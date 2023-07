Guide de l’arcade Apple : Tout ce qui est disponible [New: LEGO DUPLO WORLD+]

Apple Arcade a été lancé avec près de 100 titres et le service s’enrichit régulièrement de nouveaux jeux avec plus de 200 jeux aujourd’hui dans la bibliothèque. Suivez notre guide sur tous les jeux Apple Arcade disponibles.

Mise à jour : Les dernières sorties d’Apple Arcade sont LEGO DUPLO WORLD+ et Slay the Spire+.

Vous pouvez en savoir plus sur les derniers jeux et les télécharger en vous rendant sur l’onglet Arcade de l’App Store, puis en glissant vers le bas et en tapant sur « Voir tous les jeux ». De plus, les jeux les plus récents sont généralement listés en haut de la page.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, Apple Arcade est disponible gratuitement le premier mois, puis à 5 $ par mois pour iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV (et inclus dans les offres Apple One). Les manettes sans fil PS5 et Xbox sont également compatibles avec les appareils Apple et certains titres.

Jeux Apple Arcade disponibles par date de sortie

7/7/23 : LEGO DUPLO WORLD+ (EN ANGLAIS) et Tuer la flèche+ ont été lancés sur Apple Arcade.

Tout d’abord, la célèbre application pour enfants LEGO DUPLO WORLD+ apporte beaucoup de valeur ajoutée en débloquant ce qui représente normalement jusqu’à 40 $ d’achats in-app.

Maintenant sur Arcade, LEGO® DUPLO® WORLD+ est rempli d’expériences de jeu ouvertes avec des animaux, des bâtiments, des véhicules excitants et des trains pour inspirer l’imagination et la créativité de votre enfant à travers l’apprentissage.

Parallèlement, Slay the Spire+ est un « Deckbuilding Dungeon Crawl » qui a obtenu le titre de « Meilleur jeu de stratégie » en 2019 de la part d’IGN.

6/30/23 : Millionaire Trivia : TV Game+ (en anglais) Le jeu « Who Wants to Be A Millionaire » débarque sur Apple Arcade sans publicité ni achat in-app.

6/23/23 : Rétro Bowl+ a débarqué en tant que nouveau titre sur Apple Arcade.

Retrouvez tout ce qui a fait de RETRO BOWL un succès n°1 sur l’App Store : le glorieux style rétro et la gestion simple de l’équipe, y compris les fonctions de presse et la gestion des egos fragiles, tandis que sur le terrain, c’est vous qui décidez des actions à mener. Pourrez-vous passer le test et mener votre équipe jusqu’à la récompense suprême ? Pourrez-vous gagner le Retro Bowl ?

16/06/23 : Jet Dragon permet aux joueurs de « traverser l’espace et le temps dans le monde de Venerusa, où les coureurs de dragons s’envolent dans les cieux ».

Le développeur GREZZO explique que Jet Dragon propose des « courses intuitives, des rivaux redoutables, des parcours difficiles » et bien plus encore.

6/9/23 : Bold Moves+ (en anglais) est un jeu de mots cachés qui intègre « des scènes sereines, des niveaux stimulants, des événements quotidiens/hebdomadaires et des citations inspirantes ».

Aussi, Chats en kimono a reçu une mise à jour avec un nouveau niveau, un mini-jeu, des succès, des objets et plus encore.

5/4/23 : Apple a lancé la deuxième plus grande expansion en une seule journée avec 20 nouveaux jeux débarquant sur la plateforme. Voici les nouveautés :

4/28/23 : Grand Mountain Adventure+ (en anglais) est la sortie de cette semaine sur Apple Arcade.

Préparez-vous à explorer de vastes montagnes et stations de ski dans cette aventure de ski et de snowboard. Avec une liberté totale d’aller où vous voulez, vous pouvez atterrir sur la plus grande falaise, faire du freeride sur une pente raide, passer les portes d’une piste de slalom étroite, faire une descente parfaite dans un parc, ou simplement profiter de la sensation de la poudreuse fraîche.

4/21/23 : Quête d’invocation est un nouveau jeu de stratégie « Shoot and loot » avec 60 niveaux.

Une faille s’est ouverte dans notre monde, qui grouille désormais de monstres. Il ne tient qu’à vous de guérir cette faille et de sauver la planète. Tirez, accumulez des compétences et combattez dans différentes régions, chacune avec des ennemis, des défis, des boss et des thèmes uniques.

4/7/23 : Doctor Who : An Unlikely Heist – un jeu officiel de Doctor Who – apporte une « nouvelle histoire palpitante et un jeu de puzzle stimulant dans une aventure épique à travers le temps et l’espace ».

3/31/23 : Humain : Tomber à plat+. est un jeu de plateforme physique amusant et léger, jouable en solo et en multijoueur.

3/24/23 : Clue : The Classic Mystery Game+ (en anglais) est maintenant disponible en téléchargement sur Apple Arcade. Il s’agit du jeu de société Hasbro original adapté à l’iPhone et à l’iPad.

17/03/23 : Osmos+ est un jeu de survie cosmique basé sur la physique, hypnotique et immersif. Le jeu a remporté une longue liste de récompenses, dont le Design Award d’Apple et l’iPad Game of the Year, ainsi que d’autres récompenses de premier plan décernées par IGN, Pocket Gamer et bien d’autres.

Si vous avez déjà joué à ce jeu, c’est l’occasion de le revisiter. Si vous ne l’avez pas encore essayé, vous devez tenter votre chance ????.

Entrez dans le monde darwinien d’une taupe galactique. Grandissez en absorbant de plus petites taupes, mais prenez garde à ne pas être vous-même absorbé. « Osmos+ propose un jeu unique basé sur la physique, des graphismes exceptionnels et une bande sonore hypnotique. Naviguez à travers des terrains de jeu flottants, des boîtes de Petri compétitives, des systèmes solaires profonds, et bien plus encore. La clé est d’équilibrer la masse et le mouvement : pour vous propulser, vous devez éjecter de la matière derrière vous, ce qui vous fait rétrécir. Utilisez-la à bon escient. Que vous soyez un enfant dans l’âme qui aime s’amuser avec des organismes unicellulaires ou un stratège diplômé en physique, ce jeu est fait pour vous.

3/3/23 : Kimono Cats présente un « charmant divertissement » dans le cadre d’un festival japonais « matsuri ».

24/02/23 : Lifeline+ est une expérience narrative unique et immersive sur la survie et la persévérance :

« Lifeline est à l’origine d’une nouvelle expérience narrative rendue possible par les appareils modernes. Cette histoire se déroule en temps réel pendant que Taylor s’efforce de rester en vie. Des notifications vous envoient de nouveaux messages tout au long de la journée. Suivez-les au fur et à mesure, ou rattrapez-les plus tard, lorsque vous êtes libre.

Vous pouvez aussi vous plonger dans l’histoire et revenir à des moments antérieurs pour voir ce qui se passe lorsque vous faites un choix différent. Des actions simples peuvent avoir un effet profond. Terminez n’importe quel chemin pour redémarrer l’histoire et débloquer ce mode.

Lifeline est une histoire profonde et immersive de survie et de persévérance, avec de nombreuses issues possibles. Taylor compte sur VOUS ».

2/17/23 : Farmside est arrivé sur Apple Arcade pour vous permettre de « construire la ferme de vos rêves ».

2/10/23 : Riptide GP : Renegade+ hydrojet racing est maintenant disponible sur Apple Arcade :

« Découvrez le futur des courses illicites d’hydrojets, où des pilotes blindés réalisent des cascades mortelles sur d’immenses chutes d’eau, évitent les flics dans les cours d’eau publics et se propulsent à des vitesses vertigineuses sur des vagues déferlantes. »

2/3/23 : Explosez votre chemin dans un casse-tête physique en 3D Castle Crumble avec des « explosifs puissants et des sorts mystiques ».

1/27/23 : Goutte d’eau Le jeu Squiggle Drop fait appel à la créativité et à l’imagination des joueurs pour résoudre de charmants puzzles physiques en dessinant une seule forme et en observant ce qui se passe !

1/20/23 : Pocket Card Jockey : Ride On ! a débarqué sur Apple Arcade cette semaine avec son approche unique du Solitaire.

1/13/23 : Illustré arrive en tant que nouveau jeu sur Apple Arcade cette semaine avec une expérience de puzzle immersive à jouer seul ou à trois.

1/6/23 : Titre du jeu de rôle Épisode XOXO a pour objectif de vous permettre de « vivre vos histoires avec amour, romance, aventure et drame ».

12/16/22 : GameLoft a lancé un nouveau titre d’aventure comprenant des mini-jeux avec My Little Pony : Mane Merge.

« RESTAURER EQUESTRIA

Maintenant que la magie est revenue à Equestria, les ténèbres se sont abattues sur le monde. Explorez, déverrouillez et découvrez des lieux magiques. Eliminez les ténèbres, défendez la magie et sauvez les poneys et les créatures.

FUSIONNER LA MAGIE

Réalisez les souhaits de tous les poneys en fusionnant et en créant des objets. Réalisez des souhaits pour redonner de la gloire aux terres d’Equestria. Laissez votre étincelle briller et faites votre part, du sabot au cœur !

LE PHARE DE CRISTAL

C’est le nouveau lieu de résidence des Mane 5 et de leurs mini-jeux merveilleux pour les juments. L’ancien phare de Maretime Bay a été reconstruit, rénové et redynamisé.

COLLECT-A-THON

Relevez des défis et accomplissez des exploits pour collecter des stickers et remplir votre carnet d’stickers. Il y a plus de 120 stickers à collectionner, alors foncez !

DÉFIS HEBDOMADAIRES

Relevez les défis hebdomadaires : nourrissez la créature affamée dans Feeding Frenzy ou recherchez Sparky Sparkeroni dans Find Sparky ».

12/9/22 : Après le lancement du premier JellyCar en 2008, le développeur original a travaillé avec Disney pour créer les JellyCar 2 et 3. Cependant, ces derniers ont été abandonnés en 2014.

Huit ans plus tard, le créateur Walaber est de retour avec JellyCar Worlds.

« Jelly Car ? La voiture la plus gélifiée !

Le jeu de conduite/plateforme classique est de retour ! Après plus de 10 ans, un nouveau jeu JellyCar moderne est enfin disponible !

Jeu de physique tactile des corps mous

Votre voiture est en gelée. Le monde l’est aussi ! Utilisez cette gelée et vos différentes capacités (croissance, ballon, pneus collants, fusée, etc.) pour parcourir les niveaux et trouver la sortie !

Design imaginatif et ludique

Voyagez dans plusieurs mondes, chacun ayant son propre thème et ses propres mécanismes de jeu.

Un Flipbook vivant

Les sons et les images se combinent pour donner vie à l’animation d’un folioscope.

La personnalisation à profusion

Terminez en créant vos propres modèles de voitures et même en enregistrant vos propres effets sonores !

Déverrouillez d’autres motifs, pinceaux et pochoirs au fur et à mesure que vous jouez.

Je me souviens de ce jeu depuis mon enfance !

Bravo ! Le créateur original (Walaber) est de retour et développe cette toute nouvelle version moderne du gameplay classique de JellyCar ».

12/2/22 : Titre d’action à défilement latéral Dead Cells est arrivé sur Apple Arcade.

« Incarnez une expérience alchimique ratée et explorez le vaste château en perpétuelle évolution pour découvrir ce qui s’est passé sur cette île lugubre… !

En supposant que vous parveniez à vous frayer un chemin jusqu’à ses gardiens.

Dead Cells+ est un jeu de plateforme roguevania qui vous demandera de maîtriser des combats frénétiques en 2D avec une grande variété d’armes et de compétences contre des sbires et des boss impitoyables. »

25/11/22 : SolitairePants de Bob l’éponge est la dernière exclusivité d’Apple Arcade qui donne une nouvelle dimension au jeu de cartes classique.

« Bob l’éponge a découvert le solitaire et il est impatient de le partager avec vous et tous les habitants de Bikini Bottom ! SolitairePants se joue sur une surface de jeu carrée. Il est facile à apprendre mais vous devrez jouer stratégiquement pour éliminer toutes les cartes. »

Le jeu comprend les modes Quête, Multijoueur et Classique, avec la possibilité de collectionner une variété de jeux et de s’amuser avec des compétitions quotidiennes.

11/18/22 : Les Skate City La mise à jour apporte un nouveau niveau avec 21 nouveaux défis et 30 nouveaux objectifs.

« Bienvenue dans les rues de Venice Beach ! Prenez le soleil en skatant le long des rives de ce lieu légendaire. Faites un saut dans des skateparks célèbres dans le monde entier, faites exploser des collines dans la banlieue ou faites des flexions sur la plage de muscle.

Venice propose 21 nouveaux défis à relever, ainsi qu’un nouveau tutoriel dans la Skate Academy pour les nouveaux arrivants. Allez au Free Skate pour des sessions illimitées et complétez les 30 nouveaux objectifs pour encore plus de Skate Cred ! »

Old Man’s Journey+ (Le voyage du vieil homme) est la toute dernière sortie sur Apple Arcade.

« Une aventure pleine d’introspection sur les moments précieux de la vie, les rêves brisés et les plans modifiés.

Plongé dans un monde magnifiquement ensoleillé et fabriqué à la main, embarquez pour un voyage sincère entrecoupé de résolutions d’énigmes légères et sans pression. »

11/11/22 : Football Manager 2023 Touch de Sega est le dernier titre en date sur Apple Arcade :

« Le jeu de gestion sportive préféré du monde entier débarque sur Apple Arcade. Vivez l’émotion d’être un manager de football, de développer des talents d’élite et de gagner les plus grands prix du football.

Grâce à notre moteur de match 3D, Football Manager 2023 Touch offre pour la première fois sur iPhone l’expérience de gestion du football la plus authentique qui soit sur console portable.

Il est temps pour vous de rejoindre l’élite des managers. Avec plus de 120 championnats des plus grandes nations du football au bout des doigts, où trouverez-vous le club idéal ? »

11/4/22 : Battleheart Legacy+ RPG, lauréat du Choix de la rédaction de l’App Store, arrive sur Apple Arcade.

10/28/22 : « Des règles simples, des solutions stimulantes », tel est le slogan du jeu de puzzle brodé Stitch.

10/14/22 : « Contrôler le temps dans des mondes surréalistes » dans le titre d’aventure The Gardens Between+.

10/7/22 : Spider Solitaire : Card Game+ et Gin Rummy Classic+ du développeur MobilityWare sont les dernières nouveautés sur Apple Arcade.

9/30/22 : GRIS+ – Une aventure sereine et évocatrice

« Gris est une jeune fille pleine d’espoir, perdue dans son propre monde, qui fait face à une expérience douloureuse dans sa vie. Son voyage à travers le chagrin se manifeste dans sa robe, qui lui confère de nouvelles capacités pour mieux naviguer dans sa réalité délavée. Au fil de l’histoire, Gris grandira émotionnellement et verra son monde d’une manière différente, révélant de nouveaux chemins à explorer grâce à ses nouvelles capacités.

GRIS+ est une expérience sereine et évocatrice, sans danger, frustration ou mort. Les joueurs exploreront un monde méticuleusement conçu, animé par des dessins délicats, des animations détaillées et une élégante musique originale. Au fil du jeu, des énigmes légères, des séquences de plates-formes et des défis optionnels basés sur les compétences se révèleront au fur et à mesure que le monde de Gris deviendra accessible. »

9/23/22 : Shovel Knight Dig – Une aventure pleine d’action

« Lorsque Drill Knight et son ignoble équipe de creuseurs détruisent le paisible campement de Shovel Knight et volent son butin, ce dernier saisit sa fidèle pelle et commence à creuser des tunnels à leur poursuite !

Rencontrez de nouveaux amis et ennemis, visitez des contrées étranges et équipez-vous dans votre quête pour éviter que la terre entière ne s’effondre sous vos pieds ! Sautez, tailladez et creusez pour vous frayer un chemin dans un gouffre de mystère en constante évolution dans Shovel Knight Dig, une toute nouvelle aventure de Shovel Knight ! »

9/16/22 : Garden Tails : Match and Grow – Un jeu de puzzle relaxant

9/9/22 : Horizon Chase 2

« RESSENTEZ L’ESPRIT DES COURSES D’ARCADE

Horizon Chase 2 est l’évolution de la franchise de course primée. Né sous le signe de l’arcade, ce jeu comblera vos sens grâce à un gameplay immersif et ultra-rapide. C’est l’âge d’or des courses d’arcade qui revient dans une expérience moderne et complètement évoluée.

UN GAMEPLAY VRAIMENT CLASSIQUE

Le gameplay classique des années 90 se démarque pour vous permettre de garder le contrôle des voitures. Oubliez les réglages complexes : vous n’êtes qu’à quelques pas des dépassements, des bifurcations et du nitro. Esquivez vos adversaires sans sourciller. Facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, ce jeu exige des compétences de course aiguisées et des réflexes rapides pour battre vos adversaires et franchir la ligne d’arrivée.

TOUT EN MULTIJOUEUR

Emmenez votre équipe dans la course ! Vous pouvez jouer à tous les modes de jeu en ligne avec vos amis. Formez un équipage avec d’autres joueurs pour progresser ensemble ou affrontez des joueurs du monde entier. Où que vous soyez, il est toujours temps de s’amuser sans fin dans une nouvelle ère de courses d’arcade.

L’ART DU TOURISME

Parcourez un monde entièrement en 3D, avec un style artistique unique. Des couleurs vibrantes de chaque paysage aux conditions immersives des différents temps, le tout rehaussé par une bande sonore palpitante signée Barry Leitch, ce jeu fait évoluer l’expérience de l’arcade vers un état d’art. De nouveaux horizons vous conduiront vers la beauté d’un voyage visuel époustouflant et invitant, sans retour.

JOUEZ AU JEU DU GARAGE

Rouge ou bleu ? Étoiles ou flammes ? Lorsque vous vous rendez au Garage Shop, vous pouvez personnaliser votre voiture pour qu’elle vous ressemble le plus possible. Collectionnez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques tout au long du tour du monde. Faites la course dans différents modes de jeu et continuez à obtenir de nouvelles récompenses visuelles. Gagner n’a jamais été aussi intéressant.

JOUEZ. REPLAY IT.

Horizon Chase 2 est né pour être en direct. Des événements dynamiques et évolutifs vous permettront de perfectionner vos compétences et de montrer vos montures. Des mises à jour majeures vous apporteront de nouvelles récompenses. Différents modes de jeu vous permettront de relever de nouveaux défis. Chaque jour est une excellente raison de revenir faire la course ».

9/2/22 : Hanx101 Trivia

« Devenez un maître du jeu avec Hanx101 Trivia ! Testez vos connaissances dans de nombreuses catégories, de l’histoire aux mathématiques, en via la géographie et la gastronomie – les questions ne cessent d’affluer ! Battez votre propre meilleur score ou défiez d’autres joueurs dans des affrontements en tête-à-tête ou en équipe. Disponible exclusivement sur Apple Arcade.

Parcourez le mode Hanx101 et affrontez 101 questions pour prouver que vous êtes un maître du jeu. Les bonnes réponses à la suite multiplient votre score !

Jouez en tête-à-tête ou faites équipe pour des épreuves de trivia compétitives.

Gagnez des jokers pour améliorer votre jeu et surpassez vos adversaires en affrontant des dizaines de milliers de questions.

Apprenez un nouveau fait amusant à chaque fois que vous jouez.

Tom Hanks vous met au défi de répondre à Hanx101 Trivia ! Jouez, apprenez, rivalisez et devenez un maître du jeu ! »

8/26/22 : Vous aimer à pleines dents +

« Love You to Bits+ est un jeu de science-fiction charmant, purement visuel, rempli d’énigmes, de type point-and-click, qui s’étend sur tout l’univers. Les joueurs suivent le voyage de Kosmo, un explorateur spatial débutant et maladroit à la recherche de Nova, sa petite amie robot. Après un accident mortel, les morceaux de Nova ont été dispersés dans l’espace. C’est donc à Kosmo de récupérer tous les morceaux de Nova, de la reconstruire et de se remettre ensemble. Explorez les mondes et les planètes les plus étranges, remplis d’extraterrestres fantastiques, de puzzles spatio-temporels et d’objets cachés à collectionner. En terminant les niveaux, les joueurs découvriront l’histoire d’amour déchirante de Kosmo et Nova ».

8/19/22 : Le populaire jeu à défilement latéral sans fin Jetpack Joyride est de retour dans une toute nouvelle « aventure frénétique ». Jetpack Joyride 2 est disponible dès maintenant sur Apple Arcade !

« Barry est de retour dans une aventure effrénée !

Dans ce cas, il disposera de nouveaux équipements et de nouvelles armes pour combattre de nouveaux ennemis et se frayer un chemin dans le laboratoire pour mettre fin aux expériences des scientifiques avant qu’il ne soit trop tard.

L’aventure évoluée de Jetpack Joyride avec de nouveaux graphismes HD, de nouvelles animations, de nouvelles mécaniques et une nouvelle façon de jouer ».

8/12/22 : Talking Tom+ est arrivé sur Apple Arcade, ce qui indique tout le plaisir sans publicité ni achat in-app pour le simulateur à succès.

« C’est Talking Tom, le chat virtuel qui adore bavarder.

Talking Tom est le chat qui fait de chaque jour une aventure amusante.

Les joueurs adoptent cet animal de compagnie virtuel, le rendent heureux et l’aident à explorer son monde. »

Talking Tom peut vraiment parler

Des articles de mode et des meubles à collectionner

Les mini-jeux ajoutent de l’action, de l’aventure et du plaisir

Des destinations de voyage attendent d’être explorées

Des albums photos à remplir de souvenirs

Et plus encore

8/5/22 : Amazing Bomberman est un tout nouveau titre de la célèbre franchise d’action. La nouvelle version d’Apple Arcade propose un jeu multijoueur de 1 à 4 avec « une musique et des effets visuels excellents ».

« ‘Bomberman’, l’icône des jeux d’action compétitifs, est désormais disponible sur Apple Arcade ! Amazing Bomberman est un nouveau jeu de Bomberman avec une musique et des effets visuels excellents. Profitez de combats palpitants sur des scènes qui changent au rythme de la musique. »

Facile à jouer, profitez des combats en ligne à tout moment, où que vous soyez !

La fusion de Bomberman et de la musique ! Jouez à travers les étapes qui changent au rythme de la musique.

De nombreuses chansons ont été écrites spécialement pour Amazing Bomberman !

Mode d’entraînement pour le joueur solo.

Des batailles passionnantes entre amis dans le mode « FRIEND BATTLE » !

Participez aux batailles et collectez des objets pour les personnaliser.

7/29/22 : Kingdom Rush Vengeance TD+ est le dernier titre disponible sur Apple Arcade pour iPhone, iPad et Mac.

« Préparez-vous à entrer en action et à montrer au realme qui est le vrai patron dans le meilleur jeu de tower defense !

Affrontez des empires d’ennemis puissants. Affrontez les boss suprêmes, débloquez et changez de tour. Formez des héros légendaires et obtenez tous les succès en utilisant votre stratégie dans ce jeu de TD incroyable.

Kingdom Rush Vengeance vous offrira des heures et des heures de jeu dans le meilleur jeu de tower defense qui soit ! »

7/22/22 : HEROish est le dernier jeu à débarquer sur Apple Arcade et il s’agit d’une autre exclusivité du service. Voici comment le développeur Sunblink le décrit :

« Incarnez l’un des six héros épiques, invoquez des troupes, lancez des sorts et détruisez les tours ennemies pour remporter la victoire dans ce jeu de défense de château passionnant. Les joueurs peuvent vivre des aventures en solo grâce à trois campagnes remplies d’histoires amusantes, de musiques entraînantes et d’environnements créés à la main. Ils peuvent également plonger dans des batailles rapides avec leurs amis et leur famille dans des matchs compétitifs en 1v1 ou 2v2. Les joueurs peuvent construire des decks personnalisés et améliorer les cartes pour créer des combinaisons monstrueuses de troupes et de sorts dans le but de vaincre leurs adversaires, de détruire la gemme de l’âme qui leur donne de la puissance et de se hisser au sommet des classements.

7/15/22 : En exclusivité sur Apple Arcade, le nouveau Subway Surfers Tag est désormais disponible. Voici comment le développeur Sybo Games décrit le nouvel épisode de la célèbre franchise :

« Défiez les gardes dans les zones interdites, notamment le Railyard, le parc, les quais et le métro.

SURFEZ DANS LA COUR ET RESTEZ TOUJOURS EN MOUVEMENT

Rejoignez l’équipage dans de nombreux lieux interactifs de la ville. Skatez sur les trains hors service dans la cour de triage, jouez dans le parc à la nuit tombée, récupérez des bonus sur les quais de chargement ou enquêtez dans le mystérieux souterrain. Mais attention ! Guard n’a pas l’intention de tolérer ces manigances et est sur vos talons – et cette fois, il a amené des renforts !

PATINER, GRINDER, TAGUER ET S’ÉCHAPPER

Poursuivez votre meilleur score ! Traversez l’arène en free skate, en grinçant des rails, en atterrissant des sauts, en taguant des objectifs et en explosant les bots de l’équipe de nettoyage pour gagner de superbes points de combo. Évitez Guard et son équipe de nettoyage qui vous poursuivent pour mettre fin à cette folie.

7/8/22 : Samorost 3+ – Voyage cosmique particulier

7/1/22 : My Bowling 3D+ – Jeu de quilles réaliste

6/24/22 : Air Twister – Tir par Swipe

6/17/22: Cooking Mama : Cuisine ! – Maîtrisez la cuisine

6/10/22 : Disney Jigsaw Puzzle de MobilityWare+ est le dernier né du service de jeux d’Apple. Il propose plus de 25 000 puzzles avec vos personnages Disney et Hasbro préférés, et bien plus encore.

Jigsaw Puzzle by MobilityWare+ propose la plus grande et la plus belle collection de puzzles de marques emblématiques telles que Disney, Hasbro et bien d’autres. Avec de nombreuses catégories et genres au choix, « Jigsaw Puzzle » propose plus de 25 000 puzzles dans lesquels les joueurs trient et déplacent les pièces sur le plateau, et remplissent les bords, comme dans la réalité. Mais désormais, les joueurs peuvent emporter le puzzle avec eux partout où ils vont.

6/3/22 : Frogger se lance dans une nouvelle aventure avec un défi de résolution de casse-tête en 3D, Frogger and the Rumbling Ruins (Frogger et les ruines qui grondent).

Traversez des ruines truffées d’énigmes et percez les mystères des anciens Saliens. Guidez Frogger à travers les ruines en manipulant le terrain !

Des puzzles tridimensionnels simples et intuitifs.

Plus de 100 étapes avec toutes sortes de pièges et d’ennemis !

Et au plus profond des ruines, un féroce combat de boss vous attendra-t-il ?

Une histoire amusante et conviviale avec un groupe d’amis uniques.

Ajoutez tous les trésors trouvés dans les ruines à votre collection !

5/27/22 : Après avoir lancé Pro Snooker & ; Pool 2022+ sur Apple Arcade, iWare Designs lance aujourd’hui son célèbre Pro Darts 2022+ sur la plateforme.

Entre-temps, le jeu éducatif et amusant Crayola Create and Play+ pour les enfants a reçu sa plus grande mise à jour (c’est l’un des jeux préférés de mon fils de cinq ans, avec Pok Pok).

Pro Darts 2022+

Avec des environnements de jeu en 3D entièrement texturés, des plateaux personnalisés pour les types de jeu standard et plus obscurs, et des millions de combinaisons possibles de composants de fléchettes, Pro Darts 2022 est l’ensemble complet pour les joueurs occasionnels et les joueurs sérieux. L’interface simple « glisser pour lancer » combinée à un système innovant d’assistance au joueur réglable permet à tous, des novices aux pros, de prendre en main le jeu et d’y jouer instantanément à leur propre niveau de compétence.

