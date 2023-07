Comment protéger votre vie privée sur WhatsApp en mettant en silence les appels de numéros inconnus

Si vous recevez souvent des appels de numéros de téléphone inconnus sur WhatsApp, avec cet outil vous pouvez les mettre en silence complet pour ne pas être dérangé(e).

WhatsApp dispose d’une fonction spécifique pour mettre en silence les appels de numéros de téléphone inconnus.

WhatsApp vous offre différents outils pour éviter d’être dérangé(e) par d’autres utilisateurs. Par exemple, vous pouvez mettre en silence complètement un groupe WhatsApp, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu’il s’agit de discussions de groupe avec des milliers de messages par jour. Cette fois-ci, nous voulons vous expliquer une astuce liée aux appels, en particulier ceux provenant de numéros de téléphone inconnus.

En effet, WhatsApp dispose d’un outil natif qui vous permet de mettre en silence complet les appels de numéros inconnus. Cela n’empêchera pas les autres personnes de vous appeler, mais votre téléphone ne vous avertira pas lorsqu’elles le font. Vous recevrez uniquement une notification sur WhatsApp pour vous informer qu’elles vous ont appelé(e), et si cela vous intéresse, vous pourrez rappeler. Si vous souhaitez mettre en silence les appels de numéros inconnus sur WhatsApp, il vous suffit de suivre une procédure simple que nous vous expliquons étape par étape.

Comment mettre en silence les appels de numéros inconnus sur WhatsApp

Alors que ce n’est pas encore très courant en France, recevoir des appels de numéros inconnus via WhatsApp est devenu un problème très courant en Inde. Il s’agit d’appels indésirables provenant d’autres pays et pouvant être très dérangeants, car ils se produisent toute la journée. Pour éviter ce problème, WhatsApp a introduit une fonctionnalité appelée « Mettre en silence les appels de numéros inconnus », un nom qui nous indique parfaitement à quoi elle sert.

Si vous souhaitez protéger votre vie privée sur la plateforme de messagerie, cet outil est extrêmement utile. Avec lui, vous pouvez éviter le spam, les arnaques téléphoniques et, en fin de compte, tout appel de numéros non enregistrés dans vos contacts. Voici les étapes à suivre pour mettre en silence les appels de numéros inconnus sur WhatsApp :

Ouvrez WhatsApp. Appuyez sur le bouton à trois points en haut à droite. Accédez à « Paramètres« . Sélectionnez la section « Vie privée« . Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section « Appels« . Activez la case « Mettre en silence les appels de numéros inconnus« .

Une fois que vous avez activé cet outil, votre téléphone ne se réveillera pas et ne sonnera pas lorsque vous recevrez un appel d’un numéro inconnu via WhatsApp. Cependant, vous en serez informé(e) avec une notification, au cas où vous connaîtriez la personne qui vous a appelé(e) même si vous n’avez pas enregistré son numéro de téléphone. Si vous pensez qu’il s’agit d’un appel indésirable, vous pouvez bloquer le numéro sur WhatsApp pour ne plus être dérangé(e).

Le spam est de plus en plus présent sur la plateforme de messagerie, c’est pourquoi ses responsables prennent des mesures telles que l’introduction de cet outil. Selon WhatsApp, il améliore également ses systèmes de détection du spam avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, ce qui lui permet de réduire les appels indésirables et les arnaques jusqu’à 50%.

