La version bêta publique de macOS Sonoma déjà disponible : voici comment l’installer sur votre Mac.

La version bêta publique de macOS Sonoma est désormais disponible en téléchargement, et nous vous expliquons comment l’installer sur votre Mac.

Comment installer la version bêta publique de macOS Sonoma

Apple a publié toutes les versions bêta publiques de ses systèmes d’exploitation. iOS et iPadOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma peuvent désormais être testés, et nous allons également vous montrer comment installer la version bêta sur votre Mac, car elle comporte également de nouvelles fonctionnalités telles que des widgets interactifs n’importe où sur l’écran ou la possibilité d’utiliser ceux de l’iPhone.

Le processus d’installation d’une version bêta sur Mac est également très simple, mais il faut savoir qu’il faut être prudent si nous l’installons sur le Mac que nous utilisons pour travailler ou étudier, car cela pourrait ne pas bien fonctionner et dans ces cas-là, il vaut mieux éviter cela. Néanmoins, si vous en êtes sûr, suivez les étapes ci-dessous.

Comment installer la bêta de macOS Sonoma sur votre Mac

Comme c’est le cas avant de lancer une version bêta, la première chose à faire est de faire une sauvegarde afin que, dans le cas où nous voudrions revenir en arrière, nous ayons toutes nos données en lieu sûr. Rappelez-vous également que toutes les données que vous générez dans macOS Sonoma, si vous revenez à Ventura, ne pourront pas être récupérées. Cela étant dit, voici les étapes à suivre :

Nous nous rendons sur le site web officiel des versions bêta d’Apple. Nous cliquons sur « S’inscrire ». Nous nous connectons avec notre identifiant Apple. Nous ouvrons les Préférences Système. Nous cliquons sur « Général ». Nous entrons dans « Mise à jour de logiciels ». Nous sélectionnons la section « Bêtas » et choisissons macOS Sonoma Public Beta. Nous retournons en arrière, téléchargeons et installons la version bêta publique.

Il est important de prendre en compte qu’il s’agit d’une version bêta publique et qu’elle ne fonctionnera pas comme une version stable, il faut donc bien réfléchir si l’on veut l’installer ou non sur un ordinateur principal, d’autant plus qu’il s’agit d’un Mac. Bien qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes, puisqu’il s’agit d’une version lancée pour que le grand public puisse la tester.

Quels Mac sont compatibles avec macOS Sonoma

Il y a une grande variété de modèles compatibles avec macOS Sonoma. Voici les suivants :

iMac à partir de 2019.

Mac Pro à partir de 2019.

iMac Pro de 2017.

Mac Studio à partir de 2022.

MacBook Air à partir de 2018.

Mac mini à partir de 2018.

MacBook Pro à partir de 2018.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :