nous montre l’état de la batterie de l’iPhone par rapport à lorsqu’elle était neuve. Une valeur normale serait d’avoir un pourcentage supérieur à 80% pendant les deux premières années ou environ 500 charges complètes. C’est-à-dire lorsque la batterie est chargée de 0 à 100% ou de 50 à 100% deux fois, etc.

Une autre méthode pour vérifier l’état de la batterie de l’iPhone consiste à prendre en compte les cycles de charge. Cependant, cette méthode est un peu plus compliquée. Une autre donnée à prendre en compte est la capacité de performance maximale, qui indique l’état de la batterie de l’iPhone. Si à un moment donné l’appareil demande beaucoup d’énergie et que la batterie ne peut pas répondre, il pourrait se redémarrer. Pour éviter cela, Apple propose une option qui limite temporairement les performances.

Comment augmenter le pourcentage de santé de la batterie de l’iPhone

Même si les données sur la santé de la batterie sont un bon indicateur pour connaître l’état de la batterie de l’iPhone, il arrive parfois qu’elles ne soient pas correctes et qu’elles puissent être corrigées voire augmentées. En effet, l’iPhone estime la santé de la batterie en fonction de certains paramètres, mais ils ne sont pas infaillibles, ils ne nous donnent qu’une idée approximative.

Si vous recherchez une mesure plus précise, essayez ceci. Épuisez complètement la batterie jusqu’à ce que l’iPhone s’éteigne, puis chargez-le à 100% sans interruption et en l’utilisant peu. Répétez cette opération au moins trois fois. Cette méthodologie fournit plus de données pour l’estimation et vous pourriez remarquer un changement dans le pourcentage de santé de la batterie.

Quand changer la batterie de notre iPhone

Comme vous pouvez le constater, l’iPhone dispose de systèmes assez simples pour que nous puissions consulter l’état de la batterie de l’iPhone. Cela indique également qu’il sera capable de nous avertir lorsque la batterie aura besoin d’être remplacée.

Même si l’iPhone nous alerte par une série de messages, il y aura également un indicateur dans la section de la batterie nous avertissant de la nécessité urgente de la remplacer. Cependant, l’iPhone peut ne pas fonctionner aussi bien avant l’apparition de ces notifications.

Avant de changer la batterie, il est toujours possible d’adopter différentes méthodes pour la prolonger dans la vie quotidienne, mais une fois qu’elle atteint 80% ou moins, il est recommandé de la changer. Il n’y a rien à faire pour empêcher la détérioration de la batterie, car nous chargeons nos appareils tous les jours et les cycles s’accumulent.

En conclusion, il est important de prendre conscience que les batteries des iPhone ne sont pas parfaites et se dégradent au fil du temps en raison des charges que nous leur appliquons. Pour connaître l’état de la batterie de notre iPhone, Apple a mis en place un système simple via l’application Paramètres. Vérifier la capacité maximale et les cycles de charge sont des moyens utiles d’évaluer ses performances. Bien que les données sur la santé de la batterie puissent être approximatives, il est possible d’essayer d’améliorer en effectuant des cycles de charge complets.

