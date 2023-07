Qu’est-ce que ADB : à quoi ça sert et comment l’utiliser ?

On vous explique tout sur ADB pour que vous compreniez en quoi consiste ce protocole de connexion pour votre téléphone Android.

ADB vous permet de gérer votre appareil de manière avancée, même si vous n’êtes pas développeur d’applications.

Nous allons vous expliquer ce qu’est ADB, à quoi ça sert et comment l’utiliser. Ceci est un guide complet qui aborde toutes les questions liées à ce protocole de connexion disponible sur les appareils Android. Tout ce que nous vous expliquons ici vous permettra de mieux connaître cet outil pour les développeurs et d’exploiter davantage votre appareil avec différentes commandes. Étendez vos connaissances avec nous !

Qu’est-ce que ADB et à quoi ça sert ?

ADB indique Android Debug Bridge. Il s’agit d’un outil de développement largement utilisé dans l’environnement Android. Pour ainsi dire, il agit comme un pont de communication entre un appareil mobile et l’ordinateur et permet l’interaction entre les deux. ADB joue un rôle essentiel dans le développement, le débogage et la gestion des appareils Android.

ADB sert à de nombreuses choses. Voici quelques-unes de ses fonctions les plus remarquables :

Exécution de commandes . L’une des principales fonctions d’ADB est de permettre aux développeurs de communiquer avec un appareil Android via des commandes depuis le terminal de l’ordinateur. Cela facilite des tâches telles que l’installation et la désinstallation d’applications, l’accès à la structure des fichiers de l’appareil, le transfert de fichiers entre l’ordinateur et l’appareil, la capture d’écran, l’enregistrement d’écran, entre autres.

. L’une des principales fonctions d’ADB est de permettre aux développeurs de communiquer avec un appareil Android via des commandes depuis le terminal de l’ordinateur. Cela facilite des tâches telles que l’installation et la désinstallation d’applications, l’accès à la structure des fichiers de l’appareil, le transfert de fichiers entre l’ordinateur et l’appareil, la capture d’écran, l’enregistrement d’écran, entre autres. Débogage d’applications . ADB est également essentiel pour collecter des informations de journal, détecter des erreurs, effectuer des tests de performance et analyser le comportement de l’application en temps réel. Cela aide les développeurs à identifier et corriger les problèmes dans leurs applications de manière plus efficace, ce qui améliore la qualité des résultats.

. ADB est également essentiel pour collecter des informations de journal, détecter des erreurs, effectuer des tests de performance et analyser le comportement de l’application en temps réel. Cela aide les développeurs à identifier et corriger les problèmes dans leurs applications de manière plus efficace, ce qui améliore la qualité des résultats. Gestion des appareils. Enfin, ADB facilite la gestion des appareils Android en fournissant des options telles que le redémarrage, l’extinction ou l’accès au mode de récupération. Il permet également d’activer et de désactiver des options de développement, de configurer les autorisations des applications et d’effectuer d’autres tâches de gestion.

Bien que les commandes ADB aient été conçues pour les développeurs, même si vous ne créez pas d’applications, vous pouvez en tirer parti. Beaucoup des tâches décrites sont également effectuées par des utilisateurs qui souhaitent gérer leur appareil de manière avancée.

Comment utiliser ADB avec votre téléphone Android étape par étape

Pour pouvoir envoyer des commandes via ADB à votre téléphone et accéder à des fonctionnalités avancées, il ne suffit pas de connecter l’appareil et c’est tout. En réalité, vous devez suivre quelques étapes préliminaires pour commencer. Découvrez les indications appropriées ci-dessous.

Prérequis pour utiliser ADB

ADB peut être exécuté sur un téléphone Android de deux manières différentes. La première est sans fil, de manière sans fil. Bien que ce soit une manière pratique d’envoyer des commandes au terminal, ce n’est pas celle que nous allons expliquer ici. Sa configuration est un peu plus compliquée et notre objectif est de rendre cet article aussi simple que possible, même pour les utilisateurs moins expérimentés.

Comme vous pouvez l’imaginer, la deuxième façon consiste à connecter l’appareil à l’aide d’un câble compatible. Une fois que vous avez cet élément, il est temps de télécharger l’outil correspondant sur votre ordinateur. Il est probable que vous ayez un ordinateur Windows, il suffit donc de télécharger le programme suivant et de l’installer :

Télécharger Minimal ADB and Fastboot

Le lien que vous trouvez sur le bouton ci-dessus est celui que nous avons utilisé pour rédiger ce guide. Nous n’avons rencontré aucun problème et nous pouvons affirmer que le téléchargement est sûr. Cependant, si vous avez un Mac ou un ordinateur avec Linux, il est également possible de télécharger le client ADB en suivant les instructions figurant dans ce guide de GetDroidTips. Dans ce cas, le téléchargement de ces fichiers n’a pas été vérifié par l’équipe d’Netcost-security.fr.

