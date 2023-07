Comment libérer facilement la mémoire RAM sur l’iPhone

On vous explique le processus de libération de la mémoire RAM sur l’iPhone pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir.

Libérer la mémoire RAM sur l’iPhone est très simple

Nous allons vous expliquer comment libérer la mémoire RAM sur votre iPhone. Une ressource qui peut résoudre certains problèmes et améliorer les performances de votre iPhone si nécessaire. Une méthode peu connue car iOS gère très bien la mémoire RAM et ce n’est pas quelque chose à faire régulièrement.

Libérer la mémoire RAM sur l’iPhone est très simple. En quelques étapes, vous aurez effectué le processus et vous pourrez immédiatement remarquer les changements. Grâce à Assistive Touch et au processus de réinitialisation forcée, vous pourrez y parvenir. Voici les étapes à suivre :

Qu’est-ce que la mémoire RAM et quel est son rôle sur l’iPhone

La mémoire RAM est un type de stockage de données à haute vitesse utilisé par l’iPhone pour stocker temporairement des informations. Contrairement à la mémoire de stockage (comme un disque dur ou un SSD), la mémoire RAM est utilisée pour stocker les données utilisées activement. C’est parce qu’il est beaucoup plus rapide d’accéder à la mémoire RAM qu’à la mémoire de stockage.

La RAM est volatile, ce qui indique que les données qui y sont stockées sont perdues lorsque l’appareil est éteint ou redémarré. Par conséquent, la mémoire RAM ne stocke des informations que lorsque l’appareil est utilisé. Un exemple en est les données des applications que nous utilisons, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire de les fermer, la RAM les garde en suspension pour que lorsque nous les rouvrons, les données soient toujours là.

Quelles applications consomment le plus de mémoire RAM sur l’iPhone

Bien que ce soient toujours les jeux et les applications les plus exigeants qui consomment le plus de RAM, il est vrai que l’on peut observer que les iPhone nécessitent moins de mémoire RAM pour fonctionner aussi bien, car les applications occupent environ 40% moins d’espace par rapport à Android.

En d’autres termes, bien que les iPhone aient généralement moins de mémoire RAM par rapport aux appareils Android, ils peuvent être plus performants. Cela est dû au fait que les applications et les jeux sur iOS sont conçus pour occuper moins d’espace. Par conséquent, ces applications sont optimisées pour utiliser moins de ressources, ce qui peut être un avantage en termes de performances et d’autonomie de la batterie.

Comment libérer la mémoire RAM sur l’iPhone

Malgré le fait que iOS gère très bien la mémoire RAM de l’iPhone, le système d’Apple n’est pas infaillible ni parfait. C’est pourquoi il peut être nécessaire de libérer la mémoire RAM à un moment donné. Il existe une méthode peu connue mais très efficace pour y parvenir. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Accédez à la section Accessibilité. Appuyez sur la section Tactile. Sélectionnez AssistiveTouch. Activez AssistiveTouch. Verrouillez et déverrouillez l’iPhone. Appuyez sur le bouton de volume haut, le bouton de volume bas et le bouton d’alimentation, comme vous le feriez pour effectuer une réinitialisation forcée de l’iPhone. Un nouveau menu d’extinction apparaîtra (sans l’option SOS). Invoquez AssistiveTouch. Maintenez le bouton Accueil qui apparaît parmi les options enfoncé. Saisissez votre code d’accès à l’iPhone.

Et voilà. Comme vous pouvez le constater, le processus est très simple et vous l’aurez effectué en moins de deux minutes. Si vous voulez vérifier que la libération de la mémoire RAM a fonctionné, il vous suffit d’invoquer le multitâche où toutes les applications ouvertes apparaissent pour vérifier que les applications ont été redémarrées et que les données qui étaient stockées ont été effacées.

En résumé, libérer la mémoire RAM sur votre iPhone peut être une méthode efficace pour résoudre certains problèmes et améliorer les performances de votre appareil, bien qu’il ne soit pas nécessaire de le faire régulièrement en raison de la gestion efficace de la mémoire RAM par iOS.

Ce processus, qui se fait via AssistiveTouch et une réinitialisation forcée de l’appareil, peut être effectué en quelques étapes simples qui ne prendront pas plus de deux minutes de votre temps. Avec ce guide, vous avez la possibilité de gérer de manière plus efficace les performances de votre iPhone, en optimisant l’utilisation de la mémoire RAM lorsque cela est nécessaire.

