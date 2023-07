Ce jeu pour Android est un classique qui te captivera pendant des heures et des heures – voici comment y jouer gratuitement.

Gagnez de l’argent et créez votre propre empire avec ce jeu de société classique dans sa version gratuite pour les appareils Android.

Ce jeu pour Android est une version gratuite de l’un des jeux de société les plus populaires.

Il y a un jeu de société que nous connaissons tous et auquel vous avez probablement déjà joué. Je parle du Monopoly, un jeu de société qui est un véritable classique et qui fait sortir l’ambitieux qui sommeille en vous. Si vous êtes un fan du Monopoly, mais que vous n’avez pas le jeu chez vous, laissez-moi vous dire que vous pouvez jouer gratuitement sur votre téléphone portable ou votre tablette Android.

Dans cet article, je tiens à vous recommander Monopoly GO!, la version du classique pour Android à laquelle je joue depuis quelques semaines. Si vous aimez jouer au Monopoly autant que moi, Monopoly GO! est un jeu auquel vous devez donner une chance. Gagnez de l’argent et achetez des propriétés pour créer votre propre monopole. Le jeu mobile vous permet de jouer en ligne avec vos amis, donc le divertissement est assuré.

Monopoly GO!, la version gratuite d’un jeu classique pour Android

Monopoly GO! est un jeu mobile développé par Scopely et basé sur le célèbre jeu de société du même nom. Vous n’avez rien à payer pour le télécharger ni pour commencer à jouer, vous pouvez le faire gratuitement depuis le lien suivant sur le Play Store. Il compte déjà plus de 10 millions de téléchargements, avec une note moyenne de 4,7 sur 5 étoiles.

Google Play Store | Monopoly GO!

Lorsque vous ouvrirez le jeu pour la première fois, vous devrez choisir si vous voulez jouer en tant qu’invité ou associer votre compte Facebook pour pouvoir jouer en ligne avec vos amis. Une fois cette étape passée, vous accéderez à un court tutoriel qui vous expliquera les concepts clés pour commencer à maîtriser le jeu. Par exemple, il vous montrera comment construire un bâtiment, comment l’améliorer et comment fonctionne le plateau.

Au début, vous devrez lancer les dés à plusieurs reprises pour obtenir l’argent nécessaire pour commencer à créer votre empire. Une partie de cet argent peut être obtenu en volant aux autres joueurs par le biais de cambriolages ou même en attaquant leurs bâtiments. Une fois que vous avez suffisamment d’argent, vous pouvez acheter vos propres maisons dans des endroits emblématiques tels que le Paseo del Prado ou le Paseo de la Castellana.

Dans la barre inférieure, vous verrez les missions, les options de construction, l’album et les amis. De plus, vous verrez également le nombre de lancers disponibles, qui se rechargent au fil du temps. Lorsque vous passez devant l’un de vos bâtiments, vous pouvez choisir d’ajouter plus de maisons, en construisant finalement un hôtel si vous avez 5 maisons au même endroit. Attention, si vous ne voulez pas que vos ennemis vous volent de l’argent, vous pouvez mettre des boucliers sur vos constructions.

En vérité, Monopoly GO! ressemble beaucoup au jeu original, donc vous l’aimerez si vous êtes de ceux qui peuvent passer des heures et des heures à acheter des maisons jusqu’à ce que vos amis ne possèdent plus rien. Le jeu est gratuit, mais depuis la boutique, vous pouvez utiliser de l’argent réel pour acheter des lancers et de l’argent virtuel pour acheter plus de bâtiments. De plus, notez que la partie est sauvegardée, vous pouvez donc fermer le jeu et revenir jouer à tout autre moment.

Sans aucun doute, Monopoly GO! est l’un des meilleurs jeux gratuits pour Android que vous pouvez trouver en ce moment. Si vous aimez les jeux classiques, sachez qu’il y a d’autres jeux de société très intéressants auxquels vous pouvez jouer sur votre Android. Parchis, Catán, Échecs… Votre téléphone peut devenir un plateau de jeu, avec l’avantage que beaucoup de ces jeux sont gratuits.

