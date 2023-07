L’histoire de comment Google a créé la montre parfaite pour ton mobile Android

Après un bon design, il y a toujours un bon travail.

L’application de l’horloge Google a rencontré de nombreux obstacles lors de sa conception d’interface.

Les choses passent inaperçues lorsqu’elles fonctionnent correctement, mais c’est chaotique quand ce n’est pas le cas. L’UX, également connue sous le nom d’expérience utilisateur, est l’un des processus fondamentaux dans le développement de systèmes et d’applications, et cela est pris en compte dans les grands services ainsi que dans les applications les plus simples. Un exemple de ce dernier est l’horloge Google, cette application qui vous aide à vous réveiller tous les jours et à connaître l’heure en un coup d’œil grâce à un excellent design.

Une grande horloge implique une grande responsabilité

Google est conscient, en tant que responsable des services et de nombreuses applications essentielles sur tous les téléphones Android, qu’une bonne horloge sur votre smartphone apporte de petites mais précieuses améliorations en termes de qualité de vie. Nous n’avons plus besoin d’une montre au poignet pour savoir quelle heure il est, et si nous en avons une, elle est souvent sous la forme d’un wearable avec de nombreuses autres fonctions. Mais comment Google est-il arrivé au design actuel de son horloge ? Nous vous le racontons ici. Pour commencer, jetez un œil à ces deux diagrammes d’horloges 24 heures.

C’est ce que raconte Google dans son blog Material Design, où il explique des détails importants sur la façon dont cette conception a été réalisée. D’une part, pour pouvoir représenter les 24 heures de manière efficace, les 12 dernières heures de la journée ont été incluses comme une bague interne respectant l’emplacement de ces heures sur l’horloge telles qu’elles ont été reflétées dans le diagramme 1. Ce fut une conception quelque peu impopulaire. Cependant, lors d’une mise à jour ultérieure vers le diagramme 2, les choses se sont encore aggravées.

La deuxième horloge visait à réduire les points de collision générés par le double cerclage pour améliorer l’accessibilité, mais cela s’est fait au détriment d’importants détails tels que l’emplacement des heures, ainsi que la suppression des heures impaires invisibles mais fonctionnelles. La réaction a été très négative, et ils ont réalisé que la conception du diagramme 1 était plus populaire auprès de la communauté, ils sont donc revenus à cette première conception et la réponse des utilisateurs s’est améliorée.

La conception de l’horloge 12 heures n’a pas connu les mêmes problèmes, car, sous une conception similaire, l’horloge comportait une seule bague de 12 heures et la sélection AM-PM. Dans ce cas, les facilités pour adapter la conception des 12 heures au système étaient entières, et les utilisateurs ont toujours eu un retour favorable.

La solution finale pour une horloge 24 heures parfaite

En tenant compte du fait que la conception du premier diagramme était facile à comprendre mais inconfortable à utiliser, et que la deuxième conception était plus confortable mais très confuse pour les utilisateurs, l’équipe de conception de Google a découvert que les choses s’amélioraient considérablement si une horloge numérique était placée sur l’horloge analogique, où notre esprit traite plus facilement le passage du temps. C’est pourquoi la conception finale est restée telle quelle :

De cette manière, Google a réussi à créer un design à la fois utile et simple à utiliser pour les utilisateurs. Au début, lors des premières utilisations, cela peut sembler un peu étrange, mais une fois les utilisateurs habitués à l’interface, cette horloge est devenue l’un des designs récents les plus ingénieux, utiles et novateurs en termes d’expérience utilisateur. Bien sûr, si vous n’aimez pas l’horloge Google, il y a toujours de nombreuses autres horloges disponibles sur Android. Après tout, la personnalisation a toujours été une marque de fabrique d’Android.

