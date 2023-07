Le nouveau jeu Pokémon est maintenant disponible sur Google Play: voici comment vous inscrire pour le télécharger gratuitement.

Traduisez cet article français en français en conservant intégralement les balises HTML

Pokémon Sleep llegará a Android a finales del verano y te permitirá capturar más Pokémon a medida que duermas más y mejor.

¡Muy pronto podrás coleccionar Pokémon mientras duermes con tu móvil Android!

Il y a déjà longtemps que The Pokémon Company nous a promis de rêver de Pokémon, bien que nous ayons dû attendre longtemps pour voir le nouveau jeu de la compagnie, Pokémon Sleep, sur nos smartphones. En effet, Pokémon Go et sa réalité augmentée étaient toujours les stars.

Quoi qu’il en soit, et bien que quatre ans se soient écoulés et que la plupart d’entre nous l’ayons oublié, il est certain que nous savons enfin comment Pokémon Sleep fonctionnera sur Android et iOS, offrant « une expérience de jeu différente de toutes les autres » qui nous permettra de capturer des Pokémon pendant que nous dormons.

Il est désormais officiel que Pokémon Sleep arrivera à la fin de cet été sur la plateforme Apple ainsi que sur le Google Play Store, qui est également le seul store où vous pouvez vous pré-enregistrer pour tout savoir et télécharger le jeu avant tout le monde. Nous vous laissons ici le lien :

Pokémon Sleep

Comme nous l’ont dit nos amis de PhoneArena, le nouveau titre de The Pokémon Company suivra et surveillera notre sommeil, le caractérisant en trois catégories en fonction de la qualité du repos : la sieste, le sommeil léger ou le sommeil profond.

Ainsi, jouer est aussi simple que de placer le téléphone à côté de l’oreiller (si c’est bon pour la santé) et de laisser Pokémon Sleep faire sa magie en évaluant le repos et en nous offrant, selon la catégorie, plus ou moins de Pokémon entourant Snorlax lorsque nous nous réveillons le matin.

L’idée semble simple, car nous pourrons capturer plus de créatures en nous reposant mieux et plus longtemps, ce qui nous encourage ainsi à améliorer nos habitudes de sommeil de manière simple et amusante. Cela pourrait peut-être aider avec les plus jeunes de la maison et les convaincre d’aller se coucher plus tôt !

De plus, chaque Pokémon aura un style de sommeil différent et l’objectif sera de compléter notre Pokédex du sommeil en gardant Snorlax en bonne santé et bien soigné.

Pokémon Sleep when? Pokémon Sleep soon!!!! Android users: pre-register now on Google Play to get notified when the app goes live

iOS users: stay tuned for more updates!! ➡️ Pre-register for Android: https://t.co/LJnlg7mk4p pic.twitter.com/4RGcq3OwvV — Pokémon Sleep (@PokemonSleep) 6 juillet 2023

Pour le moment, il n’y a pas de date spécifique pour l’arrivée de Pokémon Sleep, ce qui nous laisse également avec une bonne contradiction… Si d’un côté cela peut être positif en nous encourageant à améliorer la qualité du sommeil, peut-être que le meilleur moyen n’est pas d’emmener notre téléphone au lit avec nous. Vous ne pensez pas ?

En tout cas, vous aurez des statistiques sur votre repos, avec les heures auxquelles vous vous êtes endormi et réveillé, une analyse de la qualité, même les bruits que nous faisons en dormant et quelques données supplémentaires.



