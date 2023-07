One UI 5.1.1 arrive sur les premiers téléphones Samsung toutes les nouveautés et comment mettre à jour vers la nouvelle version

On connaît déjà toutes les nouveautés de One UI 5.1.1, la nouvelle version du logiciel de Samsung qui arrivera bientôt sur certains téléphones mobiles et tablettes Galaxy.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est le premier terminal de la société coréenne à avoir accès à la version bêta de One UI 5.1.1

En plus de commencer à mettre à jour ses meilleurs terminaux avec la dernière mise à jour de sécurité d’Android, Samsung vient de lancer, surprise, la première version bêta de One UI 5.1.1, la nouvelle variante de sa couche de personnalisation pour Android. Au départ, la société coréenne a lancé cette mise à jour sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Tab S8, mais on s’attend à ce qu’elle arrive sur davantage de dispositifs de la marque au cours des prochaines semaines.

Nous allons maintenant détailler toutes les nouveautés incluses dans One UI 5.1.1, vous expliquer comment mettre à jour votre smartphone ou tablette Galaxy vers cette nouvelle version et vous révéler quels sont les appareils éligibles à cette mise à jour.

Voici toutes les améliorations incluses dans One UI 5.1.1 Beta

La première chose à noter est qu’il est possible que cette version bêta de One UI 5.1.1 ne comprenne pas toutes les nouveautés qui seront présentes sur les prochains Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5, car Samsung peut réserver certaines améliorations pour la présentation de ses nouveaux pliables, qui aura lieu en Corée le 27 juillet prochain.

Quoi qu’il en soit, nous vous présentons ci-dessous la liste de toutes les caractéristiques, améliorations et changements qui ont été révélés dans le journal des modifications de la première bêta de One UI 5.1.1 :

Multi-tâches : Aperçu amélioré de l’application dans l’écran Applications récentes : il est maintenant possible d’obtenir un aperçu de l’état d’exécution d’une application, comme l’écran divisé, le plein écran ou la fenêtre contextuelle, dans l’écran Applications récentes. Passage direct de l’écran contextuel à l’écran divisé : il est désormais possible de passer facilement à l’écran divisé en maintenant enfoncé le contrôleur en haut de la fenêtre contextuelle et en le faisant glisser vers le côté souhaité. Déplacez l’écran contextuel sur le côté pendant un certain temps et ramenez-le facilement lorsque vous en avez besoin : vous pouvez désormais faire glisser l’écran contextuel sur les côtés pour le déplacer hors de votre vue, puis le toucher à nouveau pour le ramener à sa position d’origine. Vérifiez les applications minimisées avec le S Pen : lorsque vous déplacez le S Pen sur l’icône d’une application minimisée, un aperçu s’affiche pour que vous puissiez voir à quoi l’application ressemblera lorsqu’elle sera ouverte.

: Barre des tâches : Afficher les applications les plus récentes dans la barre des tâches : vous pouvez voir jusqu’à 4 applications récemment utilisées dans la barre des tâches. Ajuster la zone de la barre des tâches en fonction du nombre d’icônes : si 7 icônes ou moins sont affichées dans la barre des tâches, la zone de la barre des tâches s’ajuste automatiquement pour faciliter la sélection du bouton Accueil, du bouton Applications récentes et du bouton Retour en bas de l’écran.

: Mode flexible : Plus d’applications dans le panneau en mode Flex : vous pouvez utiliser le panneau Mode Flex dans diverses applications prenant en charge les écrans à fenêtres multiples. Activez l’option du panneau Mode Flex, pliez le téléphone en deux et appuyez sur le bouton qui s’affiche dans la barre de navigation. Facilitez le contrôle des médias : dans le panneau en mode flexible, vous verrez des boutons pour avancer ou reculer de 10 secondes, et en appuyant sur la barre de temps, vous mesurerez le temps pendant lequel vous la maintenez enfoncée pour atteindre précisément l’endroit où vous le souhaitez. Personnalisez la barre d’outils : vous pouvez désormais personnaliser la barre d’outils du mode Flex selon vos souhaits et effectuer facilement diverses fonctions, telles que la vue en écran divisé et la capture d’écran. De plus, vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser ou déplacer une icône en la maintenant enfoncée.

: Partage maintenant : Partagez avec des contacts, même ceux qui sont loin : vous pouvez toujours partager des fichiers avec vos contacts, même si la personne avec laquelle vous souhaitez partager n’est pas à proximité. Partagez du contenu important de manière plus sécurisée : vous pouvez définir une date d’expiration sur un fichier partagé ou cesser de le partager quand vous le souhaitez, et vous pouvez également empêcher les autres de sauvegarder ou de partager des fichiers.

