Xiaomi Fast boot : qu’est-ce que c’est, à quoi ça sert et comment l’activer ?

Le mode Fastboot est l’un des outils les plus utiles que nous pouvons utiliser sur notre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO. Grâce à lui, vous pouvez, par exemple, mettre à jour votre téléphone avec des versions plus récentes (alpha et bêta) ou plus anciennes de MIUI ou même corriger des bugs graves tels que des redémarrages inattendus ou cycliques.

Si vous souhaitez tirer le meilleur parti du menu fastboot, cet article vous explique de manière simple comment y accéder, quels sont les utilitaires qu’il propose et comment en sortir en toute sécurité, pour revenir à l’état initial de votre mobile.

Qu’est-ce que le fast boot de Xiaomi ?

Fast boot ou « démarrage rapide » est un outil Android qui vous permet d’apporter des modifications au logiciel de votre Xiaomi, Redmi ou POCO.

C’est une fonction nécessaire pour flasher le téléphone et changer la ROM, la version de MIUI que vous utilisez ou même installer des images de récupération TWRP, ce qui est nécessaire pour redonner vie à un téléphone endommagé.

En bref, le démarrage rapide est indispensable pour vous permettre de profiter de ROM plus avancées, de passer de la ROM européenne à la ROM chinoise, de tester des versions bêta, etc.

Comment accéder au démarrage rapide de Xiaomi

Pour activer le démarrage rapide de votre téléphone Redmi, Xiaomi ou POCO, il vous suffit de suivre quelques étapes simples. La première étape consiste à activer le « mode développeur ». Pour ce faire, suivez la procédure suivante :

Allez dans « Paramètres ». Tapez sur la première option, « A propos du téléphone ». Une fois dans cette nouvelle fenêtre, tapez sept fois de suite sur « Version MIUI ». Vous verrez un message d’activation « Les options développeur sont maintenant activées ».

Procédez maintenant à la sortie et à l’extinction du téléphone en appuyant sur le bouton d’alimentation et en le maintenant enfoncé. Immédiatement après, allumez le téléphone en appuyant simultanément sur deux boutons : le bouton d’alimentation et le bouton de réduction du volume. Maintenez-les enfoncés jusqu’à ce que l’image « FASTBOOT » apparaisse, avec un MITU (la mascotte de Xiaomi) réparant un Andy (la mascotte populaire d’Android).

À quoi sert le démarrage rapide de Xiaomi ?

Le démarrage rapide est utilisé, comme son nom l’indique, pour démarrer, redémarrer, effacer le terminal et le remettre à l’état d’usine ou installer de nouvelles configurations. Si nous sommes restés dans la section précédente, nous verrons que nous avons accès à de nouvelles fonctions.

Bien sûr, vous devrez attendre, le menu Fast boot prend un certain temps à se charger, en fonction du terminal. Une fois dans le ‘Main Menu’ vous trouverez trois options :

Redémarrer : l’option permettant d’effectuer un démarrage rapide. Effacer les données : il s’agit d’un outil de réinitialisation utilisé pour effacer toutes les données du téléphone, idéal pour effacer le combiné en cas de vente. Connecter avec MIAssistant : c’est l’outil pour flasher votre Xiaomi, Redmi ou POCO. Vous aurez besoin d’un PC ou d’un Mac pour effectuer ce processus, car il s’exécute en connectant le mobile à partir de son port USB. Vous pouvez télécharger l’utilitaire de pilote XiaomiADB à partir d’ici. Ce paquet comprend les fichiers binaires pour exécuter le démarrage rapide.

Comment quitter le Fast boot de Xiaomi ?

Il peut arriver que vous rencontriez un nouveau problème, que votre Xiaomi, Redmi ou POCO se bloque avant ou après le flashage et que vous ne sachiez pas quoi faire ou comment sortir de ce menu.

Ne vous inquiétez pas, suivez simplement ces deux étapes :

Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 10 à 15 secondes. Une fois qu’il s’est éteint, vous pouvez le relâcher. Le terminal redémarrera automatiquement de lui-même. Une fois qu’il est allumé, introduisez votre code PIN ou votre clé de déverrouillage comme d’habitude et vous avez terminé.

Si le flashage a échoué, vous pourrez installer à nouveau la ROM. Cependant, il est très important que vous choisissiez la ROM correcte correspondant au numéro de série et au modèle de votre appareil. Nous vous recommandons d’utiliser l’astuce dont nous vous avons déjà parlé : utilisez l’application « MIUI Downloader » pour confirmer la ROM correcte. Et n’oubliez pas que vous devez avoir déverrouillé le bootloader pour pouvoir utiliser le démarrage rapide. Heureusement, le démarrage rapide peut être effectué sur n’importe quel téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO.

