Comment rechercher des images sur Google depuis son téléphone portable et comment les télécharger

Voici comment affiner votre recherche de photos sur Google Images.

Apprenez à rechercher et à télécharger des images depuis Google sur votre téléphone portable

Nous allons vous montrer comment rechercher et télécharger des images sur Google depuis votre téléphone portable. Ainsi, vous pourrez les enregistrer sur votre appareil pour les modifier, les envoyer à qui vous voulez ou les publier sur vos réseaux sociaux. Il s’agit d’une procédure simple, mais nous vous montrerons également quelques astuces pour rendre la recherche plus précise et plus rapide.

Recherche et téléchargement d’une image

Comment rechercher une image sur Google

La première étape consiste à trouver l’image que vous voulez. Dans ce cas, nous utiliserons Google Images, la section de Google spécialisée dans les images. Vous pouvez accéder à Google Images de plusieurs manières, mais la plus rapide est à partir d’une application de navigation sur Internet, comme Mozilla, Opera ou Chrome.

Peu importe celle que vous choisissez, suivez ces étapes pour rechercher une image sur Google :

Ouvrez l’application de navigation .

. En haut, vous verrez une barre de recherche, écrivez « Google Images » dedans pour afficher plusieurs résultats. Vous pouvez également accéder à Google Images en cliquant sur ce lien

pour afficher plusieurs résultats. Vous pouvez également accéder à Google Images en cliquant sur ce lien Cliquez sur le résultat qui vous redirige vers Google Images .

. Ensuite, entrez le terme ou la description de l’image que vous voulez trouver. Par exemple, si vous souhaitez voir des photos d’un ciel bleu, écrivez « ciel bleu ». Ensuite, plusieurs images liées seront affichées.

Comment télécharger une image depuis Google

Vous savez maintenant comment rechercher des images sur Google, nous allons maintenant vous montrer comment les télécharger. Suivez ces étapes :

Depuis la recherche de Google Images, maintenez votre doigt appuyé sur l’image qui vous intéresse.

qui vous intéresse. Un menu avec plusieurs options s’affichera, l’une d’entre elles étant Télécharger l’image, appuyez dessus (l’option peut également être « Enregistrer l’image » ou quelque chose de similaire).

C’est tout, c’est aussi simple que ça de rechercher et de télécharger une image sur Google. Mais gardez à l’esprit que certaines images sont protégées par des droits d’auteur, ce qui indique qu’elles sont limitées à un usage personnel ou commercial. Dans tous les cas, vous pourrez les télécharger.

Astuces pour une meilleure recherche

Au début de l’article, nous avons dit que nous allions vous donner quelques astuces pour améliorer votre recherche. Nous vous en donnerons 2 qui vous seront très utiles.

Utiliser les balises

Après avoir effectué la recherche, certaines balises apparaîtront sous la barre de recherche supérieure. Ces balises redirigent la navigation. Par exemple, si vous avez recherché un ciel bleu, d’autres suggestions telles que « dessin » ou « soleil » seront affichées et en les touchant, la recherche sera orientée vers ces concepts

Utiliser les outils de Chrome

Les outils de Chrome vous permettent de rechercher par couleur, type d’image ou droits d’utilisation. Pour les utiliser, après avoir effectué une recherche depuis Chrome, appuyez sur l’icône des interrupteurs, qui se trouve en bas, orientée vers la gauche. Gardez à l’esprit que d’autres applications de navigation, comme Mozilla, n’ont pas cette option. Si vous n’avez pas Chrome sur votre téléphone portable, nous vous montrons ici comment le télécharger.

Recherche par image

Nous compléterons ce tutoriel sur la recherche et le téléchargement d’images sur Google depuis un téléphone portable avec la recherche par image. Attention, la recherche par image n’est pas la même chose que la recherche d’une image. La première consiste à rechercher une image pour en savoir plus à son sujet ou pour savoir où acheter les produits qui y apparaissent, tandis que la seconde est la recherche normale que nous vous avons montrée précédemment.

Pour effectuer une recherche par image sur un téléphone portable, nous utiliserons la fonction Google Lens de l’application Google Photos, qui vous permet de stocker et de télécharger vos photos lorsque vous le souhaitez. Lens examine n’importe quelle image ou capture d’écran pour vous fournir des informations à son sujet.

Téléchargez Google Photos

Voici comment utiliser Google Lens sur votre téléphone portable :

Téléchargez l’image qui vous intéresse ou faites une capture d’écran.

qui vous intéresse ou faites une capture d’écran. Ouvrez Google Photos .

. Une galerie apparaîtra, appuyez sur l’image ou la capture en question .

. Lorsqu’elle s’affiche en taille réelle, 4 options s’afficheront en bas de l’écran , la 3ème est Lens, appuyez dessus.

, la 3ème est Lens, appuyez dessus. Après l’avoir touchée, vous pourrez choisir parmi plusieurs options de traçage, comme Traduire ou Acheter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :