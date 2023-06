Voici les 11 problèmes courants de TikTok et leurs solutions correspondantes

Nous vous indiquerons quelle solution choisir en fonction de votre problème

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus amusants, mais il arrive parfois qu’il ne fonctionne pas correctement. C’est pourquoi nous allons vous montrer les principaux problèmes de TikTok et comment les résoudre étape par étape. Que ce soit s’il se ferme tout seul, s’il empêche l’enregistrement du son ou s’il ne permet pas de télécharger des vidéos, entre autres erreurs, ces solutions vous permettront de le faire fonctionner correctement.

Les 11 principaux problèmes de TikTok

Comment résoudre les problèmes de TikTok

Si vous utilisez régulièrement l’application, vous avez sûrement rencontré l’un de ces problèmes. Nous ne parlons pas seulement du fait de vous casser la tête pour savoir si quelqu’un vous a bloqué, mais de problèmes de fonctionnement. Il est possible que vous ayez trouvé une solution ou que le problème se soit résolu avec le temps, mais s’il persiste, nous allons vous indiquer quoi faire. Dans cette section, nous vous montrerons les 11 principaux problèmes de TikTok.

TikTok ne s’ouvre pas : Vous touchez l’icône de l’application mais elle ne démarre pas.

: Vous touchez l’icône de l’application mais elle ne démarre pas. TikTok se ferme tout seul : Vous regardez des vidéos, écrivez un commentaire ou effectuez une action quelconque et tout à coup TikTok se ferme.

: Vous regardez des vidéos, écrivez un commentaire ou effectuez une action quelconque et tout à coup TikTok se ferme. TikTok ne détecte pas de connexion Internet : Vous ne pouvez pas utiliser l’application car un message vous avertit qu’aucune connexion Internet n’est détectée.

: Vous ne pouvez pas utiliser l’application car un message vous avertit qu’aucune connexion Internet n’est détectée. TikTok ne peut pas enregistrer le son : Lorsque vous essayez d’enregistrer une vidéo ou de faire un duo, le son n’est pas enregistré ou ce qui a été enregistré n’est pas audible.

: Lorsque vous essayez d’enregistrer une vidéo ou de faire un duo, le son n’est pas enregistré ou ce qui a été enregistré n’est pas audible. TikTok se fige : L’application se bloque et toucher l’écran n’a aucun effet.

: L’application se bloque et toucher l’écran n’a aucun effet. Impossible de sauvegarder les vidéos TikTok : Vous sélectionnez Enregistrer pour télécharger une vidéo, mais le téléchargement ne démarre pas ou la vidéo n’apparaît pas sur votre téléphone.

: Vous sélectionnez Enregistrer pour télécharger une vidéo, mais le téléchargement ne démarre pas ou la vidéo n’apparaît pas sur votre téléphone. Les commentaires TikTok n’apparaissent pas : Lorsque vous accédez à la section des commentaires, ils n’apparaissent pas. Il peut également arriver que, lorsque vous écrivez un message ou commentez une vidéo, le texte ne soit pas envoyé.

: Lorsque vous accédez à la section des commentaires, ils n’apparaissent pas. Il peut également arriver que, lorsque vous écrivez un message ou commentez une vidéo, le texte ne soit pas envoyé. Les vues de vos vidéos TikTok diminuent considérablement : Le succès de votre contenu a considérablement diminué soudainement et sans raison apparente.

: Le succès de votre contenu a considérablement diminué soudainement et sans raison apparente. Le message « Trop de tentatives. Réessayez plus tard » s’affiche sur TikTok : À l’écran d’accueil, lorsque vous essayez de vous connecter, ce message apparaît et vous ne pouvez pas accéder à votre compte.

: À l’écran d’accueil, lorsque vous essayez de vous connecter, ce message apparaît et vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Les vidéos TikTok sont de mauvaise qualité lorsqu’elles sont téléchargées : Bien que la qualité originale de la vidéo soit bonne, la vidéo téléchargée est floue.

: Bien que la qualité originale de la vidéo soit bonne, la vidéo téléchargée est floue. Le filtre TikTok ne disparaît pas : Vous ne pouvez pas retirer un filtre.

Comment résoudre les problèmes de TikTok

Après avoir listé les problèmes principaux de TikTok, nous allons vous montrer les principales solutions. Selon votre problème, vous devrez choisir l’une ou l’autre. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quelle solution choisir, nous vous guiderons pour choisir la bonne. Cependant, il se peut que la première ne fonctionne pas, vous devrez alors essayer une autre. Elles sont classées du moins au plus complexe.

Redémarrez TikTok ou votre téléphone

Redémarrer l’application ou votre téléphone est la première chose que vous devez faire en cas de dysfonctionnement. Nous vous recommandons tout d’abord de redémarrer l’application et, si cela ne fonctionne pas, de redémarrer votre téléphone.

