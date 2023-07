Comment installer la version bêta de watchOS 10

Vous voulez tester tout ce qui arrive avec la dernière version de watchOS, comme la nouvelle interface widgets, les nouveaux cadrans d’Apple Watch, les applications remaniées, les nouvelles capacités de cyclisme et de randonnée, et bien plus encore ? Suivez les instructions pour installer gratuitement watchOS 10 bêta.

Apple a révélé la nouvelle version majeure de watchOS lors de sa keynote WWDC de juin et a mis à disposition la version bêta pour développeurs à tester sur l’Apple Watch. La version bêta publique est arrivée le 12 juillet.

Nous allons voir ci-dessous comment installer la version bêta développeur gratuite de watchOS.

Gardez à l’esprit que l’exécution de la version bêta n’est peut-être pas la meilleure solution pour votre Apple Watch principale, car les bugs et les problèmes de performances peuvent être fréquents. Mais si vous êtes prêt à prendre des risques, il est possible d’installer la version bêta sur n’importe quelle Apple Watch de la série 4 ou plus récente.

Personnellement, j’utilise la version bêta de watchOS 10 depuis plusieurs semaines et je n’ai rencontré aucun problème majeur.

Comment installer watchOS 10 beta

Important : Il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 9 après avoir installé watchOS 10 beta.

Apple a rendu la bêta développeur et la bêta publique gratuites cette année. Si vous ne voyez pas la version bêta de watchOS 10 s’afficher en suivant les étapes ci-dessous, il se peut que vous deviez vous connecter avec votre identifiant Apple sur beta.apple.com (public) ou developer.apple.com (dev), puis réessayer. C’est toujours une bonne idée de sauvegarder votre Apple Watch – cela se produit lorsque vous sauvegardez votre iPhone – mais gardez à l’esprit qu’Apple n’autorise pas les rétrogradations de watchOS 10 vers 9. Ouvrez le Watch app sur votre iTéléphone fonctionnant sous iOS 17 Assurez-vous d’être sur le site Onglet Ma montre en bas, choisissez Général Tapis Mise à jour du logiciel en haut Choisissez maintenant Beta Updates > ; watchOS 10 Public or Developer Beta (cela peut prendre quelques instants pour apparaître). Tapez sur Retour et vous devriez voir apparaître watchOS 10 beta Choisissez Télécharger et installer Rappel : placez votre Apple Watch sur son chargeur, restez à portée de votre iPhone et sur WiFi et l’installation se fera lorsque la montre sera chargée à au moins 50%.

Voici à quoi ressemble l’installation de watchOS 10 beta :

Êtes-vous impatient de tester watchOS 10 ? Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux !

Merci d’avoir lu notre guide sur l’installation de watchOS 10 bêta !