: Santé de Samsung : Design et contenu d’entraînement de sommeil améliorés : le contenu et le design de l’entraînement de sommeil ont été améliorés afin que vous puissiez voir votre progression d’un seul coup d’œil et améliorer vos habitudes de sommeil plus facilement. (Galaxy Watch4 ou supérieur) Rendez vos données de sommeil plus significatives : le design de l’écran a été amélioré et des explications ont été ajoutées pour faciliter la visualisation et une meilleure compréhension des différents facteurs de votre score de sommeil. (Galaxy Watch4 ou supérieur) Mesure de la température de la peau pendant le sommeil : créez un environnement de sommeil plus confortable en mesurant comment la température de votre peau évolue pendant le sommeil. (Galaxy Watch5 ou supérieur) Métriques clés d’entraînement simultanées : l’écran d’informations récapitulatives a été amélioré pour que vous puissiez consulter immédiatement les principales données de l’exercice après avoir terminé celui-ci et il y a de nouveaux badges, messages de félicitations, plusieurs records élevés et plus encore.

: Appareil photo et Galerie : Vous pouvez modifier la notation de la date et de l’heure du filigrane pour l’adapter à votre style. Amélioration de la conception du mode Flex dans le mode Pro : pour faciliter la prise de vue selon vos souhaits, les options de réglage manuel telles que l’ISO et la vitesse d’obturation sont affichées sur toute la partie inférieure de l’écran lorsque le téléphone est plié en modes Pro et Pro Vidéo. Sélectionnez plusieurs photos à la fois dans la vue de capture : en utilisant la vue de capture sur l’écran principal, vous pouvez sélectionner plusieurs photos en les maintenant enfoncées. Sélectionnez facilement plusieurs photos et partagez-les ou supprimez-les toutes en une seule fois. Aperçu de remastérisation plus pratique : les miniatures sont affichées sous l’image qui est en cours de remastérisation et en cliquant sur la miniature, vous pouvez comparer la version remastérisée et l’originale côte à côte sur un écran plus grand. Appliquer facilement des effets : les curseurs ont été remplacés par des cadrans, ce qui vous permet d’ajuster les filtres et les effets tonaux d’une main dans la galerie. Copier et coller des effets : vous pouvez copier les tons et les filtres appliqués à vos photos préférées et les coller sur d’autres photos.

: Autres changements : Faire glisser et déposer à deux mains : touchez et faites glisser des fichiers, des photos et d’autres éléments d’une main et sélectionnez un emplacement ou un dossier de l’autre main. Cette fonction est disponible dans Mes fichiers et sur l’écran d’accueil. Utiliser votre téléphone pendant que vous chargez d’autres appareils avec le partage d’alimentation sans fil : si vous ouvrez votre téléphone avec l’écran principal vers le bas, vous pouvez charger vos Galaxy Buds, Galaxy Watch et autres appareils avec partage de batterie sans fil sur l’autre écran pendant que vous continuez à utiliser votre téléphone sur l’écran de la couverture. Gestion efficace du stockage : lorsque l’espace de stockage restant intégré est inférieur à 5 Go ou à 10 %, Mes fichiers affiche les informations sur le cache de l’application et vous permet de libérer facilement de l’espace sans avoir à supprimer d’applications ou de fichiers. Améliorations de la fonction de gestion de la mémoire de Device Care : vous disposez désormais d’informations plus détaillées sur les applications utilisant la mémoire de votre téléphone et vous pouvez facilement mettre les applications utilisant trop de mémoire en état de suspension. De plus, vous pouvez modifier le mode directement depuis l’écran de verrouillage vers le mode souhaité, tel que le mode veille ou le mode conduite. Personnaliser la disposition de l’écran Internet de Samsung selon vos préférences : si vous déplacez la barre d’adresses vers le bas de l’écran, la barre d’onglets et la barre de favoris s’affichent également en bas de l’écran.

Comment mettre à jour votre téléphone ou tablette Samsung vers One UI 5.1.1

Pour pouvoir mettre à jour votre appareil Samsung vers One UI 5.1.1, vous devez vous inscrire à leur programme bêta via l’application Samsung Members et attendre que la mise à jour soit disponible via OTA sur votre appareil.

Voici les téléphones mobiles et tablettes Samsung éligibles pour recevoir One UI 5.1.1

La première chose à savoir est que les Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 et Galaxy Tab S9 qui seront lancés lors du prochain Galaxy Unpacked arriveront déjà avec One UI 5.1.1 et que cette nouvelle version du logiciel arrivera presque certainement sur ces téléphones pliables et tablettes de la marque coréenne :

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

En ce qui concerne les terminaux non pliables de la marque coréenne, voici ceux qui ont le plus de chances de recevoir cette nouvelle version de One UI :

Série Galaxy S23

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21 (y compris le S21 FE)

Série Galaxy S20 (y compris le S20 FE)

Série Galaxy Note 20

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M54 5G