Enfin, si vous préférez ne pas télécharger les fichiers recommandés sur le site que nous avons lié pour votre Mac ou PC avec Linux, vous avez toujours la possibilité d’ installer Android Studio, le SDK officiel qui inclut tous les outils pour les développeurs, y compris le client ADB.

Télécharger Android Studio

Configurez votre téléphone Android

À ce stade, vous devriez déjà avoir le câble correspondant pour connecter votre téléphone à l’ordinateur et l’outil ADB installé sur l’appareil. Maintenant, concentrez-vous sur votre téléphone. Il est temps d’activer les options de développement et le débogage USB.

Voici comment procéder :

Allez dans les paramètres d’Android. Accédez à Système ou À propos du téléphone, selon la surcouche du fabricant. Localisez la section Numéro de build et appuyez dessus jusqu’à ce que le message Les options de développement sont activées ou similaire s’affiche. Enfin, ouvrez les Options de développement qui apparaissent dans la liste des paramètres ou dans la section Système. Trouvez l’option Débogage USB et activez-la.

Maintenant votre téléphone est prêt à être connecté à l’ordinateur et à recevoir des commandes ADB. Revenons à l’ordinateur pour poursuivre le processus.

Accédez à votre téléphone depuis l’ordinateur

La prochaine étape consiste à connecter votre téléphone à votre ordinateur. Nous vous recommandons de laisser votre appareil Android déverrouillé pendant le processus. Ouvrez Minimal ADB and Fastboot, l’application que vous avez installée précédemment.

Ensuite, une fenêtre du terminal s’affiche à l’écran. Voici ce que vous devez faire :

Saisissez la commande adb devices. Acceptez la connexion depuis l’écran de votre téléphone en appuyant sur Autoriser. La fenêtre du terminal doit maintenant afficher le nom du téléphone suivi du mot device.

Sur la capture d’écran précédente, vous pouvez voir l’exécution de la commande en question et le résultat. Si tout s’est bien passé, votre téléphone est prêt à recevoir des commandes ADB. Par exemple, essayez d’exécuter la commande suivante :

adb pull C:\Archivo.mpr /sdcard/micarpeta

De cette manière, vous enverrez facilement des fichiers de votre PC vers l’ordinateur. Mais que pouvez-vous faire d’autre avec le protocole ADB ?

Les principales commandes ADB que vous devez essayer

ADB est très utile. Bien qu’il s’agisse d’un type de connexion destiné aux développeurs, les utilisateurs qui ne créent pas d’applications peuvent également en tirer profit. Jetez un œil aux commandes suivantes pour savoir tout ce que vous pouvez faire avec ADB sur votre appareil :

adb devices . Affiche une liste d’appareils Android connectés à l’ordinateur via ADB.

. Affiche une liste d’appareils Android connectés à l’ordinateur via ADB. adb shell . Ouvre un shell interactif sur l’appareil Android, vous permettant d’exécuter des commandes sur l’appareil.

. Ouvre un shell interactif sur l’appareil Android, vous permettant d’exécuter des commandes sur l’appareil. adb install <chemin vers le fichier APK> . Installe une application sur l’appareil Android à partir d’un fichier APK.

. Installe une application sur l’appareil Android à partir d’un fichier APK. adb uninstall <nom du package> . Désinstalle une application de l’appareil Android en fonction de son nom de package.

. Désinstalle une application de l’appareil Android en fonction de son nom de package. adb push <fichier local> <chemin distant> . Copie un fichier de l’ordinateur local vers l’appareil Android.

. Copie un fichier de l’ordinateur local vers l’appareil Android. adb pull <chemin distant> <répertoire local> . Copie un fichier de l’appareil Android vers l’ordinateur local.

. Copie un fichier de l’appareil Android vers l’ordinateur local. adb logcat . Affiche les journaux système en temps réel de l’appareil Android.

. Affiche les journaux système en temps réel de l’appareil Android. adb reboot . Redémarre l’appareil Android.

. Redémarre l’appareil Android. adb reboot bootloader . Redémarre l’appareil Android en mode de démarrage, ce qui permet d’effectuer des opérations de bas niveau telles que le flash d’une image système ou le déverrouillage du chargeur de démarrage.

. Redémarre l’appareil Android en mode de démarrage, ce qui permet d’effectuer des opérations de bas niveau telles que le flash d’une image système ou le déverrouillage du chargeur de démarrage. adb backup <nom du package> . Crée une sauvegarde d’une application spécifique et de ses données associées.

. Crée une sauvegarde d’une application spécifique et de ses données associées. adb restore <fichier de sauvegarde> . Restaure une sauvegarde précédemment créée sur l’appareil Android.

. Restaure une sauvegarde précédemment créée sur l’appareil Android. adb sideload <fichier ZIP>. Installe une mise à jour du micrologiciel ou une ROM sur l’appareil Android à partir d’un fichier ZIP.

