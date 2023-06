Comment récupérer vos vidéos supprimées de WhatsApp étape par étape

Vous avez supprimé une vidéo WhatsApp par erreur ? Nous vous expliquons comment la récupérer facilement.

L’icône WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus utilisée dans le monde entier.

Nous allons vous expliquer comment vous pouvez récupérer une vidéo supprimée de WhatsApp étape par étape et facilement. Étant donné qu’au fil des ans, il est très courant d’accumuler des vidéos et des photos reçues via WhatsApp dans le stockage du téléphone, il se peut qu’un jour vienne le moment de libérer de l’espace de stockage. Le problème survient lorsque vous supprimez par erreur une ou plusieurs vidéos et qu’il n’y a pas de moyen simple de les récupérer. N’est-ce pas ?

Heureusement, il existe plusieurs méthodes qui vous permettent de récupérer des fichiers supprimés de WhatsApp, même sans avoir créé de sauvegarde au préalable. Nous allons vous montrer les plus efficaces.

Récupérez les vidéos supprimées de WhatsApp avec TenorShare UltData

La méthode la plus efficace et fiable pour récupérer une vidéo supprimée de WhatsApp en 2023 consiste à utiliser UltData WhatsApp Recovery. Il s’agit d’un outil qui permet d’analyser le contenu supprimé de l’appareil et de récupérer ce qui a été supprimé par erreur, y compris les vidéos, les images, et plus encore.

Non seulement c’est l’une des méthodes les plus efficaces, mais elle offre également des fonctionnalités intéressantes, car elle ne nécessite pas de permissions de superutilisateur ou de root et il n’est pas nécessaire de créer une sauvegarde de WhatsApp. De plus, elle permet de récupérer plus de 7 types de données de WhatsApp sur Android et iOS, y compris les vidéos, les messages, les images, les stickers, les documents, et plus encore.

Le processus de récupération des vidéos supprimées de WhatsApp est simple. Il vous suffit de suivre ces étapes :

Téléchargez et installez TenorShare UltData WhatsApp Recovery sur votre ordinateur, PC ou Mac. Connectez votre téléphone Android à l’ordinateur à l’aide du câble USB et ouvrez TenorShare UltData WhatsApp Recovery. Dans l’outil, choisissez l’option « Récupérer les données perdues ». Si vous utilisez Android, vous devez activer le débogage USB via les paramètres développeur. Si vous utilisez iOS, vous devez simplement entrer le code PIN de verrouillage de l’écran. Avec le téléphone connecté à l’ordinateur, dans l’outil, choisissez l’option « Analyser les données » et cochez les données que vous souhaitez récupérer. Dans ce cas, les vidéos. Attendez que le processus se termine. Lorsqu’il est terminé, vous pourrez sélectionner les vidéos que vous souhaitez récupérer et le dossier de votre ordinateur où elles doivent être enregistrées.

Sur le site web de TenorShare, vous pouvez trouver un guide plus détaillé avec les étapes à suivre pour récupérer toutes vos données, en fonction de l’appareil que vous utilisez. Ils proposent également des méthodes pour récupérer des données WhatsApp sur d’anciens appareils iPhone.

Une fois que vous avez terminé tout le processus, vous verrez que les vidéos que vous aviez supprimées et récupérées réapparaissent dans la galerie de votre téléphone. Vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez pour récupérer les vidéos que vous supprimez par erreur.

D’autres façons de récupérer des vidéos supprimées de WhatsApp

Si vous avez supprimé une vidéo de WhatsApp et que vous souhaitez la récupérer, il existe d’autres façons de le faire, en plus de celle que nous avons déjà mentionnée. Une façon serait de vous tourner vers une sauvegarde créée sur Google Photos, OneDrive, Amazon Photos ou tout autre service de stockage d’images et de vidéos dans le cloud. Cependant, vous auriez dû vous préoccuper de créer cette sauvegarde au préalable, car sinon, les vidéos ne seront pas disponibles pour être récupérées.

D’autre part, il est possible que vous puissiez récupérer une sauvegarde de WhatsApp où les vidéos que vous avez supprimées sont stockées, mais pour cela, vous devrez désinstaller l’application de votre téléphone et la réinstaller, en plus de vous assurer d’avoir activé l’option d’ajout des vidéos à la sauvegarde.

En résumé, il existe plusieurs méthodes efficaces pour récupérer des vidéos supprimées de WhatsApp, bien que faire appel à UltData WhatsApp Recovery soit généralement la plus appropriée dans la plupart des cas.

Il convient de mentionner que, bien qu’il s’agisse d’un outil payant, il sera possible pendant un certain temps de bénéficier d’une réduction lors de l’achat de la licence. Il vous suffira simplement d’entrer le code de réduction TSESSEO20 lors de l’achat pour bénéficier d’une remise de 20%. De plus, TenorShare propose une version d’essai qui permet de voir les vidéos supprimées disponibles pour être récupérées avant de devoir payer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :