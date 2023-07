Comment bloquer les appels de numéros inconnus sur iPhone

Avec ces simples ajustements sur votre iPhone, vous pourrez bloquer les appels de numéros inconnus, qui ne sont pas dans votre liste de contacts ou les numéros que vous choisissez.

Apprenez à bloquer les numéros inconnus sur l’iPhone

Nous allons vous expliquer comment bloquer les appels de numéros inconnus sur l’iPhone. Une ressource formidable pour éviter les appels indésirables de spam ou dans le but de vous vendre quelque chose grâce à un simple ajustement d’iOS qui est très facile à activer en quelques étapes seulement.

Ces appels sont généralement gênants et il n’y a pas de méthode vraiment efficace pour y mettre fin. Cependant, l’iPhone dispose d’une fonction qui permet d’ignorer les appels indésirables et ceux provenant de numéros non enregistrés. Et le bon côté de tout cela, c’est que ces appels apparaîtront dans l’historique si vous souhaitez les rappeler.

Comment mettre en silencieux les appels de numéros masqués ou inconnus

Bien qu’il existe d’autres méthodes convenables à cet effet, grâce à un simple ajustement que nous pouvons activer sur notre iPhone, il sera capable d’ignorer les appels provenant de numéros masqués ou inconnus, c’est-à-dire de ceux qui ne sont pas enregistrés dans votre liste de contacts. Pour activer cet ajustement, vous devez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone. Défilez dans les sections et entrez dans Téléphone. À l’intérieur de Téléphone, entrez dans « Silence des inconnus ». Activez l’option « Silence des inconnus ».

Après avoir activé cet ajustement, comme le dit sa description, les appels provenant de numéros inconnus seront mis en silencieux, envoyés à la messagerie vocale ou s’afficheront dans la liste des appels récents. Cependant, l’activation de cet ajustement n’affecte pas les appels de vos contacts, des numéros que vous avez appelés ou des suggestions de Siri. Comme vous le voyez, une option très utile pour recevoir uniquement les appels que vous souhaitez et bénéficier d’un enregistrement de ceux qui pourraient être indésirables.

Comment bloquer un numéro de téléphone spécifique sur l’iPhone

Mais iOS ne permet pas seulement de mettre en silencieux les numéros masqués ou inconnus non enregistrés dans votre liste de contacts, il propose également la possibilité de bloquer un numéro de téléphone spécifique pour qu’il ne puisse plus vous appeler. Pour y parvenir, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Téléphone. En bas de l’écran, appuyez sur « Récent ». Localisez le numéro que vous souhaitez bloquer et appuyez sur le « i » qui se trouve à droite. Dans les informations, appuyez sur « Bloquer ce contact ».

Il existe une autre façon de bloquer des numéros de téléphone spécifiques et également de gérer ceux-ci depuis l’application Paramètres. Pour cela, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres. Accédez à la section Téléphone. Accédez à « Contacts bloqués ».

Ici, vous aurez une liste de tous les numéros de téléphone que vous avez bloqués. Vous pourrez également ajouter de nouveaux numéros ou débloquer certains de la liste en les balayant vers la gauche et en appuyant sur débloquer. Contrairement à la première méthode, lorsque vous bloquez un numéro, il ne pourra plus vous appeler.

Comme vous pouvez le voir, mettre en place ces méthodes pour éviter les appels de numéros masqués, inconnus ou ceux que vous ne souhaitez plus recevoir est très simple, et cela ne vous prendra pas plus de deux minutes. Cela démontre l’engagement d’iOS et d’Apple envers notre vie privée.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :