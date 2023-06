Xiaomi vient de mettre à jour l'application MIUI Camera, en améliorant sa stabilité et son mode nuit : voici comment l'installer sur votre téléphone.

MIUI ne vit pas que des mises à jour du système. La couche de personnalisation de Xiaomi intègre de nombreuses applications natives qui continuent de s’améliorer au fil du temps, et celles-ci sont mises à jour de manière totalement indépendante, comme c’est le cas de MIUI Camera, qui vient de recevoir la version V4.5.002870.0.

Mieux encore, il ne s’agit pas seulement d’une version visant à corriger les bugs mineurs rencontrés par certains utilisateurs, mais des changements ont également été apportés au mode nuit intégré à l’application, ce qui est une excellente nouvelle pour améliorer la photographie en basse lumière.

Comment installer la nouvelle version de MIUI Camera sur votre téléphone Xiaomi ?

C’est loin d’être la seule mise à jour récente que cette application a subie ces derniers mois. En effet, en mai dernier, nous avons vu la version V4.5.002850.1, qui a ajouté à de nombreux appareils certaines fonctions héritées du Xiaomi 11 Ultra et a même corrigé certaines erreurs présentes dans les mises à jour précédentes.

Maintenant, grâce à la nouvelle version V4.5.002870.0 nous pourrons profiter de deux nouveautés principales que nous voyons dans le changelog de l’application : une amélioration significative du mode nuit offert par l’application et différentes corrections de bugs présents dans ce logiciel et qui sont toujours les bienvenus.

De plus, la façon de l’installer sur nos dispositifs est très simple, puisqu’on devra seulement télécharger le fichier APK de cette version et l’installer comme s’il s’agissait de n’importe quelle autre application, un mécanisme facile à exécuter et qui nous fera profiter de tous les avantages introduits par Xiaomi dans cette application.

Via | Xiaomi Today

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :