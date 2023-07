La version bêta publique de watchOS 10 maintenant disponible : comment l’installer sur l’Apple Watch

La version bêta publique de watchOS 10 est maintenant disponible. Nous vous expliquons comment l’installer sur votre Apple Watch.

Comment installer la version bêta publique de watchOS 10

Nous allons vous expliquer comment installer la version bêta publique de watchOS 10 sur votre Apple Watch. Après plus d’un mois de tests, Apple a publié la version bêta publique pour tous les utilisateurs qui souhaitent l’installer sur leur appareil. Je dirais même que watchOS 10 est la version la plus importante parmi celles présentées par Apple lors de la WWDC du mois de juin dernier. En effet, presque tout a changé sur l’Apple Watch avec watchOS 10, de façon similaire à ce qui s’est passé il y a dix ans avec l’iPhone et iOS 7.

Comment installer la version bêta publique de watchOS 10 sur l’Apple Watch

L’installation de la version bêta publique de watchOS 10 est très simple car nous économiserons quelques étapes en ayant déjà installé la version bêta publique d’iOS 17, car sinon, il n’est pas possible d’installer la version d’essai sur l’Apple Watch. Cela dit, vous devrez suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Watch sur votre iPhone. Accédez à Général. Sélectionnez Mise à jour logicielle. Accédez à la section bêtas en haut. Sélectionnez watchOS 10 Public Beta. Revenez en arrière et commencez le téléchargement et l’installation de la version d’essai sur votre Apple Watch.

La version sera téléchargée puis installée sur votre Apple Watch. Comme c’est le cas avec les versions stables de watchOS, l’Apple Watch devra être en charge et avoir plus de 50% de batterie pour que le processus puisse être terminé.

Points à prendre en compte concernant la bêta de watchOS 10

La bêta de watchOS 10 a certaines particularités qui n’existent pas dans les autres versions: il n’est pas possible de revenir en arrière, vous devrez donc attendre septembre pour passer à une version stable du système d’exploitation. Une autre chose à prendre en compte est que la durée de vie de la batterie sera différente, c’est une version d’essai et cela se passe généralement moins bien.

Enfin, comme c’est le cas sur l’iPhone, les performances pourraient être bien inférieures, entraînant une Apple Watch plus lente et des applications qui ne fonctionnent pas, ainsi que des bugs étranges qui pourraient rendre l’expérience bien pire. Cependant, étant donné qu’il s’agit d’une version publique, il y a moins de chances que cela se produise.

Apple Watch compatibles avec watchOS 10

watchOS 10 est une version entièrement repensée avec de grandes fonctionnalités et est compatible avec plusieurs modèles d’Apple Watch. Les modèles suivants sont compatibles:

Apple Watch Series 4.

Apple Watch Series 5.

Apple Watch SE.

Apple Watch Series 6.

Apple Watch Series 7.

Apple Watch Series 8.

Apple Watch SE (2ème génération).

Apple Watch Ultra.

Est-il recommandé d’installer la version bêta? Eh bien, cela dépend. Nous ne pouvons pas vous recommander de l’installer. En général, cela fonctionne bien et je n’ai pas observé de problèmes importants en dehors de certains problèmes d’autonomie. L’installation d’une version bêta de watchOS est plus délicate car l’Apple Watch ne peut pas être restaurée, il faut donc tenir compte de cela avant de prendre une décision.

