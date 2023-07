Comment avoir un stockage illimité pour les photos sur iPhone

Avec les albums partagés iCloud, vous bénéficierez d’un espace de stockage illimité et gratuit pour les photos et vidéos de votre iPhone.

Stockage illimité et gratuit pour vos photos

Nous allons vous expliquer comment obtenir un espace de stockage illimité pour vos photos sur iPhone grâce à iCloud. Une ressource peu connue mais à laquelle nous avons accès grâce aux albums partagés fournis par le service de stockage en nuage d’Apple et qui est très facile à gérer, comme vous le constaterez.

Il est incontestable qu’Apple révolutionne et élève chaque année la norme des caméras sur ses iPhone. Malgré cela, la conséquence inévitable est que les images et vidéos prises avec ces appareils nécessitent de plus en plus de stockage. Cette ressource met fin à ce « problème ».

Qu’est-ce que les albums partagés iCloud?

Avec les albums partagés iCloud de l’application Photos, vous pouvez partager des photos et des vidéos avec qui vous voulez. Ces personnes peuvent également ajouter leurs propres photos, vidéos et commentaires. Les albums partagés fonctionnent indépendamment de l’activation de Photos sur iCloud et du streaming.

Grâce à ces albums, nous pouvons avoir un espace de stockage illimité pour nos photos sans encombrer notre appareil. Le point ici est que même s’ils sont partagés, nous ne les partagerons avec personne, nous serons les seuls à y avoir accès.

Pour activer les albums partagés, il suffit de suivre ces étapes: Ouvrez l’application Paramètres > Touchez notre photo > Accédez à iCloud > Photos > Activez l’option Albums partagés.

Comment créer un album partagé iCloud pour bénéficier d’un espace de stockage illimité pour les photos

L’objectif principal des albums partagés iCloud est de permettre aux propriétaires d’appareils Apple de partager des images et des vidéos avec d’autres utilisateurs. Cependant, il existe un détail assez intéressant dans ce processus: le contenu enregistré dans ces albums ne consomme pas d’espace sur l’appareil en soi, mais réside dans le nuage d’Apple.

Pour ajouter, les utilisateurs qui ne sont abonnés à aucun plan iCloud ont également la possibilité d’accéder à ces albums et de bénéficier d’un espace illimité pour leurs photos et vidéos. Cela est possible même si vous disposez uniquement des 5 Go que fournit gratuitement Apple pour le stockage. Pour créer un album partagé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Photos sur votre iPhone. Touchez le bouton + en haut à gauche. Créez un nouvel album partagé. Donnez un nom à l’album en question. Cliquez sur Suivant. Confirmez la création de l’album partagé. Ajoutez les photos que vous souhaitez à l’album.

L’intéressant est que, bien que ces albums aient été conçus pour être utilisés par plusieurs personnes, une seule peut participer à un album partagé et ainsi profiter de l’espace de stockage gratuit fourni par iCloud pour les photos et vidéos.

Comment ajouter du contenu à un album partagé

Même si lors du processus de création, vous aurez la possibilité d’ajouter du contenu initial à votre album, si vous souhaitez continuer d’ajouter à l’avenir, c’est très simple. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Photos. Recherchez votre album partagé et entrez. Cliquez sur le bouton + en bas. Sélectionnez les photos que vous souhaitez enregistrer. Acceptez les modifications.

Et voilà. De cette façon, vous pouvez ajouter du contenu à un album de ce type. En résumé, la possibilité d’avoir un espace de stockage illimité pour les photos sur iPhone grâce à l’utilisation des albums partagés iCloud est un excellent outil que peu de gens connaissent, tout comme il existe des moyens efficaces de libérer de l’espace dans le nuage Apple.

Une utilisation personnelle que je fais est de stocker tous les fonds d’écran pour iPhone que j’ai dans un album, de cette façon, je ne les ai pas dans mon album principal car je les passe d’un album à l’autre, ils sont tous séparés et n’occupent pas d’espace en utilisant cette méthode de stockage.

