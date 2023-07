Nothing Phone (2): comment suivre la présentation en direct et en ligne

Découvrez l’horaire et l’endroit où regarder la présentation du Nothing Phone (2) qui aura lieu ce mardi 11 juillet

Le design final du Phone (2) dans ses deux couleurs, déjà confirmé par Nothing lui-même

Ce mardi 11 juillet, l’une des présentations les plus attendues de l’année 2023 par les passionnés de technologie aura lieu. La start-up londonienne Nothing dévoilera la deuxième génération de son smartphone, le Nothing Phone (2), un an seulement après le lancement de la première édition, qui a marqué un tournant dans le développement de l’entreprise en boostant les ventes de ses produits à plus d’un million et demi d’exemplaires.

La présentation du Nothing Phone (2) sera diffusée en direct et en ligne. La société a mis en place un streaming en direct où il sera possible de découvrir toutes les nouveautés offertes par le deuxième smartphone de l’histoire de la marque, qui promet de proposer des caractéristiques plus « premium ».

Horaire et comment regarder la présentation du Nothing Phone (2)

Comme cela s’est déroulé lors des précédentes occasions, Nothing a voulu organiser un événement spécial pour célébrer le lancement de son nouveau smartphone. Cette fois-ci, l’entreprise a collaboré avec le célèbre YouTuber, vlogger, cinéaste et investisseur de Nothing, Casey Neistat.

Les deux Neistat et Carl Pei, le PDG et co-fondateur de Nothing, participeront à la vidéo de présentation du Phone (2). La présentation pourra être suivie à travers la vidéo ci-dessous:

La keynote où Nothing présentera le nouveau Phone (2) débutera à 17h00 heure française. À partir de ce moment-là, la vidéo sera lancée sur YouTube et sur le site web officiel de la marque.

Nous avons déjà pu collecter un bon nombre de détails sur le Nothing Phone (2). Du design, confirmé par Nothing lui-même, à certaines des nouvelles fonctionnalités qui arriveront avec le téléphone. À ce jour, le prix du Phone (2) reste l’un des rares mystères à résoudre, mais heureusement, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour lever les doutes.

