Comment désactiver complètement le Wi-Fi et le Bluetooth sur l’iPhone

Nous allons vous montrer trois méthodes pour désactiver complètement le Wi-Fi et le Bluetooth sur l’iPhone.

Désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth sur l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment désactiver complètement la connectivité Wi-Fi et Bluetooth sur l’iPhone. Une procédure qui a changé et qui ne peut plus être effectuée depuis le Centre de contrôle comme dans le passé. Cependant, nous allons vous proposer trois méthodes pour que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux.

Il fut un temps où il était possible de désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth depuis le Centre de contrôle, cependant, cela n’est plus possible car il existe des fonctions système qui nécessitent que ces connectivités soient activées même si elles ne sont pas utilisées en tant que telles. Bien qu’il ne soit plus possible de le faire avec cette méthode, nous allons vous montrer trois façons différentes de le faire.

Comment désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth avec Siri

Bien qu’il soit répandu que Siri ne soit pas utile, qu’il ne le soit pas pour la plupart des choses, il est vrai qu’il est très bon pour certaines tâches : des actions système. Siri est le meilleur pour effectuer des tâches liées à iOS lui-même.

Des tâches telles que l’allumage de la lampe de poche, l’affichage des mots de passe que, par ailleurs, nous pourrons insérer n’importe où grâce à iOS 17, l’activation du mode avion ou l’activation / désactivation du Wi-Fi ou du Bluetooth de manière simple et rapide. Vous n’aurez donc qu’à demander à Siri d’activer ou de désactiver ces connexions avec la commande « Hey Siri », bien que si vous lisez ceci depuis le futur, cette commande puisse avoir changé.

Comment désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth avec l’application Paramètres

Peut-être la méthode la plus fastidieuse des trois. La méthode conventionnelle. Comme vous pouvez l’imaginer, cela consiste en ce qui suit :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à Wi-Fi et désactivez-le avec son Switch. Accédez à Bluetooth et désactivez-le avec son Switch.

Et voilà. C’est aussi une méthode simple à réaliser mais un peu plus fastidieuse que d’utiliser notre voix pour le demander à Siri, l’assistant de notre iPhone.

Comment désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth avec l’application Raccourcis

Enfin, nous avons l’option de le faire avec l’application Raccourcis. Il suffit de créer un raccourci avec deux actions. Activer ou désactiver le Wi-Fi et activer ou désactiver le Bluetooth. Ainsi, chaque fois que ce raccourci est exécuté, il activera ou désactivera les connexions en fonction de l’état des connexions, ce qui nous évitera de devoir créer jusqu’à quatre raccourcis. Idéalement, placez le raccourci dans un widget sur l’écran d’accueil pour un meilleur accès et la possibilité d’effectuer la tâche en un seul toucher.

En résumé, bien que la désactivation du Wi-Fi et du Bluetooth ne puisse plus être effectuée directement depuis le Centre de contrôle sur les iPhone, il existe toujours des alternatives efficaces et accessibles pour le faire. Siri, l’assistant virtuel d’Apple, peut être l’un des moyens les plus rapides et pratiques pour effectuer cette action, en permettant de désactiver ces connexions simplement en utilisant des commandes vocales.

Alternativement, vous pouvez utiliser l’application Paramètres, une méthode plus conventionnelle et peut-être un peu plus fastidieuse, mais efficace. Enfin, l’application Raccourcis offre une manière rapide et personnalisée de désactiver le Wi-Fi et le Bluetooth, en permettant un accès à cette action en un seul toucher depuis l’écran d’accueil.

Chacune de ces méthodes a ses propres avantages et celui que vous choisissez dépendra de vos préférences personnelles et de la façon dont vous utilisez votre appareil. Il est évident que, même si les méthodes peuvent changer, Apple continue de fournir des options polyvalentes pour personnaliser l’expérience utilisateur sur ses appareils.