Crayola Create and Play+ (Créer et jouer)

C’est un tout nouveau jour dans Crayola Create & ; Play ! Explorez un tout nouveau monde créatif, où tout est interactif ! Laissez libre cours à votre imagination en décorant, construisant et jouant dans votre propre monde. Toutes vos activités créatives préférées sont ici – et de nouvelles activités passionnantes ! Promenez-vous dans la rue principale, faites une randonnée dans les bois, parcourez une jungle colorée, descendez dans des grottes étincelantes ou envolez-vous dans les nuages. Et pour le plaisir, emmenez vos animaux de compagnie à bord de l’Imagination Express, qui vous emmènera partout où vous voulez aller ! Pour la première fois, les joueurs peuvent également fabriquer des fusées et des cerfs-volants uniques dans le cadre de la nouvelle activité Craftables ! Vous cherchez encore plus d’inspiration ? Lancez-vous dans une QUÊTE spéciale pour trouver tous les articles de printemps à durée limitée !

5/20/22 : Warped Kart Racers est un nouveau jeu exclusif d’Apple Arcade dans le style de Mario Kart.

Faites la course et combattez – en solo ou en multijoueur – avec les stars d’American Dad, Family Guy, King of the Hill et Solar Opposites ! Entrez dans le jeu de course de kart ultime – en solo ou en multijoueur – avec les stars des émissions animées à succès de 20th Television : American Dad, Family Guy, King of the Hill et Solar Opposites ! Découvrez des lieux emblématiques et même des lieux surprenants dans votre quête de la gloire du karting ! Prenez le contrôle de l’un des 20 personnages jouables et battez vos amis dans des courses effrénées et des batailles brutales. Maîtrisez les courses et les combats sur 16 cartes tirées des épisodes préférés des fans. Jouez à une vaste campagne pour joueur unique ou affrontez 8 joueurs dans des matchs multijoueurs. Relevez les DÉFIS QUOTIDIENS pour débloquer de nouveaux PERSONNAGES, SKINS, KARTS et PERSONNALISATIONS.

5/13/22 : Que vous n’y ayez pas joué depuis longtemps ou que vous n’y ayez jamais joué, le très populaire, aléatoire et hilarant Goat Simulator+ est désormais disponible sur Apple Arcade.

Goat Simulator est la dernière technologie en matière de simulation de chèvres, vous offrant une simulation de chèvres de nouvelle génération. Vous n’avez plus à fantasmer sur le fait d’être une chèvre, vos rêves mobiles sont enfin devenus réalité ! En termes de gameplay, Goat Simulator consiste à causer le plus de dégâts possible en tant que chèvre. Il a été comparé à un jeu de patinage à l’ancienne, sauf qu’au lieu d’être un patineur, vous êtes une chèvre, et qu’au lieu de faire des figures, vous détruisez des choses. plus ! Quand il s’agit de chèvres, même le ciel n’est pas une limite, car vous pouvez probablement le traverser et planter le jeu. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Goat Simulator est un jeu complètement stupide et, pour être honnête, vous devriez probablement dépenser votre argent dans quelque chose d’autre, comme un hula hoop, un tas de briques, ou peut-être mettre votre argent en commun avec vos amis et acheter une vraie chèvre. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

* Vous pouvez être une chèvre

* Vous gagnez des points en détruisant des objets – vantez-vous auprès de vos amis que vous êtes la chèvre alpha.

* DES MILLIONS DE BUGS ! Nous n’éliminons que les bugs de collision, tout le reste est hilarant et nous le gardons.

* Physique du jeu qui bug tout le temps

* Sérieusement, regardez le cou de cette chèvre

* Vous pouvez être une chèvre

5/6/22 : Badland Party a été lancé sur Apple Arcade avec des parties solo et multijoueurs.

Découvrez le prochain jeu de la série à succès plusieurs fois récompensée qui fait suite à BADLAND et BADLAND 2, lauréats du prix du jeu de l’année et du prix du design d’Apple, et qui a été apprécié par plus de 150 millions de joueurs dans le monde. Badland Party poursuit la quête de ses créateurs pour perfectionner les aventures atmosphériques à défilement latéral avec des graphismes époustouflants et un gameplay innovant basé sur la physique. La série primée franchit une nouvelle étape dans son attrait visuel, introduit des dizaines de nouveaux personnages et permet à vos amis de jouer ensemble en mode multijoueur local et en ligne. Vous pouvez également vivre une aventure en solo avec un compagnon IA. Survivez dans de nouveaux mondes, affrontez des machines géantes dans des combats de boss épiques, coopérez pour résoudre des énigmes multijoueurs, roulez, volez, nagez et plongez dans le magnifique monde luxuriant de Badland et aidez à sauver les Clones des odieux engins de la race des machines. Que vous jouiez en solo ou avec des amis & ; la famille, les contrôles élégants de Badland Party et les points de contrôle fréquents rendent le jeu facile à prendre en main et à apprécier. Cependant, la richesse des missions, des succès et des défis hebdomadaires impressionnera même les joueurs les plus endurcis.

4/29/22 : Prune a reçu de nombreux éloges au fil des ans pour son expérience créative et unique, à la fois addictive et apaisante. Il est désormais disponible sur Apple Arcade.

Prune est une lettre d’amour aux arbres. Un jeu sur la beauté et la joie de la culture. D’un simple glissement de doigt, faites grandir et façonnez votre arbre à la lumière du soleil tout en évitant les dangers d’un monde hostile. Donnez vie à un paysage oublié et découvrez une histoire cachée au plus profond du sol. Une plante numérique unique pour votre poche

Un art magnifique et minimaliste et une interface super propre – il n’y a que vous et les arbres.

Une musique et un design sonore méditatifs pour vous détendre.

Pas d’IAP, pas de stratégie de monétisation, pas de devises

Partagez des captures d’écran de vos créations d’arbres uniques avec vos amis.

Synchronisez votre progression sur tous vos appareils

4/22/22 : Moonshot – A Journey Home est une nouvelle aventure spatiale au lance-pierre basée sur la physique sur Apple Arcade. Il propose 126 niveaux différents sur 7 mondes avec des défis hebdomadaires, plus de 35 skins différents et 50 succès à débloquer.

Moonshot est un jeu de puzzle basé sur la physique dans lequel vous incarnez Moon Pi, une jeune lune séparée de notre mère la Terre. En utilisant la mécanique de la fronde et des puzzles de navigation, aidez Moon Pi à parcourir l’univers mystérieux pour finalement rentrer chez lui.

4/15/22 : Deux jeux iOS populaires ont été ajoutés à Apple Arcade. Pro Snooker & ; Pool 2022 et Construction Simulator 2 sont désormais disponibles.

Suite au succès mondial de ses jeux de sport, iWare Designs vous présente Pro Snooker & ; Pool 2022, probablement l’un des jeux de snooker et de billard les plus réalistes et les plus jouables disponibles sur les appareils mobiles. Doté d’environnements de jeu entièrement texturés et d’une physique des corps rigides en 3D, ce jeu est la solution complète pour les joueurs occasionnels comme pour les joueurs sérieux.

Dans Construction Simulator 2, vous créez votre propre entreprise de construction et prenez le volant de plus de 40 véhicules de construction originaux sous licence de Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL, ATLAS, Mack Trucks, Meiller Kipper et Kenworth.

4/8/22 : Présenté pour la première fois lors de l’événement Apple du mois de mars, Gear.Club Stradale est désormais disponible sur Apple Arcade. Ce nouveau jeu de course vous permet de découvrir les meilleures supercars du monde, de jouer en coopération et de participer à des compétitions internationales. Il propose également des contenus exclusifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

Parallèlement au lancement du film Sonic the Hedgehog 2 dans les salles de cinéma, Sonic Dash+, le jeu de course sans fin amusant, est arrivé sur Apple Arcade.

Bienvenue en Italie, berceau des supercars ! Gear.Club Stradale, c’est un rêve devenu réalité : prendre de longues vacances dans une superbe villa et avoir tout le temps de conduire les plus belles supercars. Rassemblez vos amis et créez votre propre club dans l’époustouflante région de Toscane, en Italie.

Coopérez avec vos amis dans des contenus exclusifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour constituer la collection de voitures de vos rêves !

Construisez et améliorez les ateliers de votre club pour améliorer les performances de votre voiture et personnaliser vos véhicules.

Défendez votre club dans les compétitions mondiales et atteignez les meilleurs classementsDéverrouillez de nouveaux contenus grâce à votre progression et à vos succès.

Faites l’expérience de la meilleure conduite automobile sur les appareils mobiles grâce à des aides à la conduite intelligentes et réalistes qui garantissent une grande accessibilité. C’est un voyage que vous ne voudrez jamais terminer…

4/1/22 : Pocket Build offre la possibilité de construire instantanément avec des centaines d’objets dans un vaste monde ouvert.

Avez-vous déjà eu envie de créer votre propre petit monde fantastique ? Une ferme, une sorte de château, ou simplement une ville fantastique épique ? Pocket Build est un jeu à monde ouvert où vous pouvez construire sans limites ni restrictions. Construisez ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Les possibilités sont infinies !

3/25/22 : Alto’s Adventure : The Spirit of the Mountain est une exclusivité Apple Arcade du développeur primé Snowman.

Pour en savoir plus, consultez notre couverture complète du lancement ici.

3/11/22 : Monument Valley 2, du développeur primé ustwo games, est désormais disponible sur Apple Arcade.

Guidez une mère et son enfant dans leur périple à travers une architecture magique. Découvrez des chemins illusoires et des énigmes amusantes tout en apprenant les secrets de la géométrie sacrée. Suite du jeu Apple de l’année 2014, Monument Valley 2 présente une toute nouvelle aventure dans un monde magnifique et impossible. Aidez Ro à enseigner à son enfant les mystères de la vallée, en explorant des environnements époustouflants et en manipulant l’architecture pour les guider sur leur chemin.

3/4/22 : Le jeu d’action et de plateforme Shadow Blade est arrivé sur Apple Arcade.

Kuro est un jeune homme qui cherche à devenir le Shadow Blade. Il doit suivre les enseignements du dernier maître ninja encore en vie. Vous le guiderez à travers des niveaux difficiles, en contournant d’innombrables pièges, en vous faufilant à travers les ennemis ou en passant sur leurs cadavres. Vous devez être rapide, furtif, conscient de votre environnement. Vous devez être un ninja. Ce jeu propose des commandes tactiles intuitives, un éventail d’armes et des niveaux stimulants. Devenir un ninja est à votre portée !

2/25/22 : Le développeur Broken Rules, deux fois récompensé par l’Apple Design Award, a créé le jeu Gibbon : Beyond the Trees a débarqué sur Apple Arcade.

Découvrez des mouvements dynamiques et fluides basés sur la brachiation, à la manière des vrais gibbons qui se balancent dans les arbres.

Maîtrisez les mouvements acrobatiques, y compris le lancement en l’air à partir des mains d’un autre gibbon.

Une aventure touchante d’une famille de gibbons qui tente de survivre face à la menace humaine.

Jouez à une aventure d’une heure en mode histoire, ou courez vers la liberté à travers une jungle générée de manière procédurale en mode libération.

Des graphismes 2D époustouflants, peints à la main, qui donnent vie à un monde en voie de disparition.

Explorez des environnements variés, des jungles sauvages de l’Asie du Sud-Est au monde humain trépidant de l’au-delà.

Gibbon : Beyond the Trees aborde des sujets environnementaux difficiles mais brûlants, tels que la déforestation, le braconnage et le changement climatique.

2/18/22 : La simulation magique Wylde Flowers, qui existe depuis longtemps sur iOS, a fait ses débuts sur Apple Arcade.

Wylde Flowers est une simulation de vie et d’agriculture avec une touche de sorcellerie ! Évadez-vous dans un monde charmant peuplé de gens divers et de sortilèges magiques, tandis que vous et le clan élucidez un mystère ! Incarnez Tara, qui arrive sur une île rurale pour aider sa grand-mère et la ferme familiale. Explorez un monde sain composé de royaumes magiques, de plages magnifiques, de forêts secrètes et de la sympathique ville de Fairhaven.

2/11/22 : Bloons TD 6, le jeu de tower defense préféré des vétérans, est désormais disponible sur Apple Arcade et propose une action coopérative amusante jusqu’à quatre joueurs.

Créez votre défense parfaite à partir d’une combinaison de tours de singe, d’améliorations, de héros et de capacités activées, puis éliminez tous les Bloons qui vous envahissent ! Commencez à profiter des fonctionnalités massives et toujours plus nombreuses qui vous permettront de passer des heures inoubliables dans le meilleur jeu de stratégie qui soit.

2/4/22 : Bridge Constructor, le jeu de construction de ponts numéro un sur l’App Store, est désormais disponible sur Apple Arcade.

Dans Bridge Constructor+, vous devez prouver que vous êtes un maître bâtisseur de ponts accompli. Jouez à 40 niveaux différents et construisez des ponts au-dessus de vallées profondes, de canaux et de rivières. Les tests de stress révèlent si le pont que vous avez construit peut résister au stress quotidien de l’utilisation continue des voitures, des camions et, plus récemment, des camions-citernes super lourds.

1/28/22 : Le populaire jeu Hidden Folks, de type Where’s Waldo, arrive sur Apple Arcade (jeu de l’année 2017 sur l’App Store). Hidden Folks est entièrement dessiné à la main avec plus de 300 objets à trouver dans les paysages interactifs.

Partez à la recherche de personnages cachés dans des paysages miniatures interactifs dessinés à la main. Déployez les volets de la tente, coupez à travers les buissons, faites claquer les portes et titillez les crocodiles ! Rooooaaaarrrr !!!!! Une bande de cibles vous indique ce que vous devez chercher. Touchez une cible pour obtenir un indice, et trouvez-en suffisamment pour déverrouiller la zone suivante.

1/21/22 : Nickelodeon Extreme Tennis, un jeu de tennis original, est désormais disponible sur Apple Arcade.

Rejoignez vos personnages emblématiques préférés des émissions Nickelodeon d’hier et d’aujourd’hui dans les matchs de tennis les plus extrêmes de tous les temps ! Tous vos Nicktoons rétro préférés se réunissent pour l’ultime épreuve de tennis : Bob l’éponge, Angelica, Rocko, Garfield et bien d’autres !

1/14/22 : Décrit comme un « crafting ARPG », Crashlands est devenu l’un des jeux préférés des utilisateurs d’iOS au cours de la dernière décennie, remportant même le prix du jeu de l’année de TouchArcade en 2016.

Créez des objets, combattez et menez des quêtes à travers Crashlands, un jeu d’aventure et d’artisanat original avec une histoire qui déborde d’audace ! Devenez Flux Dabes, un camionneur galactique dont la dernière cargaison est déréglée par une menace extraterrestre à menton nommée Hewgodooko, vous laissant bloqué sur une planète extraterrestre. Alors que vous vous efforcez de récupérer vos paquets, vous vous retrouverez mêlé à un complot infâme visant à dominer le monde, ce qui nécessitera toute votre intelligence et vos deux fessiers pour en venir à bout. Apprenez des recettes de la vie sensible locale, faites-vous de nouveaux amis, découvrez d’anciens secrets et des chefs mortels, apprivoisez tout et construisez votre maison loin de chez vous tout en apprenant à prospérer sur la planète Woanope.

1/7/22 : MobilityWare, développeur de jeux de cartes populaires, a apporté ses classiques Cœurs et Piques à Apple Arcade.

Piques : Jeu de cartes+ Spades fait peau neuve sur l’Apple Arcade, avec de nouveaux objectifs à atteindre ! Nous avons également inclus des didacticiels clairs pour vous aider à apprendre le jeu de piques à votre rythme ! Détendez-vous et faites travailler vos méninges en jouant au jeu de Pique ! Spades ajoute un nouvel élément de stratégie & ; des puzzles à l’espace de jeu de cartes classique. Planifiez et élaborez des stratégies pour chaque mouvement, tout en essayant de surenchérir et de surpasser vos adversaires avec un partenaire. Gagnez le plus grand nombre de livres et soyez le premier à atteindre 250 points pour gagner ! Attention, les piques ne peuvent être joués que lorsqu’ils sont cassés ! Précision, stratégie et rapidité d’esprit sont nécessaires pour maîtriser le jeu ! Cœurs : Jeu de cartes+ Hearts sur Apple Arcade est un jeu de cartes classique et compétitif, et l’intelligence artificielle de MobilityWare garantit que VOTRE jeu a l’avantage de la compétition, maître des cartes de Hearts ! Ce jeu de cartes gratuit vous apprendra à jouer avec notre intelligence artificielle intuitive. Notre intelligence artificielle s’adapte à votre style de jeu de cartes de cœur. Le jeu est équitable, même si vos adversaires sont des robots intelligents. Même si jouer contre eux peut sembler un défi, l’intelligence artificielle de MobilityWare est à votre disposition et est la plus intelligente de toutes ! Les adversaires de l’IA offrent un autre avantage majeur – vous pouvez jouer hors ligne, donc pas besoin de wifi pour jouer à Hearts !

12/17/21 : Préparez-vous à vous battre dans des matchs de 5 minutes en 3v3 en incarnant vos personnages préférés avec Disney Melee Mania :

Allumez les lumières ! Entendez les fans rugir ! Disney Melee Mania appelle tous les compétiteurs dignes de ce nom à entrer en scène ! Dans cette arène d’arcade éblouissante, votre holo-équipe de champions Disney et Pixar prêts à en découdre s’affronte dans des batailles multijoueurs 3v3 au rythme effréné. De Wreck-It Ralph, Elsa et Mickey à Frozone, Moana, Buzz Lightyear (et plus encore !), choisissez parmi plusieurs champions holographiques Disney et Pixar et accumulez des points grâce à leurs compétences uniques. Profitez du chaos de l’esquive des obstacles tout en vous battant dans une compétition de combat rapproché amusante et frénétique. – 5-Minute Melees – Des jeux rapides pour se battre à la volée. Combattez intelligemment pour que chaque instant compte !

– 12 Champions – Choisissez et faites progresser votre groupe de 3 dans un holo-roster de champions Disney & Pixar !

– Modes de jeu multiples – De nouveaux défis pour tester vos compétences et vos améliorations !

– Personnalisez vos affrontements – Revêtez les costumes de vos personnages et équipez-les de traînées accrocheuses !

– Événements réguliers – Terminez les matchs tous les jours pour gagner des prix uniques ! Marquez la victoire, mais ne soyez pas arrogant : il y a toujours un nouveau challenger qui attend de vous faire tomber sous les feux de la rampe. Jouez pour débloquer de nouveaux champions et améliorer leurs pouvoirs afin de remporter une victoire qui n’a rien de virtuel !

12/10/21 : En 2017, Splitter Critters a remporté à la fois le titre de jeu iPhone de l’année et un Apple Design Award. L’aventure puzzle à succès est désormais disponible sur Apple Arcade.

Divisez le monde d’un simple glissement de doigt, puis réorganisez-le pour guider les créatures vers leur vaisseau spatial. Explorez des planètes colorées pleines de dangers, des puzzles stimulants et des mécanismes innovants qui vous feront réfléchir d’une nouvelle manière. Les paysages sonores immersifs de chaque monde, à découvrir de préférence avec un casque, donnent le ton à votre voyage.

12/3/21 : Le titre d’action Oddmar, lauréat de l’Apple Design Award 2018, et le jeu d’aventure à défilement latéral de type metroidvania Dandara : Trials of Fear sont désormais disponibles sur Apple Arcade.

Oddmar a du mal à vivre dans son village et n’est pas digne d’une place au Valhalla. Il est rejeté par ses compatriotes vikings et doit se racheter de son potentiel gâché. Un jour, il se voit offrir l’opportunité de faire ses preuves, mais à un prix… Plongez dans l’histoire épique des Vikings, animée sous forme de bande dessinée. JOURNEZ à travers 24 niveaux magnifiquement conçus à la main, avec des puzzles basés sur la physique et des défis de plateforme. DÉCOUVREZ votre véritable pouvoir grâce à des armes et des boucliers imprégnés de magie. RENCONTREZ de nouveaux amis et ennemis lors de votre voyage à travers des forêts magiques, des montagnes enneigées et des mines traîtresses.

11/19/21 : Le jeu LEGO Star Wars : Castaways pour Apple Arcade est officiellement disponible.

Explorez une nouvelle planète mystérieuse et rencontrez de nouveaux amis en chemin dans LEGO® Star Wars™ : Castaways. En personnalisant leur personnage, les fans peuvent vivre leurs fantasmes Star Wars dans le premier jeu d’action-aventure social LEGO Star Wars, disponible uniquement sur Apple Arcade. Construisez votre propre minifigure LEGO dans le jeu à partir de centaines de pièces LEGO dans un nouveau jeu Star Wars sur Apple Arcade. Découvrez un monde secret, qui abrite désormais d’autres naufragés, et construisez votre vie dans ce nouveau foyer ! Explorez une nouvelle île, rencontrez de nouveaux personnages, faites la course avec des Microfighters et organisez même une soirée dansante sur l’île ! Faites équipe ou jouez en solo et plongez dans des simulations, enregistrées par la technologie d’une ancienne civilisation, couvrant des moments de l’univers Star Wars. Affrontez des ennemis, résolvez des énigmes, développez vos compétences dans des arènes de combat et apprenez à piloter dans des simulations de vol ! Levez le voile sur des mystères et découvrez une menace grandissante pour la vie sur la planète. Rejoignez les rangs des naufragés et écrivez votre destin Star Wars dans une nouvelle aventure LEGO Star Wars inédite !

11/12/21 : L’un des jeux de tir les plus populaires de tous les temps, Galaga Wars, est disponible sur Apple Arcade.

Votre jeu d’arcade shoot’em up préféré est désormais disponible sur iPhone et iPad. Prenez le contrôle des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques et libérez la galaxie des envahisseurs ! La galaxie est en jeu. Allumez les moteurs et détruisez des vagues infinies d’aliens dans une pluie de lasers et de missiles fumants ! Galaga Wars+ est le jeu de tir d’arcade classique de Bandai Namco sur Apple Arcade. Avec des graphismes époustouflants et des commandes simples sur l’écran tactile, Galaga Wars+ est un voyage exaltant dans le passé pour tous les joueurs nostalgiques et une explosion instantanée pour tout le monde.

11/5/21 : Un nouveau jeu PvP vient d’arriver sur Apple Arcade avec Transformers Tactical Arena.

Formez une équipe composée de vos Transformers préférés ! Affrontez les rangs des arènes compétitives dans ce jeu de stratégie JcJ en temps réel ! Déverrouillez de nouvelles cartes, maîtrisez leurs capacités uniques et faites évoluer votre stratégie pour gagner un avantage concurrentiel. Avec des dizaines de personnages familiers, de puissantes structures et un arsenal d’unités de support tactique à votre disposition, aucune bataille ne ressemble à une autre.

10/29/21 : Crayola Create and Play, destiné aux enfants de 4 ans et plus, est disponible dès maintenant sur Apple Arcade.

Stimulez votre créativité avec Crayola Create and Play+ ! Crayola Create and Play+ est l’application de créativité officielle de Crayola, avec de nouvelles activités fréquentes pour vous aider à imaginer, expérimenter et grandir chaque mois ! Explorez des dizaines de jeux créatifs qui renforcent la confiance en soi et profitez d’innombrables heures de jeu productif. Crayola Create & ; Play+ encourage la curiosité, l’indépendance artistique et offre un espace sûr pour développer l’expression personnelle. C’est bien plus que des pages de dessin et de coloriage ! Chacune des activités aide à développer l’imagination et un point de vue créatif… nous sommes tous des enfants dans l’âme, et tout le monde peut être créatif ! Nos mises à jour régulières du contenu ajoutent de nouvelles fonctionnalités, activités et jeux d’apprentissage. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer et à maîtriser !

10/19/21 : NBA 2K22 Arcade Edition a été lancé sur Apple Arcade et propose MyCAREER, MyCOURT, des modes de matchs rapides, le mode Association, le mode multijoueur en ligne et bien plus encore.

NBA 2K22 Arcade Edition est le dernier titre de la série NBA 2K, mondialement connue et à succès, exclusivement sur Apple Arcade. Vivez vos rêves NBA sur le parquet et jouez avec les plus grandes stars actuelles comme Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Anthony Davis, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns et bien d’autres encore – dans une expérience NBA 2K authentique.

10/15/21 : Les abonnés d’Apple Arcade seront ravis d’apprendre que Tiny Wings, gagnant du jeu de l’année sur iPhone, est le dernier succès à faire le saut vers le service de jeux.

Vous avez toujours rêvé de voler, mais vos ailes sont minuscules. Heureusement, le monde est plein de belles collines. Utilisez les collines comme tremplins – glissez vers le bas, battez des ailes et volez ! Au moins pour un moment – jusqu’à ce que cette ennuyeuse gravité vous ramène sur terre. Mais la prochaine colline vous attend déjà. Faites attention à la nuit et volez aussi vite que possible. Sinon, voler ne sera plus qu’un rêve. Tiny Wings a été élu Jeu iPhone de l’année dans l’App Store Rewind 2011 en Europe et dans de nombreux autres pays.Merci Apple et un grand merci à tous les fans de Tiny Wings !

10/8/21 : Crossy Road, le jeu à succès de type Frogger réimaginé pour l’ère iOS, est désormais disponible sur Apple Arcade.

Replongez dans l’aventure avec Crossy Road® réimaginé pour Apple Arcade. Rejoignez Crossy Chicken pour collecter tous les personnages & ; découvrez le parc CROSSY ROAD.

10/1/21 : Le jeu de rythme Thumper : Pocket Edition a débarqué sur Apple Arcade.

Thumper, c’est la violence du rythme : action classique, vitesse fulgurante et physicalité brutale. Vous êtes un scarabée de l’espace. Bravez le vide et affrontez une tête de géant maniaque. Avec cette édition spéciale de poche, vous pouvez jouer les neuf niveaux épiques d’une seule main. Avancez à toute vitesse, maîtrisez de nouveaux mouvements et survivez aux terrifiants combats de boss. Propulsé par une bande sonore originale, vous ressentirez chaque impact. Pour atteindre le bonheur synesthésique, vous devez conquérir l’enfer du rythme.

9/24/21 : LEGO Star Wars Battles est arrivé sur Apple Arcade cette semaine.

Dirigez vos personnages LEGO® Star Wars™ préférés dans des batailles JcJ multijoueurs en temps réel dans des arènes inspirées de lieux emblématiques de toute la galaxie ! Que se passe-t-il lorsqu’un Ewok affronte un Tusken Raider ? Une bande de porgs peut-elle s’attaquer à un stormtrooper ? Chewbacca peut-il affronter Boba Fett ? Qui gagnerait dans un affrontement entre Yoda et Dark Vador ? Collectionnez et améliorez les personnages, les troupes et les véhicules LEGO Star Wars et créez de redoutables armées du côté lumineux et du côté obscur. Construisez des tours LEGO sur le champ de bataille et élaborez une stratégie pour attaquer, défendre et capturer des territoires tout en vous rapprochant de la base ennemie pour remporter la victoire ! Téléchargez ce jeu LEGO passionnant qui rassemble toutes les époques de l’histoire de Star Wars™ dans un style tower defense.

9/17/21 : Les nouveautés de cette semaine sont le jeu d’action à défilement latéral Castlevania : Grimoire of Souls et Temple Run : Puzzle Adventure.

Un tout nouveau jeu Castlevania ! La série fantastique gothique bien-aimée revient avec un jeu original exclusif à Apple Arcade avec « Castlevania : Grimoire of Souls » !

Jouez à TEMPLE RUN comme jamais auparavant ! Battez des puzzles de match 3 pour découvrir les mystères du royaume des temples anciens. Créez de puissants combos et utilisez des pièces spéciales pour devenir un champion du temple ! Aidez la grande aventurière, archéologue et championne du temple Scarlett Fox à résoudre des puzzles et à surmonter les mystérieux obstacles qui se dressent sur votre chemin.

9/10/21 : Le dernier en date à passer d’iOS à Apple Arcade est le puzzle/sim mashup Zookeeper World.

