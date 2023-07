Comment installer macOS 14 Sonoma Public Beta

Nous sommes au mois de juillet et vous savez ce que cela indique pour les utilisateurs de macOS. La bêta publique de macOS 14 a enfin été rendue publique par Apple. Oui, vous pouvez désormais mettre la main sur la version bêta publique de macOS 14 Sonoma et tester gratuitement les nouvelles fonctionnalités de macOS Sonoma.

La version bêta de macOS Sonoma a été publiée le mois dernier après l’annonce, mais elle était réservée aux comptes de développeurs. Mais finalement, la version bêta est disponible pour tous ceux qui souhaitent tester le nouveau macOS Sonoma en avant-première. Contrairement aux versions bêta destinées aux développeurs, la version bêta publique comporte moins de bugs. Cela s’explique par le fait qu’Apple a déjà investi un mois dans l’élimination des bugs présents dans les premières versions bêta pour développeurs afin d’améliorer les performances de macOS.

Donc, si vous voulez tester le nouveau macOS Sonoma mais que vous ne voulez pas être confronté à des bugs majeurs, vous pouvez installer macOS Sonoma Public Beta sur votre Mac. C’est ce que propose ce guide.

macOS 14 Sonoma – Nouvelles fonctionnalités

macOS Sonoma dispose d’un grand nombre de fonctionnalités qui améliorent encore l’utilisation de votre appareil macOS pris en charge. Il y a un bon nombre de nouvelles fonctionnalités telles que

Ajoutez facilement des widgets de votre iPhone au bureau macOS

Mode Jeu pour maximiser les ressources du système lorsque vous jouez

Profils distincts pour le navigateur Safari

Réactions de la caméra Facetime

Amélioration de l’autocorrection et du texte prédictif

Consultez la liste de toutes les fonctionnalités ici.

Appareils pris en charge

Avant de vous expliquer comment installer facilement la version bêta publique de macOS Sonoma, il est préférable de voir quels sont les appareils macOS qui peuvent être mis à jour et installés avec macOS Sonoma.

iMac Pro : 2017 et plus récent

iMac : 2019 et versions plus récentes

Mac Mini : 2018 et versions plus récentes

Mac Pro : 2019 et versions plus récentes

Mac Studio : 2022 et plus récent

MacBook Air : 2018 et versions ultérieures

MacBook Pro : 2018 et versions plus récentes

Comment installer macOS Sonoma Public Beta

Actuellement que vous savez quels appareils sont éligibles pour installer la mise à jour de macOS Sonoma, il est enfin temps d’examiner les étapes à suivre pour obtenir la version bêta publique de macOS Sonoma sur votre appareil macOS.

Configuration requise :

Sauvegardez vos données importantes

Assurez-vous qu’il y a au moins 20 Go d’espace libre sur le disque.

Comme il s’agit d’une version bêta publique, il peut y avoir des bugs.

Faites une sauvegarde de votre Mac

Il est important de faire une sauvegarde de votre Mac avant d’installer une mise à jour bêta. Si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous de sauvegarder vos données à l’aide de Time Machine. Une sauvegarde est toujours utile si vous souhaitez revenir à la version précédente de macOS.

IMG : Apple

Inscrivez-vous à la bêta publique de macOS Sonoma

Voici les étapes pour accéder à la version bêta publique de macOS Sonoma

Sur votre appareil macOS, lancez le navigateur web Safari et rendez-vous sur la page site officiel du programme de logiciels bêta d’Apple.

Cliquez sur le bouton Sign Up pour créer un nouveau compte Apple ID ou cliquez sur le bouton Sign In pour vous connecter avec votre Apple ID existant.

Il vous sera demandé d’accepter les termes et conditions du programme. Acceptez les termes et conditions.

Actuellement, sur l’écran suivant, vous verrez différents logiciels pour les appareils Apple, cliquez sur macOS.

Faites défiler vers le bas et recherchez l’utilitaire d’accès à la bêta publique de macOS. Cliquez dessus pour télécharger l’utilitaire.

Après avoir téléchargé l’outil, installez-le sur votre Mac. Il vérifiera la présence de la sauvegarde, et s’il ne la trouve pas, vous serez invité à effectuer une sauvegarde.

Sur la page du programme bêta, cliquez sur Enroll Your Devices.

Téléchargez et installez macOS Sonoma Public Beta

Actuellement que vous avez enregistré votre identifiant Apple et votre appareil macOS pour la version bêta publique de macOS Sonoma, il est temps de télécharger la version bêta publique sur votre Mac.

Lorsque vous cliquez sur Enroll Your Devices (Enrôler vos appareils), vous accédez à la page Software Update (Mise à jour du logiciel). Si ce n’est pas le cas, ouvrez l’application Préférences Système et rendez-vous dans la section Mise à jour du logiciel. Sur la page de mise à jour du logiciel, vous verrez la mise à jour de macOS 14 Sonoma Beta. Cliquez sur le bouton Mettre à jour maintenant pour installer macOS 14 Public Beta sur votre Mac.

Comment installer macOS Sonoma Public Beta sur un disque externe ?

Si l’espace de stockage de votre Mac devient insuffisant ou si vous ne souhaitez pas l’installer sur le disque principal, vous avez toujours la possibilité d’installer macOS sur un disque externe ou sur une partition différente de votre Mac. Mais vous devez disposer d’un disque vide pour pouvoir l’installer. Voici ce que vous devez faire :

Assurez-vous de vous être inscrit à la bêta publique et d’avoir installé l’utilitaire d’accès à la bêta publique de macOS sur votre Mac. Connectez maintenant votre pilote externe à votre Mac. Ensuite, ouvrez l’utilitaire de disque et sélectionnez le lecteur externe. Pour formater le disque, cliquez sur le bouton Effacer et sélectionnez l’option APFS dans la liste déroulante avant de le formater. Ouvrez le Beta Installer et choisissez le disque externe comme destination macOS. Vous pouvez maintenant installer macOS Sonoma Public Beta sur un disque externe.

IMG : Apple

Si macOS est installé sur deux disques, vous pouvez facilement choisir le disque à démarrer. Pour ce faire, sur un Mac Apple Silicon, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé lorsque vous allumez votre PC. Vous aurez alors la possibilité de démarrer sur la partition de votre choix. Si vous possédez un Mac à processeur Intel, maintenez la touche Options enfoncée lorsque vous démarrez votre Mac.

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez vous inscrire à la version bêta publique et télécharger la version bêta publique de macOS Sonoma sur votre appareil macOS pris en charge. Si vous avez des questions ou des interrogations, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas non plus à nous faire part de votre expérience de l’utilisation de macOS Sonoma. Dites-nous ce que vous trouvez génial et ce qui pourrait être amélioré lors de la sortie de la version stable pour le grand public.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :