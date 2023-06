Tout ce que vous voyez sur Instagram et Facebook est décidé par une IA : voici comment ça fonctionne

Meta a expliqué comment fonctionnent les systèmes d’IA chargés de décider quel contenu est affiché aux utilisateurs de ses réseaux sociaux.

À ce stade, il n’est probablement pas surprenant de savoir qu’une grande partie du contenu que vous voyez sur vos réseaux sociaux préférés est choisi par une intelligence artificielle, qui analyse vos goûts et intérêts dans le but de vous montrer les images, vidéos ou textes qui ont le plus de chances de vous « accrocher » afin que vous passiez encore plus de temps sur la plateforme.

Mais, pour la première fois, Meta a partagé des détails sur le fonctionnement de ce type de systèmes. Dans un article de blog, le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a détaillé la technologie derrière le système qui fait que l’expérience sur Instagram et Facebook est complètement différente pour chaque utilisateur.

Un système basé sur 22 « cartes » qui analysent vos actions sur Instagram

Clegg explique que les informations collectées par ce système sont stockées dans 22 fiches ou cartes de systèmes d’IA, chacune d’entre elles étant composée de nombreux modèles et règles dynamiques. Toutes ces informations peuvent être consultées sur le Centre de Transparence de Meta.

Ces cartes sont dotées de règles qui prennent en compte la façon dont les utilisateurs de Meta consomment du contenu sur les différentes plateformes, que ce soit via le fil d’actualité, les stories ou les reels.

À partir des informations collectées, le système de recommandation automatisé fonctionne en quatre étapes : inventaire, signaux, prédictions et pertinence.

Lors de l’étape de l’inventaire, l’algorithme analyse l’ensemble des publications que l’utilisateur peut voir en ouvrant le réseau social. Ensuite, pour chaque publication, l’algorithme tient compte d’une série de signaux tels que la personne qui a publié le contenu et la relation de l’utilisateur avec elle, le nombre d’amis qui ont indiqué aimer cette publication, le type de contenu ou sa popularité.

Avec ces informations, l’algorithme peut déjà utiliser ces signaux pour établir une série de prédictions personnalisées, basées sur les probabilités que cela soit intéressant pour l’utilisateur. Ces prédictions prennent en compte plusieurs choses, de la probabilité que l’utilisateur commente la publication ou effectue une autre forme d’interaction, à savoir s’il s’agit d’un contenu original ou publié par des amis ou des membres de la famille de l’utilisateur.

Enfin, on arrive à la phase de pertinence, où l’algorithme doit calculer un score pour chaque publication de l’inventaire en se basant sur les signaux et les prédictions obtenus lors des étapes précédentes. Ainsi, les publications les plus pertinentes apparaissent en haut du fil d’actualité ou en première position des stories, tandis que celles qui ont moins de pertinence apparaissent en dernier.

À l’avenir, Instagram vous permettra de marquer du contenu comme « intéressant »

Mais Meta est conscient que certains utilisateurs préféreraient avoir un plus grand contrôle sur le contenu qu’ils voient sur leurs plateformes. C’est pourquoi, selon eux, le système de cartes peut être influencé par l’utilisateur en effectuant des interactions telles que enregistrer des publications ou les marquer comme « non intéressantes ».

Dans ce sens, il est prévu d’ajouter à l’avenir une nouvelle option qui permettra à l’utilisateur de marquer si un Reel lui a semblé intéressant, afin que du contenu similaire apparaisse à l’avenir. La société assure que cette fonctionnalité sera disponible dans les semaines à venir.

Il est également possible de consulter des publications sur Instagram qui n’ont pas été sélectionnées ni classées par l’algorithme grâce au fil d’actualité chronologique introduit sur la plateforme il y a quelques mois.