Zookeeper, le jeu d’action et de réflexion par excellence, joué par plus de 30 millions de personnes, est désormais disponible en exclusivité sur Apple Arcade ! Résolvez des puzzles simples de type match-3 pour créer votre propre zoo. Faites-en un zoo unique au monde ! Résolvez une variété de puzzles et collectez des pièces pour remplir votre zoo d’animaux mignons, de plantes et bien plus encore ! Ils augmenteront le charme de votre zoo et attireront toutes sortes de visiteurs !

9/3/21 : Trois nouveaux jeux ont débarqué aujourd’hui sur Apple Arcade : Layton’s Mystery Journey, MasterChef : Let’s Cook ! et Zen Pinball Party.

8/27/21 : Deux nouveaux classiques d’iOS sont arrivés sur Apple Arcade. Le populaire Asphalt 8 : Airborne et Baldo, inspiré de Zelda, sont désormais disponibles.

8/20/21 : Tetris Beat est arrivé sur Apple Arcade.

Tetris® Beat – Le célèbre jeu de puzzle Tetris® change de rythme et fusionne son gameplay à succès avec une musique exclusive et des mécanismes rythmiques innovants. Le jeu propose une sélection variée et éclectique de musiciens incroyables, dont Alison Wonderland, GARZA, Hannah Diamond, Octo Octa, Dauwd, CINTHIE et bien d’autres encore, avec de nouvelles chansons exclusives ajoutées chaque mois par les talents les plus en vogue et les plus prometteurs.

8/13/21 : Le RPG de style Pokémon Monster Hunter Stories de Capcom est arrivé sur Apple Arcade.

La version Apple Arcade de ce jeu contient le même contenu que l’application Monster Hunter Stories disponible ailleurs. Veuillez lire la section « Remarques importantes » avant de jouer. – Caractéristiques du jeu – Recrutez d’innombrables Monsties ! Les monsties, et les liens que vous créez avec eux, sont l’épine dorsale de votre aventure. Explorez de vastes environnements et des donjons pour trouver des repaires de monstres, et rapportez les œufs que vous trouvez pour faire éclore de nouveaux Monsties ! – Combattez avec vos Monsties dans des batailles en réseau ! Emmenez votre héros et les monsties que vous avez élevés dans des batailles avec d’autres cavaliers ! Constituez une équipe de vos favoris pour défier d’autres joueurs. – Nouvelles fonctionnalités pour la version smartphone ! Les nouvelles améliorations comprennent de magnifiques graphiques en haute résolution, une interface utilisateur améliorée et une nouvelle fonction de sauvegarde automatique ! – Histoire L’histoire commence dans une forêt près du village de Riders. Trois jeunes amis, le héros, Lilia et Cheval, tombent sur un œuf brillant.

8/6/21 : Un autre titre iOS très populaire arrive sur Apple Arcade, Super Stickman Golf 3. Tout le contenu premium est débloqué avec cette version et, bien sûr, il n’y a pas de publicité ni d’achats in-app.

Super Stickman Golf 3 est un jeu de golf en 2D rempli de parcours incroyables, de bonus délirants, de cartes à collectionner amusantes, de modes de jeu délirants et, bien sûr, de tonnes de folie multijoueur. Maîtrisez des dizaines de parcours et affrontez vos amis dans des matchs au tour par tour ou jusqu’à 8 joueurs dans des courses à la coupe en temps réel !

7/23/21 : Jetpack Joyride est le dernier hit iOS à débarquer sur Apple Arcade. Que vous l’utilisiez pour la première fois ou que vous soyez impatient de le redécouvrir, le classique jeu sans fin est un jeu d’action. runner est disponible dès maintenant.

Skate City a également lancé une grande extension à Tokyo pour célébrer l’inclusion du skateboard dans les Jeux olympiques pour la première fois.

7/16/21 : Après qu’Apple ait annoncé leur sortie le mois dernier, le nouveau jeu Alto’s Odyssey : The Lost City ainsi que les versions remasterisées d’Angry Birds Reloaded et de Doodle God Universe sont toutes disponibles sur Apple Arcade.

Alto’s Odyssey : The Lost City propose un tout nouveau biome ainsi que des défis et du contenu inédits. Angry Birds Reloaded s’accompagne de nouveaux personnages et Doodle God Universe a été entièrement redessiné.

7/2/21 : Solitaire Stories est le dernier titre iOS populaire à faire le saut sur Apple Arcade.

Voici ! Le plus grand jeu de cartes du monde, Solitaire… maintenant avec des scénarios à difficulté progressive, de superbes jeux de cartes, des défis quotidiens, des classements mondiaux et un drôle de sens de l’humour. Si vous aimez le Klondike Solitaire classique et que vous avez une imagination débordante, vous allez adorer Solitaire Stories.

6/25/21 : Les nouveaux jeux Apple Arcade d’aujourd’hui sont tous deux des classiques d’iOS et des gagnants de l’Apple Design Award. Leo’s Fortune et INKS sont disponibles dès maintenant sur la plateforme.

Leo’s Fortune est un jeu d’aventure et de plateforme dans lequel vous devez traquer le mystérieux et rusé voleur qui vous a dérobé votre or. Des niveaux magnifiquement réalisés à la main donnent vie à l’histoire de Leo dans cette aventure épique.

et voici la description d’INKS qui adopte une approche différente du flipper :

INKS actualise le flipper pour une nouvelle génération. Il combine le plaisir du flipper avec des défis tactiques habiles, et vous permet de créer des œuvres d’art merveilleuses pendant que la balle se fracasse autour de la toile. Des blocs de couleur éclatent comme de magnifiques feux d’artifice sur la surface, s’accumulant en couches vives et enregistrant l’histoire visuelle de votre jeu à mesure que vous perfectionnez votre score.

6/17/21 : Deux nouveaux titres ont débarqué sur Apple Arcade. Frenzic : Overtime est un remake du célèbre jeu de puzzle original d’Iconfactory qui a été lancé pour la première fois sur Mac OS X en 2007. Par ailleurs, le titre de simulation Game Dev Story est également arrivé sur Apple Arcade.

Frenzic : Overtime combine un jeu rapide et captivant, des graphismes et un son époustouflants dans un jeu de puzzle de style arcade que les joueurs peuvent facilement prendre en main. La vie à l’usine de Frenzic Industries peut être un peu chaotique car les joueurs assemblent les Power Cores pour les nouveaux ZAPBOTs. Lorsque les joueurs atteignent leurs objectifs de travail en temps voulu, ils sont promus à des postes plus gratifiants sur la chaîne de montage. Les joueurs devront affronter plus de 45 niveaux, plusieurs modes de jeu et des centaines de mini-objectifs pour découvrir les secrets de Frenzic Industries et, au bout du compte, sauver le monde. Facile à apprendre, difficile à maîtriser – c’est un jeu pour toute la famille ! Cette explosion du passé se projette dans le futur !

Voici la description de Game Dev Story :

Dirigez votre propre société de jeux et essayez de créer un jeu qui se vendra à des millions d’exemplaires dans cette simulation unique. Permet de développer la propre console de jeu de votre entreprise, ainsi qu’un système de changement de profession pour les membres de votre personnel. Embauchez des personnes talentueuses et formez-les pour qu’elles développent leurs compétences. Au fur et à mesure que votre personnel acquiert de l’expérience, vous débloquerez un plus grand nombre de genres de jeux et de contenus à développer. Essayez de trouver les combinaisons les plus populaires et développez pour la dernière plateforme !

Les membres de votre équipe peuvent exercer diverses professions liées au jeu, du programmeur à l’ingénieur du son. Travaillez dur et vous atteindrez peut-être le sommet de l’industrie du jeu vidéo !

6/11/21 : Un nouveau RPG médiéval fantastique débarque sur Apple Arcade avec Legends of Kingdom Rush :

Embarquez pour un voyage épique dans le monde médiéval fantastique de Kingdom Rush dans cet incroyable jeu de rôle avec des éléments de roguelike ! DIRIGEZ LES PERSONNAGES LES PLUS PUISSANTS DE KINGDOM RUSH

Une menace extraplanaire d’une ampleur sans précédent attaque le royaume !

Menez un groupe de héros pour arrêter cet ennemi dans un système de combat très engageant, facile à apprendre mais difficile à maîtriser.

5 héros légendaires, comme le puissant paladin Gerald Lightseeker ou le rusé assassin de l’ombre Asra Daggerfall, attendront vos ordres.

11 Héros compagnons, dotés de compétences et de pouvoirs différents, comme le garde forestier plein de ressources, le bombardier nain volatile ou le chevalier noir menaçant, suivront vos Légendes jusqu’à la victoire !

Débloquez tous ces héros fantastiques au fur et à mesure que vous avancez dans des contrées de plus en plus dangereuses. COMBAT STRATÉGIQUE BASÉ SUR UNE GRILLE

Déplacez stratégiquement vos héros sur une grille à base d’hexagones pour adapter au mieux leurs compétences à vos tactiques de combat. Intervertissez vos héros et vos compagnons jusqu’à ce que vous trouviez l’équipe idéale pour chaque bataille ! VIVEZ L’HISTOIRE DE KINGDOM RUSH COMME JAMAIS AUPARAVANT

Découvrez l’univers de Kingdom Rush grâce à plus de 100 événements narratifs tout en vous frayant un chemin à travers des forêts luxuriantes, des montagnes escarpées et des friches dévastées.

5/27/21 : Après presque deux mois d’absence de nouveaux jeux Apple Arcade, une nouvelle « folle aventure de puzzle » vient d’être lancée – All of You.

Par les créateurs de Love You to Bits et Bring You Home, Alike Studio présente All of You. All of You est un jeu d’aventure mignon, purement visuel, accessible et familial avec un gameplay unique. Jouez et faites des pauses dans chaque partie du niveau pour découvrir le bon chemin pour le personnage principal. Vous suivrez le voyage d’une poule maladroite qui traverse toutes sortes d’endroits à la recherche de ses poussins perdus. Explorez des lieux étranges remplis de personnages amusants, de surprises excitantes et de nombreux dangers perfides – tout cela pour retrouver chacun de vos poussins.

4/23/21 : Skate City de Snowman a reçu une belle mise à jour aujourd’hui sur Apple Arcade avec un nouveau mode sans fin :

Préparez-vous à faire votre marque dans Pro Skate. Réalisez votre meilleur score dans une course sans fin à travers Los Angeles avec de nouvelles fonctions de skate générées qui font qu’aucune course n’est identique à une autre ! Voyez jusqu’où vous pouvez aller dans la ville tout en enchaînant des combos et des figures parfaites pour établir de nouveaux records. Faites attention aux agents de sécurité et aux nouveaux obstacles, car dès que vous vous écrasez, votre course est terminée ! Participez à nos classements et remplissez les 60 nouveaux objectifs inclus dans ce mode. Disponible uniquement à Los Angeles pour l’instant.

4/2/21 : Apple Arcade a reçu une énorme mise à jour aujourd’hui avec plus de 30 nouveaux jeux allant des grands titres aux hits iOS et traditionnels.

Pour découvrir tous les nouveaux jeux, rendez-vous sur l’App Store > ; onglet Arcade > ; balayez vers le bas > ; appuyez sur « Voir tous les jeux ».

3/26/21 : Deux nouveaux jeux sont arrivés sur Apple Arcade aujourd’hui, Farm It ! et Hitchhiker.

Bienvenue à Farm It !

Prenez votre temps pour jouer à des mini-jeux étonnants afin d’obtenir des ressources pour construire votre monde agricole. Embarquez pour un voyage aventureux : en jouant à des mini-jeux amusants, obtenez des ressources et décorez les différentes zones de votre ferme et profitez de la compagnie de personnages amusants et étonnants du jeu et d’animaux mignons. Qu’attendez-vous ? Laissez-vous tenter par l’agriculture et construisez le monde agricole le plus étonnant.

Construisez la ferme de vos rêves !

Et Hitchhiker est un road-trip mystérieux :

Hitchhiker est un jeu de mystère qui se déroule sur des routes perdues, où votre but est de résoudre l’énigme de votre propre histoire. En tant qu’auto-stoppeur sans mémoire ni destination, vous effectuez une série de trajets à travers un paysage étrange et magnifique, en suivant la disparition mystérieuse d’une personne qui vous est proche. Vos conducteurs vont du fermier stoïque à la serveuse en repos, et chacun a une histoire à raconter. Des indices apparaissent, des alliances se forment, et rien n’est tout à fait ce qu’il semble être. Au cours de votre voyage, vous devrez décoder les événements de votre passé tout en affrontant les dangers qui vous attendent. Hitchhiker est une odyssée sur la route qui consiste à explorer l’inconnu pour se trouver soi-même.

3/19/21 : Apple Arcade a obtenu le nouveau jeu de simulation Cozy Grove. Il s’agit d’un jeu de simulation qui se déroule sur une « île hantée et en constante évolution ».

Bienvenue dans Cozy Grove, un jeu de simulation de vie qui se déroule sur une île hantée en perpétuelle évolution. En tant qu’éclaireur spirituel, vous parcourrez chaque jour la forêt de l’île, découvrant de nouveaux secrets cachés et aidant à apaiser les fantômes locaux. Avec un peu de temps et beaucoup de bricolage, vous redonnerez de la couleur et de la joie à Cozy Grove !

3/5/21 : SP!NG est le dernier titre d’Apple Arcade. Il s’agit d’un jeu d’action et de réflexion physique qui ressemble à un mélange de Cut the Rope et de Sonic the Hedgehog.

SP!NG est comme une balle de stress pour votre cerveau. Découvrez le monde zen et habile de SP!NG.

D’une seule touche, parcourez des centaines de niveaux conçus à la main.

Déverrouillez de nouveaux thèmes qui modifient l’aspect et la convivialité de votre expérience.

Gagnez de nouveaux personnages et perfectionnez vos niveaux pour débloquer de nouveaux modes de jeu.

2/19/21: Le dernier jeu en date à débarquer sur Apple Arcade est le titre d’action zombie Survival Z.

