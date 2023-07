Ton smartphone Samsung peut réaliser un time lapse de 24 heures: voici comment activer la fonction.

Le temps peut voler avec une seule photo.

Ton téléphone Samsung peut faire des merveilles que tu ignores encore

Tu as sûrement déjà vu ces incroyables captures vidéo où une caméra fixe enregistre en accéléré le passage d’une journée, et la couleur du ciel change, le jour s’assombrit petit à petit et finalement la nuit tombe. Cela s’appelle le « time lapse », et si tu as un téléphone Samsung actuel, tu pourras faire ton propre laps de 24 heures avec une simple photo ! Et comment est-ce possible ? Nous t’expliquons tout.

Tout d’abord, il est important de rappeler que cette fonctionnalité de Samsung n’est pas disponible sur les anciennes versions du logiciel. Au minimum, le dispositif doit avoir la surcouche personnalisée One UI 4.1 ou une version ultérieure de One UI. De plus, il est également préférable que le téléphone dispose d’un espace de stockage suffisant pour pouvoir enregistrer le résultat final, qui, en tant que vidéo, aura une taille supérieure à celle d’une image. Si notre Samsung répond à ces deux critères, nous pourrons effectuer cette simulation comme expliqué ci-dessous.

Voici comment fonctionne la simulation du time lapse sur Samsung

Pour tester cette fonctionnalité, tout ce dont nous avons besoin est une photo avec un paysage où le ciel occupe une grande partie de l’image. Si cette photo est compatible avec le time lapse, le symbole d’une horloge apparaîtra dans le coin inférieur droit de l’image. Si nous appuyons dessus, la magie se déclenchera et nous aurons automatiquement une vidéo d’environ 12 secondes simulant le passage d’une journée complète.

Les dispositifs Samsung disposent de nombreuses fonctionnalités dont nous n’avons peut-être pas encore découvert beaucoup d’entre elles. Dans notre cas, nous avons testé avec un Samsung Galaxy S23 Ultra et, comme on peut le voir, le résultat est très surprenant pour une simple image. Il manquerait quelques détails étoilés dans le ciel nocturne, mais la transition du temps reste très remarquable.

Les téléphones Samsung sont très populaires parmi les utilisateurs d’Android et c’est pourquoi ils figurent souvent dans les listes des smartphones les plus recherchés. De plus, pour ceux qui se souviennent des premières années de Samsung dans l’industrie des smartphones, les grandes améliorations de la surcouche de personnalisation de la marque coréenne sont plus que évidentes, sachant que Samsung a toujours été l’une des marques leaders du secteur. Avec quelles autres fonctionnalités Samsung nous surprendra-t-il à l’avenir ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :