Canaux sur Instagram : voici comment créer le vôtre pour partager du contenu avec d'autres personnes

On vous explique comment créer une chaîne de diffusion sur Instagram pour partager du contenu exclusif avec vos abonnés.

Instagram dispose de chaînes de diffusion que vous pouvez créer facilement

Instagram est un réseau social qui met à votre disposition divers outils pour communiquer avec vos abonnés. Vous pouvez le faire par le biais de publications, de Stories et également grâce aux chaînes de diffusion. Ce guide se concentre sur ces dernières, car nous souhaitons vous expliquer comment créer votre propre chaîne sur Instagram et comment l’utiliser pour partager du contenu avec vos abonnés.

Bien que cet outil ait commencé par être exclusif aux États-Unis, il est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de la plateforme. En créant votre propre chaîne sur Instagram, vous pouvez partager des photos, des vidéos et du texte avec vos abonnés, du contenu auquel ils peuvent réagir. Vous pouvez également réaliser des sondages pour connaître les centres d’intérêt des personnes qui vous suivent et ainsi créer un lien plus étroit. En somme, c’est une fonction très utile pour vous connecter avec votre communauté.

Comment créer une chaîne de diffusion sur Instagram

Les chaînes de diffusion d’Instagram sont une conversation que vous partagez avec vos abonnés et dans laquelle vous pouvez leur dire où vous vous trouvez ou quels sont vos projets futurs, leur montrer le bel endroit que vous avez visité avec une photo ou leur expliquer comment cuisiner un plat à l’aide d’une vidéo ou d’un clip audio. En somme, c’est une façon de communiquer avec les personnes qui vous suivent de manière plus privée que les publications ou les stories.

Il y a un aspect à prendre en compte, c’est que les abonnés ne peuvent réagir qu’au contenu que vous partagez, ils ne peuvent pas répondre directement. La seule exception concerne les membres que vous avez sélectionnés en tant que créateur de la chaîne, ils peuvent partager leur propre contenu. De plus, ils peuvent voter lors des sondages réalisés au sein de la chaîne, c’est une façon de faire valoir leur opinion même s’ils ne peuvent pas écrire.

Créez votre propre chaîne sur Instagram pour créer une communauté plus proche de vos abonnés.

Pour vous donner une idée, cet outil d’Instagram est similaire aux chaînes de Telegram que nous utilisons depuis des années. C’est une façon de vous connecter avec vos abonnés en créant une communauté, où ce sont toujours les utilisateurs qui décident s’ils veulent rejoindre ou non. Étape par étape, nous vous expliquons comment créer votre propre chaîne de diffusion sur Instagram :

Ouvrez Instagram et accédez à votre profil. Appuyez sur le bouton + en haut à droite. Dans le menu des options, appuyez sur « Chaîne », en bas. Configurez la chaîne en choisissant son nom, le public auquel elle est destinée et si vous souhaitez qu’elle apparaisse sur votre profil. Appuyez sur « Créer la chaîne ».

Lors de la configuration de la chaîne, vous pouvez également choisir si vous devez accepter la demande d’adhésion des abonnés. De cette façon, vous pouvez limiter qui seront les membres du groupe et le rendre exclusif dans une certaine mesure. Si vous souhaitez que vos abonnés rejoignent, vous pouvez ajouter le lien de la chaîne sur votre profil et le partager également dans vos stories.

En plus de créer votre propre chaîne de diffusion, vous pouvez également rejoindre les chaînes d’autres utilisateurs. Pour cela, vous devez simplement appuyer sur l’sticker qu’ils partagent dans leurs Stories ou le faire via le lien épinglé sur leur profil. Ensuite, appuyez sur « Rejoindre la chaîne de diffusion » et vous aurez accès à la chaîne, qui apparaîtra dans votre boîte de réception.

Par exemple, vous pouvez consulter la chaîne créée par Mark Zuckerberg sur Instagram, où il a partagé la nouvelle du lancement de cet outil lui-même. Dans cette chaîne, il a également réalisé une diffusion en direct avec le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, démontrant que les chaînes servent également à inviter d’autres utilisateurs et partager une discussion que tous les membres ayant rejoint peuvent voir.

Instagram prévoit que les chaînes seront encore plus exclusives à l’avenir et qu’elles serviront également à gagner de l’argent. Par exemple, en faisant en sorte que les chaînes de diffusion soient uniquement disponibles pour les abonnés payants.