Après l’événement, l’humanité est au bord du gouffre tandis que les zombies dominent le paysage ! Vous êtes un survivant. Armé de votre intelligence et de votre courage, vous êtes déterminé à sauver tous ceux qui restent. Votre objectif est clair : trouver des survivants et trouver un moyen d’exterminer la menace des morts-vivants. Choisissez votre chemin le long d’itinéraires générés aléatoirement pour construire et combattre dans des environnements grouillant de zombies. Caractéristiques : Frayez-vous un chemin à travers un large éventail de types de zombies.

Placez des pièges et des obstacles pour augmenter vos chances de survie.

Collectez et améliorez l’équipement pour renforcer votre personnage.

Des itinéraires sans cesse renouvelés pour une rejouabilité sans fin. Aucune course n’est identique à une autre !

Amenez d’autres survivants à se joindre à vous et combattez à leurs côtés.

Des événements uniques qui offrent des récompenses supplémentaires… à ceux qui y survivent.

Plus de 15 personnages jouables, 50 niveaux uniques et des possibilités infinies pour s’amuser !

2/5/21 : Le nouveau venu sur Apple Arcade est lumen. – un jeu de réflexion avec de la lumière, des miroirs et des lentilles.

lumen. est un jeu de puzzle aux mécanismes uniques, dans lequel vous devez résoudre des niveaux en utilisant des lumières, des lentilles et des miroirs. Vous vous retrouverez dans le vieux grenier et découvrirez la mystérieuse boîte antique de Mme Olivia McLumen, qui vivait en Écosse il y a plus de cent ans et était une grande inventrice de son temps, elle a sauvegardé ses inventions dans des cadres cinématographiques pour que vous puissiez les restaurer.

1/29/21 : Populous Run pour Apple Arcade est un jeu de course amusant et original où vous contrôlez une couronne de personnes.

Esquivez les géants de la restauration rapide

Glisser sur des tuyaux comme dans un parc aquatique

Affrontez les boss rappeurs, dont Macaron, Donut et Burger.

Mettez vous à l’épreuve en mode Hardcore

Récupérez tous les personnages secrets cachés dans les niveaux.

Montrez votre respect pour la bande originale entraînante avec son chant choral.

1/22/21 : Apple Arcade reçoit deux nouveaux titres pour aujourd’hui : Spire Blast – un jeu de correspondance basé sur la physique et NUTS – un mystère de surveillance impliquant des écureuils.

Spire Blast

Faites un pas dans le monde coloré de Spire Blast. Avec votre compagnon dragon toujours affamé, détruisez de nombreuses tours mystérieuses de toutes formes et tailles qui se sont élevées dans tout le royaume. Mettez votre intelligence et vos compétences à l’épreuve, utilisez tous les outils à votre disposition et vous en sortirez victorieux !

NUTS

Préparez votre caravane, démarrez votre GPS, étalez votre carte et partez pour les profondeurs de la forêt de Melmoth. En tant que chercheur de terrain débutant, vous placerez des caméras pendant la journée et regarderez les images la nuit, en suivant les mouvements d’une bande d’écureuils. Où cachent-ils leurs noisettes ? Quels itinéraires surprenants empruntent-ils ? Et pourquoi se comportent-ils de façon si étrange ?

1/8/21 : Le premier lancement sur Apple Arcade pour 2021 est Oceanhorn : Chronos Dungeon. Jetez un coup d’œil à la ici et lisez la suite ci-dessous :

Une longue période s’est écoulée depuis que la Cité Blanche a été rayée de la surface de Gaïa et que le magnifique royaume d’Arcadie s’est brisé en des centaines d’îles de la mer déchirée. Quatre aventuriers ont entrepris un voyage pour redonner au monde sa gloire d’antan. Suite à des rumeurs et des prophéties, ils ont trouvé un moyen d’accéder à un complexe souterrain mythique, le Chronos Dungeon. Au fond, caché quelque part, se trouve le Sablier du Paradigme, un objet suffisamment puissant pour modifier l’histoire. Trouverez-vous le chemin vers l’étage inférieur et quels défis vous attendent à l’intérieur du Donjon de Chronos ? UN DUNGEON CRAWLER POUR TOUS LES ÂGES Oceanhorn : Chronos Dungeon est un dungeon crawler en coopération avec quatre joueurs, inspiré des classiques de l’arcade 16 bits. Combattez côte à côte avec vos amis ou contrôlez les quatre héros tout seul – parviendrez-vous à atteindre le fond du donjon Chronos ? S’il s’agit de votre premier jeu du genre, ne vous inquiétez pas : Oceanhorn : Chronos Dungeon est facile à prendre en main, même pour les nouveaux venus, et vous divertira, vous et vos compagnons, pendant des heures ! UN NOUVEAU DONJON À CHAQUE FOIS Des modificateurs aléatoires rendent chaque niveau unique et chaque course inattendue. Les héros commencent chaque partie avec des statistiques différentes, en fonction du signe du zodiaque auquel ils sont liés, et chacun des quatre aventuriers, Chevalier, Chasseuse, Grand Maître et Mage, se sent et joue différemment. Si moins de quatre joueurs locaux sont disponibles, les aventuriers inactifs peuvent être sélectionnés à la volée par n’importe quel joueur. UN NOUVEAU CHAPITRE DANS L’UNIVERS D’OCEANHORN Oceanhorn : Chronos Dungeon est un nouveau chapitre de l’univers Oceanhorn, qui se déroule 200 ans après Oceanhorn 2. Découvrez si nos héros peuvent vaincre Chronos et changer le cours de l’histoire !

12/11/20 : ustwo games, le développeur primé à l’origine du jeu à succès Monument Valley, propose aujourd’hui une sortie passionnante sur Apple Arcade. Le nouveau jeu s’intitule Alba : A Wildlife Adventure.

Rejoignez Alba alors qu’elle rend visite à ses grands-parents sur une île méditerranéenne. Elle est prête à passer un été paisible à explorer la faune et la flore avec son amie Ines, mais lorsqu’elle voit un animal en danger, elle se rend compte qu’elle doit faire quelque chose ! C’est un véritable paradis méditerranéen si vous ne tenez pas compte des détritus ! Des plages idylliques à l’ancien château qui surplombe la ville, une île entière est prête à être explorée. Avec Ines et votre grand-père – qui est un vrai passionné d’oiseaux – à vos côtés, vous pouvez lancer le mouvement pour sauver l’île. Et peut-être même le monde entier. Des visuels faits à la main. Chaque petit coin de l’île a été soigné dans les moindres détails. Croyez-moi, il nous a fallu du temps pour la réaliser

Rejoignez Alba et Ines pour fonder l’AIWRL, une organisation qui peut sauver l’île.

Vous aurez besoin d’un groupe de volontaires et la ville est pleine de bonnes personnes. Aidez-les et convainquez-les de vous rejoindre

Il y a des animaux partout, pouvez-vous trouver toutes les espèces ?

12/4/20 : Zombie Rollerz : Pinball Heroes est maintenant sur Apple Arcade et propose un mélange intéressant de flipper et de tower defense.

Zombie Rollerz : Pinball Heroes fusionne le flipper classique et le Tower Defense dans une suite passionnante de la franchise primée Zombie Rollerz, spécialement conçue pour Apple Arcade ! CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

-Le gameplay de Roguelike garantit des heures et des heures de contenu passionnant et rejouable.

-Combattez des zombies adorables dans un monde de dessins animés.

-Une expérience de flipper nouvelle génération combinée à un tower defense.

-Découvrez et déverrouillez des centaines de combinaisons de héros et de pouvoirs.

-Des boss zombies uniques pour relever le défi.

11/27/20: Le nouveau jeu d’Apple Arcade pour le Black Friday est Warp Drive – Teleport Racing ! et comme son nom l’indique, il est amusant.

WARP DRIVE est un jeu de course rapide de style arcade avec une toute nouvelle façon de conduire : la TÉLÉPORTATION instantanée sur la piste pour trouver des raccourcis et des itinéraires cachés ! Prenez le contrôle de votre QUAD ROTOR RACER, équipez un module Warp et participez à une série de tournois à grande vitesse pour tester vos compétences et votre créativité. Conduisez au plafond, sautez d’immenses canyons et grimpez des cascades dans une bataille épique de courses inversées ! Participez à une série de tournois générés dynamiquement, avec des options aléatoires offrant une expérience différente à chaque fois que vous jouez ! Améliorez votre voiture entre les courses, en ajoutant progressivement de nouvelles capacités pour DRIFT, BOOST ou WARP vers la victoire. Suivez les conseils de votre manager, Lenny, ou ignorez tout simplement ce qu’il vous dit… que savent les extraterrestres de la course automobile ?

11/12/20: The Pathless est le dernier titre d’aventure sur Apple Arcade :

Par les créateurs d’ABZÛ, The Pathless est l’aventure mythique d’un archer et d’un aigle dans une vaste forêt.

11/6/20 : Apple Arcade s’est enrichi du nouveau jeu de puzzle All of You et du jeu de rock intergalactique Reigns : Beyond.





10/30/20 : Le dernier arrivé sur Apple Arcade est South of the Circle, un jeu d’aventure narratif sur l’amour, la mémoire et la survie.

Antarctique, 1964.

Un avion écrasé, la queue vers le ciel. Peter, un universitaire de Cambridge, sort de l’épave en titubant pour chercher de l’aide, tout en luttant contre le froid. Alors que ses tentatives pour échapper à la glace deviennent de plus en plus désespérées, les lignes entre son passé et son présent commencent à s’estomper. Histoire d’amour entre les collègues Peter et Clara, sur fond de guerre froide, South of the Circle est un jeu d’aventure narratif sur la mémoire, la survie et les conséquences de l’ignorance du passé.

10/14/20 :

Bientôt sur Apple Arcade : Reigns : Beyond Devenez une star intergalactique en recrutant des membres extraterrestres et en vous frayant un chemin à travers une tournée dans l’espace ! ⏰ Cliquez pour recevoir un rappel quand il est disponible : https://t.co/mPA6E4rGqR pic.twitter.com/7VBM605ViT – Apple Arcade (@AppleArcade) 14 octobre 2020

10/9/20 : L’Apple Arcade accueille aujourd’hui The Survivalists, un jeu d’aventure multijoueur sur une île, conçu par les développeurs de Worms et The Escapists.

Un monde d’aventures et de possibilités vous attend ! L’île est vivante ! Votre nouvelle maison changera en fonction des cycles jour/nuit à mesure que vous l’explorerez et en découvrirez les secrets.

Chassez (ou soyez chassé par !) des animaux pour vous nourrir et un éventail d’ennemis mythiques, qui ne sont pas forcément ravis de vous voir. Obtenez des quêtes d’un mystérieux étranger ou trouvez-les échoués sur le rivage. Préparez-vous à vous aventurer dans une nature sauvage générée de manière procédurale, avec une variété de biomes, pour une aventure unique pour chaque joueur.

10/2/20 : Slash Quest ! est arrivé sur Apple Arcade. Il s’agit d’un jeu d’aventure unique basé sur le maniement d’une épée grandissante.

L’épée parlante de la reine est perdue dans un pays lointain. Heureusement, vous êtes là pour la ramener au château. Vous savez manier l’épée, n’est-ce pas ? C’est vrai ! Oubliez vos fantasmes de puissance. Les commandes simples mais peu familières de Slash Quest vous mettront dans la peau d’un chevalier improbable avec un grand cœur, une arme encore plus grande et absolument aucune compétence. Mais ne vous inquiétez pas ! Tout comme l’amitié entre Shep et Swordie, avant que vous ne vous en rendiez compte, tout ira pour le mieux et tout le monde comptera sur vous pour sauver le royaume.

9/18/20 : Les nouveautés sur Apple Arcade aujourd’hui sont : Samurai Jack et Marble Knights. Le premier est un RPG d’action, tandis que le second vous emmène au combat dans une aventure de marbrerie. Il semble que ces deux titres aient déjà été publiés et qu’il s’agisse des dernières mises à jour.

9/10/20 : Le dernier titre ajouté à Apple Arcade est un jeu de puzzle intitulé A Monster’s Expedition.

A Monster’s Expedition est un jeu de réflexion adorable et relaxant pour les monstres qui aiment en apprendre plus sur les humains. En poussant des arbres pour créer des chemins, vous explorerez des centaines d’îles proches et lointaines pour découvrir l’histoire de l' »humanité ». Plongez dans la culture humaine avec de toutes nouvelles expositions provenant du site de fouilles « Human Englandland », chacune accompagnée de commentaires d’experts* !

*Les informations ne sont pas juridiquement contraignantes et peuvent ou non inclure des spéculations, des rumeurs et des ouï-dire. – Adorable jeu de puzzle en monde ouvert des créateurs de A Good Snowman is Hard to Build et Cosmic Express.

– Des mécanismes simples mais profonds qui regorgent de possibilités à découvrir.

– Des centaines d’îles à visiter – certaines devant vous, d’autres loin des sentiers battus pour les vrais amateurs d’énigmes.

– Découvrez les humains mythiques du point de vue de monstres curieux.

9/4/20 : World’s End Club a débarqué sur Apple Arcade. Voici ce qui vous attend avec ce nouveau jeu d’action et d’aventure :

Douze enfants de 12 ans partent pour un voyage de 1 200 km. Un nouveau type de jeu d’action et d’aventure qui allie une histoire palpitante à une action en 2D à défilement latéral. Un jeu d’aventure « dream team » avec un scénario écrit par le créateur de la série Zero Escape, Kotaro Uchikoshi, et Kazutaka Kodaka de Danganronpa en tant que directeur créatif. ・Caractéristiques du jeu

– Contrôles simples

– Une fusion entre un jeu d’action-puzzle à défilement en 2D et un jeu d’histoire-aventure.

– Les choix clés du joueur modifient le cours de l’aventure tout au long de l’histoire à embranchements.

– 12 personnages uniques et intéressants !

– Des lieux célèbres dans tout le Japon

– L’histoire se déroule de façon… inattendue

8/27/20 : The Last Campfire rejoint Apple Arcade en tant que nouveau jeu d’aventure sur le service.

DÉCOUVREZ UN BUT

Le dernier feu de camp est une aventure, l’histoire d’une braise perdue, piégée dans un lieu déroutant, à la recherche d’un sens et d’un moyen de rentrer chez elle.

