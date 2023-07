Vous n’avez pas besoin d’une smartwatch pour compter vos pas : voici comment vous pouvez le faire à partir de votre téléphone portable Xiaomi

Tout le monde sait que Xiaomi propose de nombreux dispositifs portables qui nous aident à compter nos pas quotidiens et à suivre notre activité physique. Cependant, tout le monde n’aime pas porter un produit de ce type à son poignet ou n’a pas les moyens de se l’offrir, c’est pourquoi nous vous proposons une solution très intéressante que vous allez certainement adorer.

Il s’agit d’utiliser votre propre téléphone Xiaomi pour pouvoir compter les pas que vous faites chaque jour, une fonctionnalité cachée que vous allez pouvoir configurer d’une manière extrêmement simple et qui va fonctionner très bien car elle utilise tous les capteurs de mouvement du téléphone pour atteindre la plus grande précision possible à tout moment.

Comment compter vos pas à partir de votre téléphone Xiaomi sans montre ?

Pour accéder à cette option, nous devrons utiliser le célèbre App Vault que nous trouvons installé sur nos mobiles Xiaomi une fois que nous les allumons pour la première fois. Grâce à elle, nous disposons d’un widget qui nous donne la possibilité de fixer un objectif de pas quotidiens et de les faire compter par notre téléphone portable sans que nous ayons à faire quoi que ce soit d’autre.

Le problème de ce type d’outil est qu’il nous oblige à garder notre téléphone portable sur nous en permanence pour qu’il soit le plus précis possible, ce qui est beaucoup plus simple avec une smartwatch puisque nous ne l’enlevons jamais. Cependant, il est très difficile d’obtenir quelque chose de moins cher et de plus efficace, car nous avons tous un téléphone portable dans notre poche.

Pour pouvoir configurer tout ce que nous vous commentons, il n’y a pas de plus grande difficulté que d’entrer dans la voûte des applications de MIUI et de sélectionner la section des « Étapes ». Une fois entré, l’application nous demandera de fixer un objectif de pas quotidiens (nous vous conseillons de le fixer à 10 000 pas) et tout sera prêt pour que notre mobile s’occupe du reste.

Le mieux, c’est que le téléphone enregistrera automatiquement toutes les informations sur les pas que nous faisons chaque jour, et nous pourrons visualiser les différents jours simplement en glissant sur l’interface de l’application d’une manière très simple, une véritable merveille si l’on considère qu’il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent supplémentaire pour pouvoir l’utiliser.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :