Comment nettoyer votre téléviseur Xiaomi en quelques minutes sans endommager l’écran ?

Nous sommes en plein été, ce qui indique des soldes partout. En réalité, aujourd’hui et demain, Amazon organise son événement Prime Day avec toutes ces offres. Et ce sont les mois où l’on profite généralement de belles réductions et où l’on change de téléviseur. Si vous l’avez déjà fait et que vous avez votre nouvelle Xiaomi Smart TV à la maison, nous vous expliquons comment nettoyer l’écran.

Est-ce nécessaire ? Eh bien, oui, surtout si la pièce de la maison où elle est placée a tendance à être poussiéreuse. Mais attention, car nous ne sommes plus à l’époque des anciens téléviseurs cathodiques, avec leur taille, leur poids et leur écran de verre énormes. Désormais, les Smart TV règnent en maître : plates, légères et dotées d’écrans LCD, LED Qled ou OLED ultraminces.

Ce dont j’ai besoin : inventaire et besoins en matière de nettoyage

Un chiffon en microfibres ou un chiffon à poussière : de nombreuses marques de téléviseurs en fournissent à l’intérieur de la boîte du téléviseur. Si vous n’en avez pas, le chiffon qui se trouve généralement dans l’étui à lunettes peut être utile, à condition qu’il soit visiblement propre.

Eau distillée : il s’agit d’une eau purifiée sans minéraux, qui ne contient donc aucun composant susceptible d’endommager le panneau.

Alcool isopropylique : l’idéal est de faire un mélange à parts égales d’eau et d’alcool isopropylique dans un vaporisateur. Si vous voyez des traces sur l’écran au bout d’un an, ce n’est pas grave, l’alcool s’évapore rapidement.

Kits de nettoyage : Si vous n’avez rien à la maison et que vous êtes trop paresseux pour aller en chercher, Amazon vend des kits de liquides et de chiffons de nettoyage d’écran. Assurez-vous dans les commentaires qu’ils sont efficaces, qu’ils ne contiennent pas de produits chimiques et qu’ils n’endommageront pas vos écrans.

Mieux vaut froid que chaud

Avant de nettoyer un écran de télévision, éteignez-le et laissez-le refroidir, car il est ainsi plus facile à nettoyer. S’il est encore chaud, des traces peuvent subsister lorsque vous l’essuyez, car le liquide a réagi à la chaleur.

Premier nettoyage : sec et doux

La première chose à faire pour s’assurer que le nettoyage est efficace est d’essuyer le téléviseur à l’aide d’un chiffon en microfibre ou d’une peau de chamois. N’appuyez pas trop fort pour ne pas laisser de traces et essuyez doucement. Tout ce que nous voulons faire, c’est enlever la plus grande partie de la poussière de surface.

Jamais à l’écran, et attention au liquide.

Nous allons maintenant procéder au nettoyage humide. Tenez le flacon pulvérisateur et vaporisez le liquide ou la solution que vous allez utiliser sur le chiffon en microfibres. Règle d’or : ne vaporisez JAMAIS de liquide directement sur l’écran, cela réduit le risque d’endommager le panneau. Certains diront que oui, d’autres experts diront que cela n’a pas d’importance. Nous sommes très pointilleux sur ce point et les téléviseurs coûtent très cher, alors une petite protection supplémentaire ne fait pas de mal.

Autre conseil : ne pensez même pas à vaporiser ou à essuyer l’écran avec des liquides tels qu’un nettoyant pour vitres, un nettoyant pour pare-brise ou un nettoyant pour lentilles de lunettes. Vous risqueriez d’endommager sérieusement l’écran.

Deuxième nettoyage : humide et minutieux

Avez-vous humidifié le chiffon avec le liquide ou la solution ? Là encore, exercez le moins de pression possible, mais veillez à essuyer la poussière, les empreintes digitales et les autres éléments qui apparaissent. Une astuce consiste à placer une source de lumière directement au-dessus de l’écran, comme une lampe ou la torche de votre téléphone portable.

N’oubliez pas de mouiller le chiffon de temps en temps, afin qu’il ne reste pas sec, mais qu’il ne coule pas non plus. Passez autant de fois que nécessaire jusqu’à ce que l’écran brille d’un éclat immaculé sous la lumière. Si l’écran est encore humide, essuyez-le délicatement avec un chiffon en microfibres sec pour le sécher vous-même.

N’oubliez pas le reste

Lorsque vous nettoyez votre téléviseur, ne vous concentrez pas uniquement sur l’écran. Vous devez nettoyer les bords, les pieds ou les éléments de fixation, le dos et les câbles, ainsi que la télécommande, qui peut être un peu collante.

