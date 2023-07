Qu’est-ce que la technologie Google Fast Pair et comment l’utiliser pour connecter vos écouteurs

Connecter vos écouteurs sans fil à des téléphones portables et tablettes Android est beaucoup plus pratique s’ils disposent de Google Fast Pair. Nous vous expliquons comment fonctionne cette technologie.

Voici l’avertissement qui apparaît sur les téléphones Android pour connecter des écouteurs avec Google Fast Pair // Image: .

Connecter vos écouteurs sans fil à un téléphone portable ou tablette Android est beaucoup plus simple et pratique depuis quelques années. La responsable de ce changement a un nom : Google Fast Pair, également connu sous le nom d’Android Fast Pair. Son nom même nous indique qu’il s’agit d’une technologie dédiée à la connexion rapide entre appareils, plus précisément entre les écouteurs Bluetooth et les appareils Android.

Dans ce guide, nous vous expliquerons en détail ce qu’est la technologie Google Fast Pair et comment vous pouvez l’utiliser pour connecter vos écouteurs. Notez que tous les écouteurs sans fil ne disposent pas de cette technologie, il s’agit donc d’un aspect important à prendre en compte avant d’en acheter de nouveaux. Sans aucun doute, le fait qu’ils soient équipés de Fast Pair de Google influence considérablement l’expérience d’utilisation.

Qu’est-ce que la technologie Google Fast Pair

Google Fast Pair est une technologie développée par Google pour simplifier la recherche et la synchronisation des écouteurs sans fil à partir des appareils Android. Cette technologie, dont on a commencé à parler à la fin de l’année 2017, est déjà présente sur tous les appareils Android, sans que l’utilisateur ait besoin d’installer quoi que ce soit pour en profiter.

À ses débuts, son fonctionnement n’était pas aussi complet qu’il ne l’est aujourd’hui. Par exemple, au début, il ne nous permettait pas de connaître le niveau de batterie des écouteurs, mais maintenant oui. Un autre aspect qui s’est amélioré avec le temps est le nombre d’écouteurs compatibles avec cette technologie. Au début, on pouvait les compter sur les doigts d’une main, tandis que maintenant il existe de nombreux écouteurs avec Google Fast Pair.

Mais à quoi sert concrètement cet outil ? Eh bien, il permet à votre téléphone portable ou tablette Android d’utiliser le Bluetooth pour détecter la proximité d’écouteurs sans fil en mode de couplage. Lorsqu’ils sont identifiés, l’appareil lui-même affiche une notification de connexion que vous n’avez qu’à accepter pour que les deux se connectent automatiquement. Le terminal utilise la connectivité Bluetooth à faible consommation (BLE), donc vous n’avez pas à vous soucier de la consommation de la batterie.

Grâce à Google Fast Pair, il n’est plus nécessaire d’activer le mode de couplage des écouteurs, d’entrer dans la section « Bluetooth » du téléphone et de rechercher des appareils à proximité jusqu’à trouver les écouteurs. Il suffit d’ouvrir l’étui des écouteurs pour que l’avertissement de couplage apparaisse sur le téléphone portable ou la tablette en quelques secondes. De plus, un message apparaît également dans la barre de notification qui affiche le niveau de batterie de chaque écouteur et de l’étui de charge.

Cette technologie de Google simplifie également la connexion lors de futures occasions. Une fois que vous avez utilisé les écouteurs avec votre téléphone portable, la prochaine fois, il vous suffira de les sortir de l’étui et de les porter pour que la connexion se fasse automatiquement. Cet outil ne fonctionne pas seulement avec les écouteurs sans fil, il existe également des haut-parleurs, claviers et souris Bluetooth qui en sont équipés.

Après Google, Microsoft a osé développer une technologie similaire appelée Microsoft Swift Pair. Comme vous pouvez l’imaginer, cette technologie simplifie la connexion entre les périphériques Bluetooth et les appareils Windows, tels que votre ordinateur. Elle fonctionne de la même manière, il vous suffit de mettre les écouteurs en mode de couplage pour que la notification de connexion apparaisse sur votre PC. Par exemple, les Nothing Ear (2) sont équipés de Microsoft Swift Pair.

Comment utiliser Google Fast Pair pour connecter vos écouteurs

Comme vous avez pu le constater précédemment, Google Fast Pair rend la connexion de vos écouteurs à votre téléphone portable ou tablette Android extrêmement simple. Vous n’avez rien d’étrange à faire pour profiter des avantages de cet outil, il vous suffit simplement de suivre cette procédure :

Déverrouillez votre téléphone portable. Mettez les écouteurs Bluetooth en mode de couplage, la méthode dépend du modèle. Vous pouvez ouvrir l’étui de charge, toucher les deux commandes tactiles simultanément pendant quelques secondes ou d’une autre manière. Attendez que le message apparaisse sur votre téléphone portable ou tablette et appuyez sur le bouton « Se connecter ». Après quelques secondes, les écouteurs seront connectés à l’appareil Android.

Il est vrai que cette fonction est extrêmement utile au quotidien, car elle vous permet d’économiser beaucoup de temps lors de la connexion de vos écouteurs. Au lieu de devoir chercher parmi les appareils disponibles via Bluetooth, il vous suffit de les mettre en mode de couplage pour que la magie opère. Gardez à l’esprit que si vous avez plusieurs téléphones portables et tablettes à proximité, ils afficheront tous l’avertissement pour la connexion.

À partir de maintenant, lorsque vous achèterez de nouveaux écouteurs avec connectivité Bluetooth, souvenez-vous de donner l’importance qu’elle mérite à la technologie Google Fast Pair. Si vous avez un téléphone Android, vous remarquerez que l’expérience est beaucoup plus confortable. Notez que vous pouvez trouver des alternatives avec cette fonction parmi les meilleurs écouteurs sans fil bon marché du marché, vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour en profiter.

