Voici comment les robots peuvent sauver l’humanité

La planète Terre est à un moment crucial en matière de questions climatiques.

Les robots pourraient être l’avenir de la lutte contre le changement climatique

Il existe des projets expérimentaux de toutes sortes prêts à améliorer la planète et à mettre fin à la pollution. Par exemple, il y a un requin robotisé doté d’une intelligence artificielle qui parcourt la Tamise pour la nettoyer des déchets et de la pollution. Comme on pouvait s’y attendre, ce qui préoccupe le plus les gens en général, c’est la pollution et le changement climatique, quelque chose qui fait partie des efforts quotidiens des gens ordinaires et pour lesquels il existe même des applications pour être plus écologiques et durables. Dans un contexte où l’IA progresse de manière incroyable, on peut s’attendre à ce que la science et la technologie aient une fois de plus fait équipe pour essayer d’endiguer l’urgence climatique grâce aux robots.

L’Amazonie, terrain d’essai

Nous nous rendons dans « Madre de Dios », une zone reculée du Pérou en Amazonie. ABB Robotics, une entreprise technologique, soutient les projets de Junglekeepers dans sa mission de sauver 22 000 hectares de forêt amazonienne et d’éviter la déforestation qui dévaste l’un des poumons de la planète. YuMi est un robot qui se charge de cette mission en semant automatiquement de multiples graines dans un laboratoire de la jungle. Cela permet aux volontaires de se consacrer à d’autres tâches moins répétitives et qui nécessitent la main humaine pour fonctionner de manière plus optimale.

YuMi est capable de reboiser l’Amazonie grâce à la 5G, car les experts qui la programment ne sont pas au Pérou, mais se trouvent à 12 000 kilomètres de distance, à Västeräs, en Suède, comme le rapporte El Comercio du Pérou.

Nous automatisons la reforestation, avec de l’énergie solaire au cœur de la jungle péruvienne – Sami Atiya, président d’ABB Robotics

De plus, cela permet de combler un vide qui était jusqu’à présent assez important. Jusqu’à présent, il n’était pas possible de trouver autant de main-d’œuvre humaine pour accomplir ces tâches. Bien qu’il y ait des volontaires, beaucoup d’entre eux sont submergés de travail car très peu de personnes veulent se rendre dans une zone aussi éloignée de la planète pour travailler. En grande partie en raison de la très grande incomunication.

La mission a un objectif clair, récupérer l’Amazonie, quelque chose qui semblait jusqu’à présent perdu. Jusqu’à présent, l’humanité a perdu 20% de la surface totale de ce qui était autrefois la forêt amazonienne, c’est pourquoi la technologie actuelle est très nécessaire pour pouvoir travailler de manière avant-gardiste afin d’arrêter et de renverser une situation qui nous affecte tous. Il s’agit du poumon du monde et il nous permet de respirer tous les humains de manière incontestable.

De plus, les personnes qui se consacrent au travail de surveillance des forêts pourront désormais s’en occuper sans avoir besoin de passer de longues heures dans le processus de reboisement. La déforestation de la forêt amazonienne se fait de manière illégale à bien des égards, en défrichant et en incendiant de vastes champs pour y cultiver de nouveaux produits.

Quoi qu’il en soit, avec des projets de ce type, l’avenir est plutôt prometteur, car ils pourraient grandement faciliter notre chemin vers une amélioration substantielle de nos vies et de la nature qui est encore ancrée dans notre planète.

