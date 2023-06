POCO Launcher est à nouveau mis à jour et continue d’améliorer ses performances : voici comment télécharger et installer la dernière version sur votre téléphone

Cela fait seulement 10 jours que Xiaomi a publié la dernière mise à jour de son POCO Launcher, une couche de personnalisation qui ne cesse de s’améliorer et qui vient de recevoir une nouvelle version. En réalité, ce lanceur est mis à jour plus fréquemment que la couche MIUI elle-même. C’est donc une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui l’ont installé sur leur appareil car, comme vous le savez, il peut être mis à jour plus fréquemment que la couche MIUI elle-même. téléchargez sur le Play Store gratuitement pour tout Android.

Dans ce cas, Xiaomi vient de sortir la version V4.39.7.6141-06021747. Il s’agit d’une mise à jour visant à corriger des bugs et des erreurs présents dans les versions précédentes et que nous vous recommandons d’installer si vous avez installé ce lanceur et que vous souhaitez améliorer ses performances.

Le POCO Launcher 4.0 peut à nouveau être mis à jour

Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de mettre à jour ce lanceur, il suffit de télécharger la dernière version via le lien que nous avons partagé quelques lignes plus haut et de l’installer comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre application. Le mécanisme est très simple, donc vous n’aurez pas besoin de suivre un tutoriel compliqué pour pouvoir profiter de ce logiciel sur votre mobile.

Une fois installé, vous pourrez profiter des améliorations que Xiaomi a introduites et que nous connaissons grâce à son changelog : des corrections de bugs présents dans les versions précédentes et des améliorations de performance. Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas de changements en termes de fonctions ou d’esthétique, mais une meilleure performance quotidienne est toujours la bienvenue.

Il ne vous reste donc plus qu’à télécharger cette nouvelle version et à l’installer sur votre mobile, puisqu’il s’agit d’un logiciel Global dont vous pourrez profiter sans problèmes de compatibilité avec n’importe quel téléphone récent de la marque.

Source | Xiaomiui

