Comment activer le multifenêtrage dans MIUI 14 – pour avoir deux applications ouvertes à l’écran en même temps ?

L’une des fonctions les plus utiles et sous-utilisées sur nos mobiles Xiaomi, Redmi ou POCO est la fonction multi-fenêtres, un raccourci qui sert à afficher plusieurs fenêtres d’applications en même temps sur l’écran du mobile. Nous vous expliquons comment activer cette fonction et en tirer le meilleur parti.

Avec le multifenêtre ou l’écran partagé, ce sera comme si nous avions deux moniteurs, car nous pourrons ouvrir deux applications en même temps et les utiliser. Grâce à cette fonction, nous pourrons par exemple répondre sur WhatsApp tout en regardant une vidéo sur YouTube, ou écrire des notes dans Google Keep sans avoir à fermer la nouvelle que nous sommes en train de lire. Un outil qui multiplie la productivité et qui est très utile dans les smartphones d’aujourd’hui capables de faire du multitâche.

Comment activer le multiview sur votre téléphone avec MIUI 14, également compatible avec MIUI 13

Pour utiliser l’écran partagé, vous avez deux options, selon que vous utilisez les gestes, c’est-à-dire que vous jouez en plein écran ou que vous utilisez les trois boutons habituels de la barre inférieure de l’écran.

Si vous utilisez les gestes, vous devrez faire glisser votre doigt depuis le cadre inférieur pour voir toutes les applications ouvertes et choisir celles que vous voulez pour créer une fenêtre multiple ou un écran partagé. Si vous utilisez les boutons, il vous suffit d’appuyer sur l’icône carrée qui affiche toutes les applications ouvertes et de suivre le même processus, en choisissant celle avec laquelle vous souhaitez créer une multifenêtre, tout en maintenant votre doigt appuyé dessus.

Cela débloquera un menu contextuel et tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes suivantes :

Tapez sur l’icône avec deux rectangles pour créer un écran partagé ou sur la boîte dans une boîte pour créer une fenêtre contextuelle à l’intérieur d’une fenêtre principale.

Si vous choisissez la première option, vous verrez que vous pouvez ouvrir deux fenêtres en même temps et si vous touchez la barre centrale, vous pouvez vous déplacer vers le haut ou vers le bas et régler l’espace que vous voulez que chaque fenêtre utilise.

Vous pouvez même inverser cette fonction et voir les deux fenêtres s’ouvrir horizontalement ou verticalement, comme le montre l’image suivante.

Mieux encore, cette fonction d’écran partagé est également compatible avec tous les téléphones équipés de MIUI 12.5 basé sur les technologies suivantes Android 11et avec les téléphones mobiles équipés de MIUI 13 basé sur Android 12.

Enfin, lorsque vous souhaitez fermer l’une des fenêtres, cliquez sur « Quitter » et elle se fermera, ne laissant qu’une seule fenêtre ouverte. Vous pouvez rouvrir de nouvelles fenêtres autant de fois que vous le souhaitez. Cependant, certaines applications ne sont pas compatibles. Il s’agit des applications dotées d’une protection contre l’enregistrement d’écran, telles que Netflix et d’autres plateformes de diffusion en continu.

Cependant, la plupart des applications de messagerie et de nombreux jeux vidéo sont compatibles avec cet outil utile. Profitez-en, vous verrez à quel point il peut être utile.

