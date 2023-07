Profitez des super fonds d’écran MIUI sur d’autres appareils Android : comment les installer en suivant ces étapes simples

Depuis leur introduction dans MIUI 12 en 2020, les super fonds d’écran de Xiaomi sont devenus l’une des caractéristiques de la couche de personnalisation et des fonds d’écran de Xiaomi. Mais saviez-vous que vous pouviez les installer sur d’autres appareils Android ? Nous vous expliquons comment.

Pour ceux qui ne les connaissent pas, les super fonds d’écran sont des fonds d’écran animés avec différents thèmes, tels que ceux basés sur des reconstructions de planètes comme Mars, Saturne, la Lune ou la Terre, à partir de données de la NASA. Ces super fonds d’écran utilisent la fonction d’écran toujours allumé, l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, donnant une touche de dynamisme lors de l’utilisation du smartphone, en plus de montrer des vues spectaculaires de ces planètes grâce à leur effet 3D.

Je souhaite installer les super fonds d’écran, quelles sont les étapes à suivre ?

Par la grâce du développeur Linuxct, ces super fonds d’écran peuvent désormais être installés sur une grande variété d’appareils Android – pas seulement les mobiles, mais aussi les tablettes. Mais il y a quelques conditions à remplir :

L’appareil doit être équipé d’Android 8 ou d’une version plus récente.

Vous ne pouvez pas installer les super fonds d’écran sur les systèmes qui ne prennent en charge que les applications 64 bits, comme les téléphones Pixel 7 de Google.

Combien de types de super fonds d’écran existent et comment les installer.

Vous avez le choix entre sept types de super fonds d’écran :

Dès le déverrouillage de l’appareil, le fond d’écran se transforme en une vue agrandie du corps céleste choisi, révélant des détails complexes et des paysages spectaculaires. Les animations sont douces et fluides, améliorant l’expérience globale de l’utilisateur et créant un sentiment de profondeur et de réalisme.

La première chose à faire est de télécharger l’application Google Wallpapers si vous ne l’avez pas déjà sur votre téléphone. Une fois installée, téléchargez le super fond d’écran de votre choix – le lien se trouve ci-dessus. Une fois installé, ouvrez Google Wallpapers et cherchez la section Live Wallpaper, entrez et vous verrez les super fonds d’écran MIUI que vous avez installés.

Une dernière remarque : pour basculer entre les différentes régions des fonds d’écran de la Terre et de Mars, ouvrez l’application des paramètres et choisissez la région que vous voulez voir. Cette application sera installée automatiquement lorsque vous installerez les fonds d’écran et vous la verrez dans le tiroir d’applications de votre téléphone.

Via | Xiaomiui

