Comment modifier un message WhatsApp déjà envoyé étape par étape.

Si has enviado cierta información que no deberías en WhatsApp o tu mensaje tiene errores ortográficos, puedes editarlos rápidamente siguiendo estos pasos.

Al editar un mensaje en WhatsApp, aparecerá la palabra « Editado » debajo.

WhatsApp es una plataforma de comunicación en la que escribimos cientos de mensajes al día. Por lo tanto, es posible que cometas algún error ortográfico o gramatical al escribir, que te arrepientas al hablar de más o que quieras añadir contenido a un mensaje enviado. Afortunadamente, hay una herramienta que nos permite solucionar fallos al instante: la edición de mensajes.

Si aún no has descubierto esta función, en este article conocerás cómo puedes editar un mensaje de WhatsApp que ya has enviado. Hay un aspecto que debes tener muy en cuenta al utilizar la edición de mensajes, y es que tienes un límite de 15 minutos una vez has enviado el contenido. Cuando pase este tiempo, la edición ya no estará disponible y tu única opción será borrar el mensaje de WhatsApp.

Cómo editar un mensaje de WhatsApp ya enviado

Después de años de espera, la edición de mensajes está disponible en WhatsApp, así que lo mejor es aprender a utilizarla para sacarle todo el partido. Su funcionamiento es muy sencillo, se trata de una función que te permite modificar los mensajes una vez que ya están enviados para corregir algún error ortográfico, añadir información que se te había olvidado en un principio o, por el contrario, eliminar algún dato que no deberías haber compartido originalmente.

WhatsApp ha acertado de lleno al añadir esta herramienta, pues su uso no puede ser más simple. Eso sí, debes tener en cuenta que solo dispones de 15 minutos para editar los mensajes, pues una vez pase ese tiempo la opción ya no estará disponible. Siempre que sea dentro de los 15 minutos posteriores al envío, podrás editar un mensaje siguiendo estos sencillos pasos:

Selecciona el mensaje en cuestión pulsando durante unos segundos en él. Toca en el botón de tres puntos horizontales en la esquina superior derecha. En el menú que se despliega, toca en « Editar« . Aplica los cambios necesarios en la edición. Toca en el botón verde con el tick que aparece a la derecha del campo de texto para aplicar la edición.

Una vez edites el mensaje, aparecerá el término « Editado » justo debajo para que el resto de integrantes de la conversación sepan que ese no es el contenido que habías compartido inicialmente. Por supuesto, los otros usuarios no podrán ver cómo era el mensaje original, tendrán que quedarse con la duda.

Si han pasado los 15 minutos reglamentarios desde el envío del mensaje, ya no te aparecerá la función « Editar » en el menú de opciones. En caso de que no quieras que las otras personas lean el contenido compartido bajo ningún concepto, tu única alternativa será borrar el mensaje por completo y volver a enviarlo corregido o sin la información que suponía un problema.

La edición de mensajes está ya disponible para todos los usuarios, aunque recuerda que debes actualizar WhatsApp si aún no aparece como opción en tu terminal. Como has podido comprobar, el uso de la herramienta no puede ser más sencillo, así que no dudes en utilizarla en tus conversaciones.