EN VOYAGE

Voyagez plus profondément dans les terres au-delà de la forêt sombre et surmontez les adversités qui se présentent à vous.

DÉCOUVREZ UN MONDE

Découvrez de magnifiques étendues sauvages peuplées de gens perdus, de créatures étranges et de ruines mystérieuses.

ALLUMEZ LE DERNIER FEU DE CAMP

Retrouvez l’espoir et emportez-le avec vous dans votre voyage pour allumer le dernier feu de camp.

D’UN POCO STUDIO

Une histoire unique de Hello Games et des esprits créatifs de LostWinds.

8/21/20 : Samurai Jack d’Adult Swim est le dernier jeu en date à débarquer sur Apple Arcade :

Il est de retour ! Devenez Samurai Jack, le plus grand guerrier à avoir jamais brandi un katana ! Voyagez dans le temps et arrêtez enfin le règne maléfique d’Aku dans cette nouvelle aventure des créateurs de Samurai Jack. Interprété par les doubleurs originaux, Samurai Jack : Battle Through Time est un jeu d’action RPG qui traverse le temps et l’espace, où vos actions détermineront une nouvelle légende ! Rencontrez vos personnages préférés de la série, notamment The Scotsman, Scaramouche, Sir Rothchild et bien d’autres encore ! DEVENEZ UN SAMOURAÏ ET BATTEZ AKU POUR TOUJOURS !

Plongez dans une aventure inédite qui s’inscrit dans le final épique de la série. Faites équipe avec des alliés de confiance de la série pour affronter des ennemis familiers. Battez des ennemis ninjas ! EXPLOREZ LES MONDES DE LA SÉRIE PRIMÉE.

Visitez les mondes classiques et les moments de vos épisodes préférés. Voyagez dans un futur sombre pour libérer l’humanité. Plongez dans le passé pour affronter des monstres diaboliques. Cherchez votre destin en voyageant à travers l’espace et le temps. CRÉEZ VOTRE PROPRE LÉGENDE !

Équipez et maîtrisez plus d’une douzaine d’armes différentes au combat. Augmentez encore votre puissance en vous entraînant et en débloquant de nouvelles compétences pour soutenir votre style de jeu. Votre heure est venue. Devenez Samurai Jack, le plus grand guerrier du passé, du présent et du futur. Profitez de l’une des expériences de jeu les plus uniques et les plus emblématiques disponibles sur Apple Arcade aujourd’hui !

8/14/20 : Next Stop Nowhere permet aux joueurs de faire un voyage dans l’espace avec des éléments de jeu intéressants.

Un système de conversation intelligent avec des dialogues en cascade qui modifient vos relations et l’histoire en fonction de chaque décision.

Un vaisseau spatial doté d’une personnalité propre.

Une version totalement unique de l’espace (les confins d’une galaxie délabrée) remplie de ciels colorés, d’astéroïdes traîtres et de plusieurs orbites à explorer.

Une narration passionnante et réfléchie, animée par une équipe d’acteurs vocaux dynamiques.

Jeu inter-appareils grâce à Apple Arcade

8/7/20 : Apple Arcade s’enrichit de Game of Thrones : Tale of Crows, le nouveau titre qui ramène les joueurs 8 000 ans en arrière, avant l’arrivée de Jon Snow.

À l’ombre du Mur, votre garde commence. Huit mille ans avant que Jon Snow ne prenne le pouvoir, la Garde de Nuit a été créée pour sécuriser le Mur et défendre les frontières de Westeros contre les périls du Nord et tout ce qui se trouve au-delà. Dans ces étendues sauvages, des frères jurés et leurs alliés partent en expédition pour affronter les dangers qui menacent le royaume. Mais le Mur est une lame qui coupe dans les deux sens. Guidez les décisions des lords commandants au fil des saisons et montez des expéditions au-delà du Mur. Les corbeaux voyagent vers et depuis vos expéditions en temps réel, et leurs messages vous parviennent tout au long de la journée. Répondez à vos ordres immédiatement ou quand vous le souhaitez. L’histoire de la Garde de nuit est longue et ses récits sont souvent oubliés. Il est temps que le royaume s’en souvienne.

7/24/20 : The Lullaby of Life, un jeu d’aventure axé sur la musique, la relaxation et l’agilité, débarque aujourd’hui sur Apple Arcade.

Dans The Lullaby of Life, vous êtes le catalyseur du changement dans un univers actuellement inerte mais plein de potentiel. Explorez ce monde étonnant qui allie relaxation, dextérité et agilité, et aidez-le à atteindre sa splendeur maximale en utilisant le pouvoir de la musique pour faire fleurir la vie. Cette aventure ne comporte aucun élément textuel et le port d’un casque est fortement recommandé. Écrivons ensemble une nouvelle histoire sur l’origine de la vie !

7/17/20 : Necrobarista est le nouveau venu sur Apple Arcade. Voici la description de ce nouveau titre d’aventure sombre :

Dans un café de Melbourne, les morts ont droit à une dernière nuit pour se mêler aux vivants.

Pour Maddy Xiao, serveuse de bar, nécromancienne amateur et nouvelle propriétaire du Terminal, les choses ne pourraient aller mieux, tant que vous ne lui rappelez pas qu’un membre du Conseil de la mort, notoirement intransigeant, lui souffle dans le cou.

7/10/20 : Nouveau sur Apple Arcade aujourd’hui, un jeu d’aventure sombre et inquiétant appelé Creaks.

Le sol commence à trembler, les ampoules électriques se brisent – et quelque chose de plutôt inhabituel se passe juste derrière les murs de votre chambre. Équipé uniquement d’esprit et de courage, vous descendez lentement dans un monde habité par un peuple aviaire et des monstres de meubles apparemment mortels. Les créateurs des classiques indépendants Machinarium et Samorost présentent Creaks, un nouveau jeu d’aventure et de réflexion qui ravit les sens avec ses images peintes à la main, ses animations précises, ses sons inquiétants et la musique originale éclectique de Hidden Orchestra. Progressez à votre rythme pour trouver les solutions à des dizaines d’énigmes soigneusement conçues, explorez le manoir à la recherche de peintures cachées et découvrez le grand secret.

6/25/20 : Le thriller d’aventure futuriste Beyond a Steel Sky, suite du populaire Beneath a Steel Sky, sort aujourd’hui sur Apple Arcade.

De Charles Cecil, créateur de la série Broken Sword, et sous la direction artistique de Dave Gibbons, le légendaire dessinateur de bandes dessinées à l’origine de « Watchmen », sort « Beyond a Steel Sky », la suite tant attendue du classique culte « Beneath a Steel Sky ». Vous êtes Robert Foster. Un enfant a été enlevé lors d’une attaque brutale. Vous vous êtes juré de le ramener à la maison. Mais la piste vous a conduit de votre communauté d’habitants des terres désertiques à Union City, l’une des dernières mégapoles d’un monde ravagé par des guerres dévastatrices et un effondrement politique. Fortifiée et impénétrable, c’est une utopie dans laquelle les gens vivent heureux sous la surveillance et le contrôle d’une IA bienveillante. Mais tout est loin d’être ce qu’il semble être… Beyond a Steel Sky est un thriller cyberpunk dramatique et humoristique dans lequel des énigmes captivantes alimentent un récit rapide dans un monde de jeu dynamique qui réagit aux actions du joueur et est subverti par elles. – Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique, peuplé de personnages obstinés dont les motivations peuvent être détournées par le joueur. En combinaison avec un outil de piratage unique, de multiples solutions aux énigmes émergent des choix du joueur.

– Découvrez de sombres conspirations et battez un antagoniste terrifiant dans ce thriller cyberpunk dramatique et humoristique, qui explore des thèmes contemporains : le contrôle social, l’IA et la surveillance totale.

– Des énigmes intelligentes s’entremêlent à un récit dramatique intrigant pour offrir une expérience de jeu captivante.

– Un monde magnifiquement détaillé, à l’image d’une bande dessinée, issu de l’esprit du légendaire dessinateur de bandes dessinées Dave Gibbons.

Merci, Sigmund !

6/12/20 : Un nouveau jeu d’aventure à défilement latéral est arrivé aujourd’hui sur Apple Arcade, Little Orpheus.

Nous sommes en 1962 et la NASA tente d’envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonaute soviétique se dirige dans la direction opposée. Le camarade Ivan Ivanovitch est largué dans un volcan éteint à bord de sa capsule d’exploration, le Petit Orphée, pour explorer le centre de la Terre. Il disparaît aussitôt. Trois ans plus tard, il réapparaît en prétendant avoir sauvé le monde. Il a également perdu la bombe atomique qui alimente le Petit Orphée. Il est emmené dans un bunker top secret au fin fond de l’Oural pour être débriefé par le redoutable général Yurkovoi, un homme si effrayant que même Staline ne veut pas lui offrir un verre. Le général retrousse ses manches, fixe Ivan d’un regard d’acier et lui dit : « Alors… où étiez-vous camarade ? Et où est ma bombe ? »

Ivan le regarde droit dans les yeux et lui dit : « Eh bien, Général, vous ne croirez peut-être pas ce qui m’est arrivé, mais je ferai de mon mieux. Parce que ça s’est passé comme ça… » Rejoignez notre héros audacieux et malchanceux dans son exploration de civilisations perdues, de royaumes sous-marins, de jungles préhistoriques et de terres qui dépassent l’imagination. Haletant, il affronte la tribu sous-humaine des Menkv et échappe aux griffes de monstres épouvantables ! Applaudissez-le lorsqu’il triomphe de l’impossible et introduit le socialisme dans les mondes souterrains ! Little Orpheus est un jeu d’aventure à défilement latéral en technicolor inspiré de films classiques tels que Flash Gordon, Sinbad et The Land that Time Forgot. Livré en huit épisodes de la taille d’une bouchée, Little Orpheus est suffisamment simple pour les joueurs occasionnels, mais suffisamment riche pour les amateurs d’aventures chevronnés. Si vous êtes fan de superproductions familiales à l’ancienne, si vous voulez une histoire en montagnes russes qui vous emmènera au cœur de la Terre et au-delà, ou si vous avez simplement besoin d’un divertissement idéologiquement correct, rejoignez le héros le plus improbable de l’Apple Arcade dans une aventure qui dépasse l’entendement. Avec des graphismes époustouflants, un jeu d’acteur brillant et une musique de classe mondiale, Little Orpheus est une épopée de poche que vous n’oublierez jamais. Camarades, au centre !

6/4/20 : Il ne semble pas que nous ayons un nouveau titre Apple Arcade cette semaine, mais il y a une mise à jour majeure pour le populaire RPG Oceanhorn 2 avec la Golden Edition aujourd’hui (via CNET). Cette extension est l’occasion de rejouer au jeu ou de s’y plonger pour la première fois.

Voici la Golden Edition ! L’extension Bouclier de Chronos, qui ajoute un nouvel objet principal et un tout nouveau donjon à explorer.

L’extension Chasse aux criminels, une série unique de quêtes secondaires qui vous emmènera tout autour de Gaia à la poursuite de bandits tels que Sir Stingalot et le Baron Slimethorn.

Une fin élargie, avec des scènes inédites qui éclairciront le destin de nos héros.

Un nouveau mode optionnel à 60 images par seconde, compatible avec tous les appareils haut de gamme.

Les éclats de puissance les plus puissants peuvent désormais être découverts

Réalisme accru avec une nouvelle simulation de l’eau basée sur la physique.

Expérience utilisateur améliorée, avec des menus remaniés et une meilleure communication dans le jeu.

Beaucoup de nouveaux dialogues et de nouvelles chansons

De nouveaux dangers à surmonter pour les plus courageux d’entre vous ! Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour commencer votre aventure RPG – ou pour vous y replonger ! La mise à jour de l’Édition Dorée est remplie de nouveaux contenus passionnants, et c’est la meilleure version du jeu à ce jour !

5/28/20 : Apple Arcade a ajouté un nouveau jeu de Nickelodeon appelé Bob l’éponge : Patty Pursuit. Voici comment il est décrit :

Les ennuis sont arrivés à Bikini Bottom ! Le méchant Sheldon J. Plankton a encore une fois élaboré un plan pour voler la formule secrète des Krabby Patty. Cette fois, il a fait appel à son armée de cousins pour capturer tous les amis de Bob l’éponge ! Incarnez Bob l’Éponge dans sa quête épique, la plus périlleuse qui soit, à travers Bikini Bottom ! Explorez, collectez des pièces et des spatules, et écrasez les obstacles pendant que Bob l’Éponge court pour sauver ses amis, vaincre les sbires de Plancton et reprendre la formule. Gardez un œil sur vos habitants préférés de Bikini Bottom… on ne sait jamais sur qui on peut tomber !

5/22/20 : Apple Arcade voit l’arrivée d’un nouveau dungeon crawler RPG, Towers of Everland.

Towers of Everland réunit des éléments d’exploration, de combat et de RPG pour emmener le joueur dans une aventure extraordinaire dans le monde d’Everland. Au cours de votre voyage épique, mettez vos compétences à l’épreuve en combattant les hordes de monstres diaboliques que vous rencontrerez, en conquérant toutes les tours que vous pourrez et en amassant des armes et des armures à partir de centaines de pièces uniques.

5/14/20 : Lancé aujourd’hui sur Apple Arcade, un nouveau jeu de puzzle amusant s’appelle Winding Worlds.

Vous êtes loin de chez vous. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici. Mais vous savez une chose : c’est votre vocation d’aider vos nouveaux amis, dans la mesure du possible. Mais tous ne sont pas coopératifs… Le studio primé qui vous a offert GNOG présente Winding Worlds, un puzzle-aventure qui fait bouger les doigts et qui raconte l’histoire d’une fille, d’un Wurm et de la façon de dire au revoir. Willow veut juste s’occuper de ses affaires. Mais après avoir trouvé un collier magique cassé, elle est transportée dans un voyage envoûtant vers un réseau de planètes étranges, chacune avec un habitant différent. Engagée et guidée par un mystérieux Wurm cosmique, Willow doit trouver comment aider ses nouveaux amis à guérir et à aller de l’avant. Dans Winding Worlds, rejoignez un groupe de personnages, petits et grands, dans un récit réconfortant sur le deuil, l’amour, la vérité et l’acceptation.

5/8/20 : Apple Arcade a gagné The_Otherside, un nouveau RPG au tour par tour.

Otherside est un jeu de stratégie et un RPG au tour par tour dans lequel vous contrôlerez quatre survivants qui espèrent repousser la menace de l’ombre. Traversez chaque niveau en résolvant des énigmes, en combattant des monstres et en détruisant les ancres spirituelles qui menacent notre dimension. Avez-vous ce qu’il faut pour ramener la ville à la normale et sauver la situation ?

5/1/20 : Le dernier ajout à l’Apple Arcade est le titre d’aventure Neversong.

À son réveil du coma, la petite amie de Peet est introuvable. Enquêtez sur les cris provenant du cœur de Neverwood, sur le comportement de plus en plus bizarre des adultes zombies et sur l’étrange vérité concernant le passé de Peet dans cette fable onirique et envoûtante.

-Du champ du vent rouge aux couloirs hantés de l’asile de Blackfork, explorez six niveaux aux illustrations sombres.

-Affrontez des boss, des monstres et des adultes zombies à l’aide de votre fidèle batte de baseball.

Immergez-vous dans une bande-son époustouflante centrée sur le piano.

-Rejoignez vos amis d’enfance excentriques et votre fidèle oiseau de compagnie dans une aventure visant à découvrir la vérité sur votre récent coma.

4/17/20 : Apple Arcade a gagné deux nouveaux titres aujourd’hui avec Beyond Blue et Un pli à part. Le premier est un jeu d’aventure en plongée sous-marine et le second est un casse-tête « histoire d’amour dans un monde de papier ».

Beyond Blue vous emmène dans un futur proche, où vous aurez l’opportunité d’explorer les mystères de notre océan à travers les yeux de Mirai, un explorateur et scientifique des profondeurs. Vous et votre nouvelle équipe de recherche utiliserez des technologies révolutionnaires pour voir, entendre et interagir avec l’océan d’une manière plus significative que ce qui a été tenté jusqu’à présent. Le jeu propose une narration évocatrice, l’exploration d’un monde vierge et une aventure qui met le joueur au défi de prendre des décisions importantes au cours de l’expédition de l’équipage.

Et voici la description de A Fold Apart.

Après que des choix de carrière les aient obligés à suivre des chemins différents, un enseignant et un architecte jurent de faire fonctionner leur relation à distance à n’importe quel prix. Découvrez les deux facettes de leur histoire alors que le couple navigue dans les complexités de la (mauvaise) communication et les hauts et les bas émotionnels que la séparation entraîne. En retournant, pliant et dépliant les puzzles de papier dans leurs mondes artisanaux, vous pouvez aider le couple à surmonter les barrières émotionnelles de leur relation – mais l’amour résistera-t-il… ?

4/10/20 : Le nouveau jeu à défilement latéral Scrappers est désormais disponible sur Apple Arcade.

Dans Scrappers, jusqu’à 4 joueurs peuvent faire équipe pour nettoyer les rues d’une ville futuriste pleine d’ordures – et mettre à la poubelle tous ceux qui se mettent en travers de leur chemin ! Vous incarnez les Scrappers, une équipe de robots éboueurs qui s’efforcent de nettoyer une ville sinistre d’un futur pas si lointain. Le temps, c’est de l’argent à Junktown, et les tactiques d’équipe telles que l’empilement des déchets et leur transmission aux coéquipiers – comme au basket-ball – peuvent augmenter votre efficacité et vous permettre d’obtenir de plus grandes récompenses ! Mais le ramassage des ordures n’est qu’une partie du travail. Les équipes rivales vont attaquer et interférer, et c’est à vous de vous en débarrasser tout en restant dans les temps ! Le travail d’équipe est essentiel pour maximiser l’efficacité et atteindre des scores élevés, ce qui permet de débloquer de nouveaux personnages et de nouvelles options de personnalisation !

4/3/20 : Legend of the Sky Fish 2, un nouveau RPG, vient d’arriver sur Apple Arcade.

Cent ans se sont écoulés depuis que le héros connu sous le nom de Little Red Hook a mis fin au règne de terreur de Skyfish, le Seigneur des mers profondes… et maintenant, la paix que la civilisation a tant lutté pour construire est à nouveau en danger. En tant que derniers gardiens de Red Hook, vous et votre maître devez utiliser l’outil atypique de votre clan – la canne à pêche de combat – à la fois comme arme et comme grappin pour faire face à la menace grandissante. Découvrez une histoire passionnante et voyagez dans un monde plein de personnages intrigants et de pièges sournois. Explorez des paysages magnifiques et des donjons mystérieux tout en combattant des créatures abyssales mutantes.

3/20/20: Spyder est le dernier titre d’Apple Arcade :

Sauvez le monde avec l’agent 8 dans cette aventure d’espionnage. Dans un univers rétro, l’agence d’espionnage britannique EP-8 a créé l’agent 8, l’araignée robot miniature la plus sophistiquée de la planète ! Construit à partir d’une technologie expérimentale, ce petit super-espion est équipé de tous les gadgets dont vous aurez besoin. Coupez les panneaux, surchargez les terminaux, actionnez les interrupteurs et ouvrez les vannes tout en vous efforçant de saboter les plans odieux des malfaiteurs.

https://www.youtube.com/watch?v=ldwdj3Hzdxo

3/13/20: Nouveau aujourd’hui, le « bouncy dungeon crawler » Roundguard.

Roundguard est un dungeon crawler à rebondissements avec une physique de flipper, beaucoup de butin et un château aléatoire rempli d’objets bizarres. Tentez votre chance contre des hordes de monstres dangereusement mignons et des éléments de roguelike stimulants dans cette aventure pleine de rebondissements ! Si vous aimez les roguelikes & ; Peggle, Roundguard est fait pour vous.

2/27/20 : Les créateurs du très populaire Crossy Road sont de retour avec Crossy Road Castle en exclusivité sur l’Apple Arcade.

Amenez vos amis et voyez jusqu’où vous pouvez aller dans cette tour d’arcade qui tourne à l’infini ! Montez le plus haut possible. Chaque course est différente. Jouez ensemble : Conçu pour le chaos coopératif de la plate-forme d’arcade. Vous pouvez également jouer en solo, mais tout est plus amusant avec des amis, n’est-ce pas ?

Connectez-vous facilement : Connectez tous les joueurs sur un seul appareil à l’aide des contrôleurs de jeu, ou connectez-vous sur plusieurs appareils (ou toute autre combinaison qui vous convient).

Collectionnez tout : débloquez Crossy Chicken et ses amis. Habillez-vous avec des chapeaux ridicules.

Trouvez de nouvelles choses : Avec des niveaux et des variations générés de manière procédurale, votre tour sera différente à chaque fois !

Vaincre un aigle en colère surdimensionné : Pourquoi est-il si en colère ?

Jouer hors ligne : Pas d’Internet ? Pas de souci. Profitez pleinement du jeu hors ligne.

2/14/20 : Apple Arcade reçoit un nouveau jeu de stratégie cette semaine, Loud House : Outta Control de Nickelodeon.

2/7/20: Le nouveau titre de cette semaine est Charrua Soccer. Il propose un gameplay rétro en 3D et trois modes : Match amical, Compétition et Match de pénalité.

Vous pouvez choisir le mode joueur contre ordinateur ou joueur contre joueur. Charrua Soccer offre des commandes simples et un gameplay amusant et stimulant.

1/31/20 : Secret Oops ! est arrivé, un party game AR multijoueur.

Secret Oops ! est un jeu de réalité augmentée multijoueur local et coopératif innovant dans lequel les joueurs tentent de s’assurer que l’espion le plus stupide du monde n’est pas détecté.

1/24/20 : Le nouveau titre d’Apple Arcade est Butter Royale, un « combat de nourriture au beurre, style bataille royale ! ».

Menez le combat culinaire de votre vie dans Butter Royale, un jeu de bataille royale multijoueur, et soyez le dernier à rester debout sur Butter Island. Affrontez 31 autres joueurs dans des batailles de cuisine rapides (moins de 5 minutes) à l’aide d’outils de cuisine qui tirent sur les sauces et font sauter les baguettes !

1/17 : Kings of the Castle a été lancé aujourd’hui sur Apple Arcade.

Accélérez à la rescousse dans ce conte de fées amusant et multijoueur. Sauvez le prince avant tout le monde à l’aide de votre iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. Mais attention aux sortilèges. … Dans le rôle de la princesse, vous devez utiliser votre vitesse, votre courage et votre sens de l’orientation pour sauver le prince. Évitez les pièges, combattez les ennemis, sautez par-dessus les obstacles et collectez des pierres précieuses tout au long de votre voyage afin de payer une rançon pour que le prince revienne sain et sauf. Mais faites vite. Le dragon a faim !

Kings of the Castle peut être joué en solo ou à plusieurs en mode multijoueur.

1/10/20 : Le dernier titre d’Apple Arcade est No Way Home.

Échoué dans une étrange galaxie, vous devez lutter pour votre survie en utilisant uniquement votre intelligence, votre vaisseau et votre robot organisateur de fêtes. Explorez l’univers, liez-vous d’amitié avec des extraterrestres bizarres et affrontez des hordes de monstres tout en cherchant à rentrer chez vous.

No Way Home comprend des illustrations dessinées à la main, plus de 50 armes, 60 ennemis uniques, un système de missions immersif, des défis quotidiens, et bien plus encore.

1/3/20 : Nouveau aujourd’hui : Doomsday Vault :

Le climat de la Terre s’est effondré et votre mission est de collecter les précieuses plantes restantes et de les ramener à l’abri dans la chambre forte du Jugement dernier.

12/20/19 : LEGO Builder’s Journey est arrivé sur Apple Arcade. Voici une description du nouveau titre LEGO :

LEGO Builder’s Journey est une aventure artistique, non verbale, avec une musique méditative, où les joueurs construisent pour résoudre des défis, tout en se déplaçant dans de superbes univers construits en briques, qui montrent les possibilités infinies du matériel de jeu créatif et offrent un récit poétique soulignant l’importance du jeu dans nos vies.

12/12/19 : Apple Arcade a obtenu le jeu d’action hockey crossover Ultimate Rivals : The Rink.

« Nous sommes en train de déchirer les règles du jeu vidéo sportif et de les réécrire pour une nouvelle génération. Nous commençons par le joueur et donnons libre cours à son imagination pour créer l’équipe d’athlètes la plus performante dans tous les sports, d’une manière qu’il est le seul à pouvoir imaginer », a déclaré Ben Freidlin, PDG et fondateur de Bit Fry Game Studios, Inc. et créateur d' »Ultimate Rivals ».

12/3/19 : Apple a présenté Towaga : Among Shadows sur sa chaîne YouTube. Le titre a été lancé en octobre.

Voici la description du jeu :

Dans Towaga : Among Shadows, vous apprendrez à maîtriser la lumière afin d’exorciser des hordes de créatures enragées bien décidées à vous mettre en pièces. Votre habileté et votre persévérance seront mises à rude épreuve lors de combats à pied dans la jungle ou en planant dans les cieux au-dessus des sommets des temples les plus élevés.

11/27/19 : Le dernier titre en date est un RPG de Cartoon Network basé sur la série Steven Universe.

Unleash the Light – « Rejoignez les Gemmes de Cristal pour le RPG mobile ultime. Il est temps de libérer la lumière ! »

11/26/19 : Apple a partagé une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube mettant en avant les récentes sorties…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=HhvKDVNptHE&feature=emb_logo

11/15/19 : Les nouveaux titres comprennent :

La réalité de Rosie – Une aventure unique et atmosphérique pour les familles et les amis. Jouez à l’écran ou découvrez la réalité augmentée et découvrez comment les objets virtuels prennent vie. »

– Une aventure unique et atmosphérique pour les familles et les amis. Jouez à l’écran ou découvrez la réalité augmentée et découvrez comment les objets virtuels prennent vie. » D’autres jeux à venir aujourd’hui ?

11/8/19: Les nouveaux jeux de cette semaine permettent à Apple Arcade de franchir le cap des 100 titres :

11/1/19 : Les sorties de cette semaine sont :

10/25/19 : Cinq nouveaux titres aujourd’hui incluent :

10/18/19 : Quatre nouveaux jeux ont été lancés sur Apple Arcade :

10/11/19 : Apple a annoncé aujourd’hui de nouveaux jeux pour son service d’abonnement :

Voici un bref résumé de chaque titre :

Décohérence: Construisez des robots à partir d’une grande variété de composants. Planifiez une stratégie qui vous mènera à la victoire. Combattez en tant que pilote avec vos robots dans des matchs JcJ passionnants ou mettez-vous à l’épreuve dans le jeu solo Entropy Tribunals ! INMOST: Un jeu de plateforme atmosphérique et scénarisé, qui suit trois personnages jouables dans une histoire sombre et interconnectée. Dans un vieux château abandonné, vous devrez explorer chaque recoin, éviter les détections, vous frayer un chemin à travers les ennemis et déjouer les pièges mortels afin d’échapper au mal qui se cache à l’intérieur… Mind Symphony: Faites l’expérience d’une musique et d’un gameplay qui ont un impact émotionnel et mental sur vous. Mind Symphony associe un gameplay unique à des morceaux de musique pour créer une expérience qui vous fera vous sentir mieux. ShockRods: ShockRods consiste à tirer et à éviter de se faire tirer dessus en sautant et en esquivant. ShockRods propose des jeux en solo et en équipe qui se déroulent dans un environnement naturel et dans de futurs stades. Votre but dans ShockRods est de marquer des points – en tirant sur vos adversaires et en atteignant des objectifs ; marquer des golas, voler le drapeau de l’autre équipe, ou infliger le plus de destructions… Alors que vous conduisez votre ShockRod vers la VICTOIRE ! Stela: Stela est un jeu de plateforme cinématique et atmosphérique dans lequel une jeune femme est témoin des derniers jours d’un monde ancien et mystérieux.



