Comment reconfigurer les boutons de la télécommande de votre téléviseur Xiaomi pour qu’ils fassent ce que vous voulez qu’ils fassent.

Combien de fois avez-vous voulu utiliser la télécommande de votre téléviseur pour changer de chaîne, augmenter le volume ou régler un paramètre et vous êtes retrouvé à ouvrir Netflix en appuyant accidentellement sur le bouton ? Nous vous expliquons comment déconfigurer le bouton Netflix pour qu’il ouvre Netflix et fasse à la place ce que vous voulez qu’il fasse.

Si vous avez une Xiaomi TV ou une Mi Box, vous avez probablement une télécommande avec des boutons directs vers des applications comme Netflix, Amazon Prime Video, MIUI+ ou même Google Assistant. Et si vous souhaitez que ces boutons fassent autre chose et n’ouvrent pas les applications pour lesquelles ils ont été implémentés, nous vous apportons la solution : « Button Mapper ».

Cartographiez n’importe quel bouton de la télécommande de votre téléviseur Xiaomi avec cette application.

Le problème des télécommandes des téléviseurs modernes comme la Xiaomi TV, c’est qu’elles n’ont pratiquement aucun bouton physique dans leur design minimaliste. Et si l’on considère que sur les 9 boutons physiques – plus la molette tactile -, 3 d’entre eux sont destinés à des applications comme celles mentionnées ci-dessus, c’est encore pire. Et si nous faisions en sorte que le bouton Netflix, un service de VOD que nous n’avons pas, ouvre HBO Max, par exemple, auquel nous sommes abonnés ? Ou que Prime Video ouvre les paramètres des appareils Bluetooth ?

L’application Button Mapper que vous pouvez trouver dans le Google Play Store peut remapper la plupart des touches et boutons physiques ou capacitifs, tels que les boutons de volume, certains boutons d’aide et les touches capacitives d’accueil, de retour et d’applications récentes. L’application fonctionne non seulement pour les télécommandes, mais aussi pour les manettes de console.

Mais comment cela fonctionne-t-il ?

Reconfigurer les boutons de votre télécommande avec Button Mapper

Sous Paramètres généraux, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la fonction Préférences de l’appareil.

Un sous-menu s’ouvre alors avec des options à choisir telles que l’économiseur d’écran, l’emplacement, la sécurité, etc. Vous êtes intéressé par la section Accessibilité.

Sous Accessibilité, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous trouviez la sous-section Services. Si l’installation s’est bien déroulée, vous verrez ici l’application Button Mapper, qui doit être activée.

Allez à l’intérieur, activez-la et allez dans Paramètres. Vous voyez la fonction Ajouter des boutons au milieu de la liste ?

Tout dépend maintenant de la manière dont vous souhaitez remapper les boutons de votre Xiaomi TV ou de votre MI Box. Si vous voulez que Netflix ouvre une autre application par exemple, lorsque vous appuyez sur le bouton Netflix, vous devez indiquer à Button Mapper que vous voulez que ce bouton ouvre une application, et vous la choisissez dans une liste.

Avec cette application, vous aurez une télécommande totalement personnalisée et prête à être utilisée !

