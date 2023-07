Comment installer Threads sur ton téléphone même s’il n’est pas disponible dans ton pays

On vous explique comment télécharger et installer Threads, l’alternative à Twitter de Meta, sur votre téléphone Android, même si elle n’est pas encore officiellement disponible en Europe.

L’application Threads sur un smartphone Android

Les récents et controversés changements apportés à Twitter par Elon Musk, tels que la limitation du nombre de tweets que vous pouvez lire par jour ou l’obligation de posséder un compte pour pouvoir lire les tweets, ont poussé Meta à avancer la sortie de Threads, son alternative au réseau social de l’oiseau bleu, qui a été officiellement lancée hier et compte déjà plus de 30 millions d’utilisateurs.

Cependant, si vous allez sur Google Play Store pour l’installer sur votre téléphone Android, vous verrez un message indiquant qu’elle n’est pas disponible dans votre pays et, pour cette raison, nous allons vous expliquer comment télécharger et installer Threads sur votre téléphone en français parfait et totalement fonctionnel.

Voici comment installer Threads sur votre téléphone et commencer à utiliser le nouveau réseau social de Meta

La procédure à suivre pour installer Threads sur votre téléphone Android est la même que celle que vous utilisez habituellement lorsque vous ne trouvez pas une application sur le Play Store, c’est-à-dire la télécharger au format APK depuis une source fiable, et cette fois-ci, nous allons le faire depuis la plateforme que nous utilisons habituellement, APK Mirror.

Ainsi, pour télécharger l’application Threads sur votre téléphone, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au site web d’APK Mirror depuis ce lien

Faites défiler vers le haut et cliquez sur l’icône de téléchargement à droite de la dernière version disponible

Cliquez sur le bouton Télécharger APK

Cliquez sur l’option Télécharger ou similaire

Une fois l’application téléchargée, il vous suffit de dérouler le panneau des notifications, cliquer sur le fichier APK que vous venez de télécharger et appuyer sur le bouton Installer.

La configuration initiale de Threads est très simple, car si vous avez l’application Instagram installée sur votre téléphone, sur l’écran principal de la nouvelle application de Meta, vous verrez un bouton en bas de page qui vous permettra de vous connecter à Threads avec votre compte Instagram.

Après avoir cliqué sur ce bouton, une fenêtre apparaîtra avec votre nom et votre photo de profil, votre texte de présentation pour le réseau social et les liens vers vos blogs, que vous pourrez remplir automatiquement en touchant l’option Importer depuis Instagram.

Ensuite, vous verrez un panneau de confidentialité qui vous indique que, pour le moment, vous ne pouvez avoir qu’un profil public, sur lequel vous devez appuyer sur le bouton Continuer pour continuer.

L’étape suivante du processus de configuration de Threads affiche tous les comptes que vous suivez sur Instagram, afin que vous puissiez également les suivre sur Threads et vous pouvez les sélectionner manuellement en cliquant sur le bouton Suivre à droite de chacun d’eux, ou en touchant l’option Suivre tous située en bas de la page pour les sélectionner tous.

Enfin, une fenêtre apparaîtra avec les informations les plus importantes sur le nouveau réseau social d’Instagram et il vous suffira de cliquer sur le bouton Rejoindre Threads pour commencer à l’utiliser.

Une fois que vous commencez à l’utiliser, vous verrez que toute l’interface est en français et que l’application est entièrement utilisable, bien qu’elle ne soit pas encore officiellement disponible dans l’Union européenne.

