L’application Notes de MIUI vient d’être mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités dont nous ne disposions pas jusqu’à présent : voici comment l’installer sur votre téléphone.

Comme pour d’autres éléments du système tels que le MIUI Launcher, l’équipe de développement de Xiaomi continue d’apporter aux utilisateurs de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans certaines de ses applications natives les plus populaires, et c’est maintenant au tour de MIUI Notes, l’application spécifique pour sauvegarder nos notes.

Comme nous avons pu le lire dans Xiaomiuila firme asiatique vient d’incorporer jusqu’à trois nouvelles fonctionnalités dont nous ne pouvions pas profiter jusqu’à présent dans l’application, des fonctions bien utiles au quotidien et que vous allez pouvoir installer sur votre terminal de manière extrêmement simple.

Voici toutes les nouveautés de la nouvelle application MIUI Notes

La première chose que vous devez savoir est que cette mise à jour de l’application Notes native de MIUI correspond à l’application version V6.0.0une application que vous pouvez télécharger et installer comme n’importe quelle autre application. Fichier APK et pour lequel vous n’aurez besoin que d’un téléphone portable Xiaomi avec un MIUI 12 et plus, la compatibilité est donc assez élevée.

Vous devez garder à l’esprit que pour l’instant cette version est en format bêta, mais vous pourrez toujours l’installer sans inconvénient majeur. Une fois que nous l’aurons fait, nous pourrons profiter de trois changements importants qui amélioreront notre expérience d’utilisateur avec l’application, quelques ajouts qui sont spécifiés dans le changelog de cet outil :

L’option de synchronisation avec le nuage a été ajoutée dans les paramètres de la note elle-même.

Les paramètres du mode d’affichage (grille/liste) ont été supprimés du menu principal et intégrés directement dans les paramètres de la note.

Un raccourci a été ajouté au bureau MIUI pour afficher les dossiers stockés dans l’application Notes.

Comme vous pouvez le constater, toutes ces modifications visent à faciliter l’accès à certaines fonctions de l’application. Elles ne vont pas changer notre vie, mais ce sont des changements assez intéressants qui amélioreront notre convivialité à certains moments où nous voulons accéder à ces options qui ont été déplacées dans l’interface.

Source | Xiaomiui

