Bonne nouvelle : la première version bêta d’Android Auto 10.0 est désormais disponible pour nos téléphones Xiaomi et voici comment vous pouvez l’essayer.

Il n’y a même pas une semaine que Google a publié la version Android 9.9 sous une forme stable pour tous les utilisateurs par le biais d’une mise à jour dans le Google Play Store et, après cette version, il est maintenant temps de rencontrer le nouvel Android Auto 10.0, le premier changement de chiffre dans l’histoire de ce service.

Malgré cela, nous vous avons déjà dit que ce changement n’a pas apporté de grandes nouveautés par rapport aux versions précédentes, poursuivant ainsi une dynamique qui semblait avoir été rompue avec Android Auto 9.9 mais qui, malheureusement, revient à la normale avec cette mise à jour.

Android Auto 10.0 beta est là, mais sans grande nouveauté.

Dans ce cas, comme c’est toujours le cas avec ce type de mise à jour, nous avons deux options lorsqu’il s’agit de la tester sur nos téléphones Xiaomi. La première consiste à s’inscrire dans la base de données de Programme bêta Android Auto et vous recevrez automatiquement une mise à jour pour installer cette nouvelle version, mais la deuxième façon est beaucoup plus simple : téléchargez son fichier APK et installez-le comme n’importe quelle autre application.

Interface Android Auto 10.0

Une fois que nous l’aurons fait, nous nous rendrons compte qu’il n’y a pas de nouveautés visibles par rapport à la version précédente, il s’agit donc d’une mise à jour axée sur la correction d’erreurs internes que certains utilisateurs ont signalées au cours de son utilisation. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il s’agit d’une version bêta et qu’il est donc possible que de nouvelles fonctions apparaissent lorsque la version stable arrivera, comme cela s’est produit avec Android Auto 9.9.

Donc, si vous utilisez régulièrement Android Auto dans votre vie quotidienne, vous devez savoir que vous pouvez maintenant essayer cette nouvelle version et découvrir si les petits problèmes que vous avez rencontrés ont été résolus. Il ne reste plus qu’à attendre la version stable, une mise à jour qui ne devrait pas tarder à arriver, vu le rythme auquel Google travaille sur ses dernières versions.

Via | Xataka Android

