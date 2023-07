iOS 17 beta public déjà disponible: voici comment l’installer

Apple a lancé la version bêta publique d’iOS 17 afin que quiconque le souhaite puisse l’installer sur son iPhone.

La version bêta publique d’iOS 17 est maintenant disponible.

Le jour est enfin arrivé. Un mois après la présentation d’iOS 17 lors de la WWDC 23, Apple a lancé la version bêta publique afin que tout le monde puisse la tester et aider à signaler les erreurs afin que le lancement de la version finale soit un véritable succès. Cela indique que vous pouvez l’avoir sur votre iPhone et en profiter sans aucun problème.

iOS 17 apporte des nouveautés dans l’application Téléphone afin que vous et vos contacts puissiez avoir un poster personnalisable, des nouveautés dans iMessage, un correcteur automatique amélioré, des nouveautés dans Safari, Spotlight et bien plus encore. Si vous souhaitez tester toutes les fonctionnalités qui arriveront dans quelques mois, nous vous montrerons comment l’installer.

Comment installer la version bêta publique d’iOS 17

Apple a modifié le système des versions bêta par rapport aux années précédentes et elles ne s’installent plus via des profils, mais il faut admettre que le système reste très simple et vous aurez la version bêta publique installée sur votre iPhone en un rien de temps. Pour y arriver, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Faites une sauvegarde depuis Paramètres > Votre nom > iCloud > Sauvegarde iCloud > Effectuer une sauvegarde. Accédez au site web des versions bêta d’Apple. Cliquez sur S’inscrire. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Accédez à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. En haut de la page, appuyez sur la section des versions bêta et sélectionnez iOS 17 Public Beta. Revenez en arrière et installez la version bêta d’iOS 17.

Avant d’installer une version de ce type sur votre iPhone principal, vous devez garder à l’esprit que c’est une version bêta et non une version stable d’iOS. Bien qu’il s’agisse d’une version bêta destinée au public et qu’il ne devrait pas y avoir trop d’erreurs, il faut prendre en compte qu’elles peuvent survenir et se traduire par des applications qui ne fonctionnent pas, une autonomie décevante, etc.

Est-il recommandé d’installer la version bêta ? Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment vous recommander de l’installer. Les versions bêta des développeurs vont plutôt bien et n’ont pas de gros défauts qui empêcheraient leur installation. En tenant compte de tout ce qui précède, vous pouvez prendre une décision. Heureusement, si vous l’installez et que cela ne fonctionne pas correctement, vous pouvez toujours revenir à iOS 16.

