WhatsApp se met à jour avec l’envoi de vidéos en haute résolution : voici comment ça fonctionne

Dès aujourd’hui, WhatsApp vous permet déjà d’envoyer des vidéos à leur résolution maximale. Cependant, pour le moment, cela n’est disponible que dans la version bêta.

L’envoi de vidéos de haute qualité arrive sur WhatsApp

Vous n’aurez plus besoin de recourir à des astuces pour pouvoir envoyer des vidéos via WhatsApp en haute qualité, puisque, après avoir lancé l’envoi de photos en qualité maximale, l’application de messagerie appartenant à Meta s’est récemment mise à jour avec l’envoi de vidéos en haute résolution, ce qui indique que, à partir d’aujourd’hui, vous n’aurez plus à les envoyer en tant que documents ou à faire appel à des applications tierces.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé WABetaInfo, certaines personnes qui testent actuellement la dernière version bêta de WhatsApp pour Android reçoivent déjà cette nouvelle fonctionnalité d’envoi de vidéos de haute qualité.

Vous pouvez maintenant envoyer des vidéos en haute résolution via WhatsApp

Nous avons appris que l’option d’envoyer des vidéos de haute qualité via WhatsApp est en cours de déploiement dans la dernière version bêta de l’application pour Android, dont le numéro de build est 2.23.14.10.

Une fois que vous avez mis à jour votre WhatsApp vers cette nouvelle version, lorsque vous allez partager une vidéo via la plateforme de messagerie, un nouveau bouton intitulé « HD » apparaîtra dans la barre supérieure et en le touchant, vous pourrez choisir la qualité de la vidéo parmi deux options : qualité standard et qualité HD. Tout comme avec les photos, WhatsApp ne modifie pas la taille de la vidéo, mais lui applique une légère compression, ce qui indique que vous ne pourrez pas partager les vidéos dans leur qualité d’origine, mais dans une qualité assez élevée.

Il faut savoir que, par défaut, l’option qualité standard est activée, donc, chaque fois que vous souhaitez partager une vidéo en haute résolution, vous devrez sélectionner l’option dans le menu déroulant.

Cette nouvelle fonctionnalité d’envoi de vidéos de haute qualité est déjà disponible pour certains utilisateurs de la version bêta de WhatsApp pour Android et il est prévu qu’elle arrive chez les autres testeurs au cours des prochains jours.

