Qu’est-ce que YouPin et comment acheter en ligne depuis la France et l’Amérique latine

Sur YouPin, vous pouvez acheter les objets les plus rares que vous puissiez imaginer tout en décidant quels produits seront commercialisés. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Voici comment accéder à YouPin depuis l’extérieur de la Chine.

YouPin est l’un des stores les plus révolutionnaires de Chine car il est plus qu’un simple store. Il s’agit d’un site web où il est possible d’acheter des produits exclusifs et de soutenir des idées commerciales. Le tout sous la responsabilité de Xiaomi. Si cela vous intéresse, nous allons vous expliquer ce qu’est YouPin et comment acheter depuis la France et l’Amérique latine.

Qu’est-ce que YouPin

Comment acheter sur YouPin depuis la France et l’Amérique latine?

Qu’est-ce que YouPin

Nous avons déjà brièvement expliqué ce qu’est YouPin, mais nous allons aborder ce sujet plus en détail pour éclaircir tout doute. YouPin est une plateforme de commerce électronique fondée par Xiaomi où ses propres produits ainsi que ceux d’autres marques sont vendus. Depuis cette plateforme, il est possible d’acheter des téléphones Xiaomi, dont nous avons déjà mentionné s’ils valent la peine en 2023, mais aussi des produits aussi particuliers que des pinces anti-brûlures, des sécheurs à chaussures ou des kits d’acupuncture.

Ce qui rend YouPin spécial

Cependant, ce qui rend YouPin spécial n’est pas seulement ce qu’il vend, mais aussi son fonctionnement. Si nous parlons du fonctionnement de YouPin, nous devons faire la distinction entre deux aspects. D’une part, nous avons la boutique, qui fonctionne comme une boutique en ligne normale. D’autre part, il y a la section de financement participatif, à partir de laquelle les utilisateurs évaluent les projets de produits créés par d’autres utilisateurs. Les meilleurs sont souvent commercialisés par Xiaomi, qui agit souvent comme partenaire investisseur.

Les participants au financement participatif pourront obtenir les produits qu’ils ont soutenus à un prix inférieur au prix du marché. Étant donné la forte concurrence, il est étrange qu’un produit ne réalise pas de ventes élevées lors de sa commercialisation, car il aura non seulement assuré plusieurs ventes pendant le financement participatif, mais il se sera également démarqué au milieu d’un océan de concurrents.

Comment acheter sur YouPin depuis la France et l’Amérique latine?

Il est possible que vous soyez intrigué par cette plateforme de commerce électronique et que vous souhaitiez jeter un coup d’œil à ses produits, mais le problème est qu’il est actuellement impossible d’acheter sur YouPin depuis la France ou l’Amérique latine. En réalité, il n’est pas possible d’acheter en dehors de la Chine.

Il ne s’agit pas d’un problème d’accès car il est possible d’accéder à YouPin, vous pouvez le faire depuis ce lien, mais plutôt de problèmes liés aux taxes et aux expéditions. Tout d’abord, il y a les frais de douane, qui font augmenter le prix des produits à un point tel que cela ne compense pas pour les vendeurs, et ensuite, beaucoup d’entre eux n’expédient pas en dehors de la Chine, principalement en raison du poids et du volume de nombreux de leurs colis.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez jeter un coup d’œil à YouPin. Le problème, c’est que si vous ne comprenez pas le chinois, il vous sera difficile de naviguer sur leur site car tous les menus, produits et descriptions sont écrits dans cette langue.

La seule solution en ligne

Face à la grande demande d’acheteurs non chinois, un mouvement de revente de leurs produits a émergé. Acheter auprès d’intermédiaires est la seule solution pour obtenir des produits de YouPin en ligne. Le problème, c’est que les revendeurs font également des affaires, ce qui fait augmenter les prix de manière excessive.

Si vous êtes toujours intéressé par l’achat sur YouPin par le biais de la revente, effectuez des recherches avec le terme « YouPin » sur des sites tels qu’AliExpress, qui a récemment lancé sa version espagnole : AliExPress Plaza.

Acheter en store physique

D’autre part, YouPin possède un store physique dans le district de Jiaye, appartenant à la ville de Nankin, située à l’est de la Chine. Pour le moment, c’est la seule façon dont nous pouvons acheter sur YouPin sans intermédiaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :