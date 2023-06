Comment sera l’iPhone 15 Pro? Des étuis dévoilés pourraient avoir la réponse.

La fuite d’étuis pour les iPhone 15 Pro nous permet de voir trois nouveaux changements.

Le lancement des iPhone 15 se rapproche et à mesure que cette date approche, nous en apprenons de plus en plus sur les iPhone 15 et 15 Pro. Par exemple, la société Apple prévoit de bonnes ventes selon une récente étude ou l’aspect possible qu’ils pourraient avoir grâce à des étuis qui ont fuité récemment sur les réseaux sociaux.

La fuite d’étuis est toujours un rumor récurrent dans le monde d’Apple qui nous donne un aperçu de ce à quoi ressembleront les prochains terminaux de la société, dans ce cas les iPhone 15. Grâce à eux, nous pouvons connaître des aspects tels que la position de leurs éléments ou la taille de leur module de caméra, par exemple.

Des étuis dévoilés nous montrent une partie de la conception de l’iPhone 15

Une des premières différences que nous pouvons voir sur les photographies ci-dessous est le et du bouton d’alimentation par rapport à l’iPhone 14 Pro. Bien que ce changement puisse sembler mineur, il pourrait aider à améliorer l’ergonomie et l’expérience d’utilisation de l’appareil.

Si nous continuons à observer attentivement les images, nous pouvons également constater qu’il s’agirait de la confirmation d’une des rumeurs qui nous accompagne depuis un certain temps : le passage de Lightning à USB-C sur les iPhone 15. Comment pouvons-nous parvenir à cette conclusion? Eh bien, l’ouverture inférieure de l’étui est plus grande que celle actuelle.

Enfin, une autre des rumeurs qui se confirmeraient à partir de ces supposées étuis révélées est le changement de l’interrupteur de silence qui se trouve en haut des boutons de volume. Le trou pour cet interrupteur semble légèrement plus petit et cela est dû au fait que nous n’aurions pas à le déplacer pour le faire fonctionner.

Si nous ajoutons au passage à l’USB-C et au nouvel interrupteur de silence la construction en titane avec des bords courbés et moins de bordures, nous aurons un changement très important sur les iPhone 15 Pro par rapport à leur génération précédente. Mais rappelez-vous, pour le moment tout cela ne sont que des rumeurs.



