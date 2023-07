WhatsApp lance les avatars animés : voici comment ils fonctionnent

Bientôt, vous pourrez envoyer des avatars via WhatsApp. Voici comment le faire.

Section avatars sur WhatsApp

Depuis que WhatsApp a introduit la possibilité de créer et d’envoyer des avatars 3D, l’application n’a cessé d’améliorer l’expérience avec ce type d’stickers créés par l’utilisateur. Récemment, il a été introduit la possibilité de générer un avatar à partir d’une photo, et peu de temps après, l’option de créer des avatars a été ajoutée dans le menu des paramètres de WhatsApp. Maintenant, le service de messagerie va encore plus loin avec les nouveaux avatars animés.

Quand WhatsApp a introduit les avatars dans l’application, il a donné la possibilité d’utiliser l’avatar comme image de profil, ainsi que de créer un pack de stickers WhatsApp personnalisé avec l’avatar de l’utilisateur. Ces stickers n’avaient pas de mouvement, ce qui est sur le point de changer avec l’une des prochaines mises à jour qui arriveront sur l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

Les stickers d’avatars animés arrivent sur WhatsApp

Comme cela a été signalé par WABetaInfo, la fonctionnalité d’avatars animés a été trouvée dans la version 2.23.15.6 de WhatsApp pour Android, récemment publiée via Google Play Store.

Dans cette version, il a été découvert que WhatsApp travaille à ajouter du mouvement aux stickers d’avatars générés par les utilisateurs, comme on peut le voir sur l’image ci-dessous :

La capture d’écran ne montre que quelques-uns des avatars animés qui seront bientôt disponibles, mais il n’est pas clair si tous les stickers d’avatars auront une animation, ou seulement quelques-uns.

Pour le moment, cette fonctionnalité n’est pas disponible pour les utilisateurs. Elle est toujours en cours de développement et ne pourra être utilisée que lors d’une future mise à jour de WhatsApp. En attendant, nous recommandons de maintenir l’application à jour avec la dernière version disponible pour ne manquer aucune des nouveautés à venir.

