Le PDG de Nothing explique comment ils ont modifié leurs usines pour créer des dispositifs transparents.

Voulant toujours faire des choses différentes, révolutionnaires et innovantes, Carl Pei a quitté OnePlus pour se réinventer juste au moment où le fabricant du ‘Never Settle’ s’apprêtait à annoncer son intégration à OPPO, certifiant un mouvement qui lui apporterait une puissance de production et une stabilité économique mais qui limiterait la liberté et l’irrévérence que l’exécutif d’origine chinoise considérait comme une condition indispensable.

Ainsi, au travail pour créer à nouveau des appareils électroniques différenciés, Carl Pei a fondé Nothing et a présenté les Ear (1) comme son premier gadget au design transparent en attendant un Phone (1) qui arriverait plus tard, une finition qui a enchanté les critiques et qui est devenue la marque de fabrique d’un fabricant qui cherche à nouveau des flagship killers d’un point de vue différent.

Carl Pei a encore réussi à frapper juste avec un Nothing tout aussi irrévérent que le OnePlus des débuts, bien que dans ce cas, les designs transparents soient beaucoup plus difficiles à assembler dans ses usines.

Quoi qu’il en soit, tout n’est pas simple chez Nothing et réussir n’est pas facile non plus, donc Carl Pei lui-même a tenu à nous rappeler que créer de la technologie transparente est très compliqué et coûteux, du moins en ce qui concerne les besoins de ses usines de fabrication et des chaînes d’assemblage.

Vous voulez connaître tout ce que Nothing a dû faire pour assembler ses appareils avec un contrôle de qualité efficace? Suivez-nous ci-dessous, car nous vous le racontons maintenant…

En citant le propre Carl Pei, qui a raconté tout cela sur son compte Twitter après avoir visité l’usine de fabrication de Chennai, assembler des technologies avec des coques transparentes implique mettre en place un grand nombre de solutions innovantes pour maintenir la propreté, car dans ce type de dispositifs, aucune particule de poussière ne peut pénétrer à l’intérieur sinon elle sera visible à travers le corps en verre.

C’est ainsi que Nothing a entièrement rénové les installations de Chennai pour améliorer le contrôle qualité lors de l’assemblage des gadgets, ainsi que pour augmenter les normes de processus et de sécurité.

Certaines des choses qu’ils ont dû mettre en place dans leur quotidien dans l’usine d’assemblage sont assez folles, et cela ressemble un peu à ce que fait le Jet Propulsion Laboratory de la NASA lorsqu’il construit ses sondes et ses véhicules pour l’espace:

Just visited our manufacturing facility in Chennai and here are my reflections

1. Big improvement from last year. Completely redone facilities with major improvements in cleanliness, security, and processes.

2. Making transparent tech is super hard. Let me just mention a few…

— Carl Pei (@getpeid) July 5, 2023