Mettez à jour TikTok

Les développeurs d’une application la mettent à jour régulièrement pour corriger les erreurs. Rendez-vous sur les portails de TikTok sur Google Play ou l’App Store pour vérifier s’il y a une mise à jour disponible. Mettre à jour l’application peut résoudre tous les problèmes liés à un mauvais fonctionnement. De plus, cela fonctionne non seulement avec TikTok, mais aussi avec n’importe quelle autre application ou jeu.

Mettre à jour TikTok depuis Google Play

Mettre à jour TikTok depuis l’App Store

Libérez de l’espace sur votre téléphone

Si vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos sur TikTok, si l’application fonctionne de manière incorrecte ou si elle ne fonctionne pas aussi bien qu’elle le devrait, essayez de libérer de l’espace sur votre téléphone. Cela « accélérera » votre téléphone et vous permettra de télécharger des fichiers. De plus, en n’utilisant pas tout l’espace mémoire, il fonctionnera mieux.

Vérifiez la connexion Internet

Cela peut sembler insignifiant, mais de nombreux problèmes liés aux applications se résolvent en se connectant correctement à Internet. Les problèmes courants tels que les commentaires qui ne se chargent pas ou les menus qui n’apparaissent pas sont généralement liés à une mauvaise connexion. C’est logique car il s’agit de l’une des applications qui consomment le plus de données. Dans cet article, vous pouvez vérifier combien de données TikTok consomme sur votre téléphone.

En fonction de l’utilisation du Wi-Fi ou des données mobiles, vous devrez agir différemment. Si vous êtes connecté au Wi-Fi, vous pouvez essayer de vous rapprocher du routeur. D’autre part, si vous utilisez des données mobiles, nous vous recommandons de vous déplacer jusqu’à ce que le signal s’améliore. Tout se résume à vous positionner à l’endroit où vous recevez la meilleure connexion Internet ou à changer de réseau ou de Wi-Fi.

Vérifiez qu’il ne s’agit pas d’une panne générale

Il est possible que vous ne soyez pas la seule personne à rencontrer des problèmes avec TikTok. Il existe plusieurs moyens de le vérifier, mais le plus simple consiste à utiliser Downdetector. Ce site vous indique si une application, un réseau social ou un service Internet est en panne. Si c’est le cas, vous devrez attendre que le problème soit résolu.

Downdetector

Essayez plus tard

Cette solution s’applique uniquement à l’erreur « Trop de tentatives. Réessayez plus tard ». Ce message peut apparaître si vous avez saisi votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe incorrectement plusieurs fois, ou simplement lors de la première saisie.

Dans les deux cas, vous pouvez suivre les conseils de l’application et réessayer plus tard tout en vous distrayant avec l’une de ces 7 alternatives à TikTok. Cependant, utiliser un VPN fonctionnera également. Pourquoi ? Parce qu’il masquera votre adresse IP à TikTok, ce qui vous permettra d’essayer d’accéder à votre compte à partir d’une adresse non temporairement bloquée, comme dans ce cas.

Effacez le cache

Effacer le cache d’une application sert à supprimer les données résiduelles qui entravent uniquement son bon fonctionnement. Cela n’efface pas les fichiers ni ne ferme votre session, cela envoie simplement certains éléments inutiles à la corbeille.

Le chemin pour effacer le cache d’une application dépend de chaque téléphone, mais dans la plupart des cas, cela se fait de la manière suivante :

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Applications .

. À partir de là, appuyez sur Gérer les applications .

. Vous verrez la liste des applications de votre téléphone, sélectionnez TikTok .

. Appuyez sur Effacer le cache.

Accordez les autorisations nécessaires à TikTok

Les applications sur votre téléphone ne peuvent pas accéder librement à certains éléments, tels que l’appareil photo ou le microphone. Vous devez leur accorder le droit d’accès. Si vous ne pouvez pas enregistrer d’images ou de sons, il est très probable que TikTok n’ait pas les autorisations nécessaires.

Tout comme la suppression du cache, la manière d’accorder les autorisations nécessaires à TikTok dépend du téléphone. Cependant, dans la plupart des cas, les étapes à suivre sont les suivantes :

Ouvrez l’application Paramètres .

. Sélectionnez Applications .

. Ouvrez Gérer les applications .

. Sélectionnez TikTok .

. Appuyez sur Autorisations et accordez les autorisations appropriées.

Une fois les autorisations accordées, vous pourrez utiliser l’appareil photo ou le microphone. N’oubliez pas d’activer le microphone lorsque vous enregistrez une vidéo.

Utilisez un VPN

TikTok a été remis en question dans certains pays, il est donc possible que vous rencontriez des problèmes pour y accéder dans certaines régions. L’utilisation d’un VPN vous permettra d’y accéder, même si elle est bloquée dans votre pays.

