Comment utiliser l’application d’urgence Android

Configurer l’application d’urgence Android est pratiquement une obligation. Prenez soin de votre santé et découvrez comment l’utiliser et la configurer correctement ici.

L’application d’urgence Android est généralement incluse dans la plupart des téléphones (elle n’est pas nécessairement à télécharger).

Démontrant une fois de plus que Google prend soin de la sécurité de tous ses utilisateurs, son système d’exploitation mobile, Android, dispose d’un outil qui permet de stocker des données très importantes qui pourraient nous sauver en cas d’urgence. Appelée « Urgences », cette application est disponible sur Google Play Store et fonctionne déjà dans la plupart des pays d’Europe et d’Amérique.

Si vous êtes intéressé par la façon de l’utiliser, tout ce que vous avez à faire est de continuer à lire notre article. Nous vous montrerons quel type d’informations liées à votre santé vous pouvez ajouter, ainsi que les fonctions les plus utiles.

Comment configurer l’application d’urgence Android?

Les premières étapes que vous devrez suivre pour configurer cette application sont pratiquement cruciales. Dès que vous l’exécutez sur votre téléphone, l’outil vous demandera de remplir certains champs d’une importance capitale concernant votre santé personnelle, quels sont ces données ? Ceux que nous mentionnons ci-dessous :

Groupe sanguin.

Contacts d’urgence à appeler en cas d’accident.

Allergies.

Médicaments.

Si vous êtes donneur d’organes.

Il convient de souligner que l’interface de cette application est extrêmement facile à utiliser. Cependant, pour pouvoir l’utiliser, vous devez disposer d’Android 12 au minimum. Si votre appareil a une version d’Android antérieure à celle mentionnée, vous devrez mettre à jour votre appareil mobile.

Réponse automatique en cas d’urgence

Une des fonctionnalités les plus utiles de cette application, qui est intégrée en usine dans certains appareils mobiles, est appelée « Urgence SOS ». Lorsque vous activez cette option, votre téléphone exécutera différentes actions, quelles actions ? Celles que nous mentionnons dans la liste suivante :

Il joue une alarme de compte à rebours . Le téléphone émettra un son fort lorsque la fonction « Urgence SOS » sera activée.

. Le téléphone émettra un son fort lorsque la fonction « Urgence SOS » sera activée. Il effectue un appel d’urgence vers n’importe quel numéro de téléphone que nous aurons sélectionné.

Il est important de préciser que cette fonctionnalité ne s’active pas automatiquement, car vous devez appuyer sur le bouton d’alimentation du téléphone 5 fois de suite ou plus. Lorsque le téléphone détecte ce modèle, il active la fonction « Urgence SOS ».

Service de localisation d’urgence

C’est l’une des fonctionnalités les plus utiles de l’application d’urgence Android. Lorsqu’elle est activée, l’opérateur chargé de prendre en charge votre appel recevra exactement l’endroit où vous vous trouvez.

Ainsi, le service d’urgence n’aura pas besoin d’effectuer d’actions supplémentaires, car au moment de recevoir l’appel, votre téléphone enverra les coordonnées exactes de votre position en temps réel.

Alertes de tremblements de terre

Si vous vous trouvez dans un pays où des tremblements de terre se produisent régulièrement, c’est l’une des fonctions qui doivent absolument être activées dans l’application d’urgence Android.

Lorsqu’un tremblement de terre est enregistré et que les autorités envoient une notification à toute la population, votre téléphone affichera un écran rempli d’informations sur tout ce que vous devez faire pour vous protéger. Il convient de souligner que vous serez également informé si le tremblement de terre a eu lieu près de l’endroit où vous vous trouvez (cela est fait pour d’éventuelles répliques).

Alertes d’urgence sans fil

Voulez-vous recevoir des informations instantanées sur n’importe quelle urgence nationale ? Si votre réponse est « oui », vous serez pratiquement obligé de permettre les alertes d’urgence sans fil.

Une fois que vous activez cette fonctionnalité, vous recevrez les alertes qui seront envoyées de manière massive :

Menaces extrêmes : risques extrêmes pour la vie et les biens.

: risques extrêmes pour la vie et les biens. Menaces graves : risques graves pour la vie et les biens.

: risques graves pour la vie et les biens. Alertes AMBER : bulletins d’urgence concernant l’enlèvement d’enfants.

: bulletins d’urgence concernant l’enlèvement d’enfants. Alertes de test : vous recevrez des tests du fournisseur et des tests mensuels du système d’alerte de sécurité.

L’application d’urgence Google n’est pas disponible dans votre pays ?

Si vous souhaitez utiliser cet outil utile mais ne pouvez pas le télécharger sur votre terminal, ne désespérez pas ! Il peut être inclus en usine. Dans ce cas, vous pourrez accéder à toutes ces fonctionnalités dans les « Paramètres » de votre téléphone, puis en cliquant sur l’option appelée « Sécurité et urgence ».

