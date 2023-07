Voici comment installer la version bêta publique ou développeur d’iOS 17

La version bêta d’iOS 17 est officiellement disponible pour les testeurs publics, après avoir été lancée pour les développeurs. Cet été, il est plus facile d’installer le logiciel grâce à une nouvelle procédure simplifiée. Découvrez comment installer iOS 17 bêta, des conseils sur ce qu’il faut faire si le logiciel ne s’affiche pas, et bien plus encore.

Mise à jour 7/12/23 : La version bêta publique d’iOS 17 est désormais disponible aux côtés des premières versions bêta publiques de watchOS 10, macOS Sonoma et tvOS 17.

À partir d’iOS 16.4, Apple a donné la possibilité d’activer les bêtas publiques et de développeurs directement dans Réglages.

Apple a d’abord indiqué que vous deviez utiliser le même identifiant Apple que dans Réglages iOS pour obtenir les bêtas, mais cela a changé au début du printemps. Désormais, vous pouvez choisir l’identifiant Apple que vous souhaitez utiliser pour la version bêta.

Gardez à l’esprit que même si la version bêta d’iOS 17 est relativement stable à ce stade, les bugs et les problèmes de performance sont fréquents pendant la période bêta.

Comment installer iOS 17 beta – public

Faites une nouvelle sauvegarde de votre iPhone ou iPad – c’est important au cas où vous voudriez ou devriez rétrograder vers iOS 16 (Apple recommande de faire une sauvegarde sur Mac ou PC). Vous devrez peut-être vous connecter avec votre identifiant Apple sur beta.apple.com si vous ne l’avez pas encore fait. Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad fonctionnant au moins sous iOS 16.4 Appuyez sur Général > ; Mise à jour du logiciel Choisissez le nouveau Mises à jour de la version bêta bouton (il peut prendre un moment pour apparaître) Choisissez maintenant iOS 17 Public Beta Si vous avez besoin de modifier votre identifiant Apple associé à la version bêta, vous pouvez le faire en bas de l’écran. Choisissez Retour quand c’est fait Cherchez iOS 17 Public Beta pour apparaître, choisissez Télécharger et installer

Si vous ne voyez pas apparaître l’option pour activer les mises à jour bêta ou iOS 17 :

Essayez de quitter et de relancer l’application Réglages.

Vérifiez que vous utilisez iOS 16.4 ou une version ultérieure (si ce n’est pas le cas, vous devrez effectuer une mise à jour avant d’obtenir l’option bêta dans les Réglages).

Connectez-vous avec votre identifiant Apple sur beta.apple.com gratuitement, puis réessayez les étapes ci-dessus.

Comment installer iOS 17 beta – développeur

Un compte Apple Developer payant n’est plus nécessaire – mais vous devrez peut-être vous connecter avec votre Apple ID sur developer.apple.com si vous ne l’avez pas encore fait. Faites une nouvelle sauvegarde de votre iPhone ou iPad – c’est important au cas où vous voudriez ou devriez rétrograder vers iOS 16 (Apple recommande de faire une sauvegarde sur Mac ou PC). Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad fonctionnant au moins sous iOS 16.4 Tapez Général > ; Mise à jour du logiciel Choisissez le nouveau Mises à jour de la version bêta bouton (il peut prendre un moment pour apparaître) Choisissez maintenant iOS 17 Developer Beta Si vous avez besoin de modifier votre identifiant Apple associé à la version bêta, vous pouvez le faire en bas de la page. Choisissez Retour quand c’est fait Cherchez iOS 17 Developer Beta pour apparaître, choisissez Télécharger et installer

Si vous ne voyez pas apparaître l’option permettant d’activer les mises à jour bêta ou iOS 17 :

Essayez de quitter et de relancer l’application Réglages.

Vérifiez que vous utilisez iOS 16.4 ou une version ultérieure (si ce n’est pas le cas, vous devrez effectuer une mise à jour avant d’obtenir l’option bêta dans les Réglages).

Connectez-vous avec votre identifiant Apple sur developer.apple.com gratuitement, puis réessayez les étapes ci-dessus.

Voici à quoi ressemble le processus :

En ce qui concerne la compatibilité, Apple a laissé tomber certains appareils :

Les nouvelles fonctionnalités et les changements apportés par iOS 17 comprennent des mises à jour pour Messages, FaceTime, Téléphone, une nouvelle fonctionnalité de paysage « StandBy » toujours active, et bien plus encore :

