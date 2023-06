Android Auto 9.9 est maintenant disponible en téléchargement : nouveautés et comment mettre à jour vers la nouvelle version

Depuis aujourd’hui, il est possible de télécharger la nouvelle version d’Android Auto, la dernière avant l’arrivée de la version 10.0.

La nouvelle version d’Android Auto dans une voiture compatible

Une nouvelle version d’Android Auto est en route vers les mobiles et voitures compatibles. À peine quelques semaines après la sortie de la version 9.8 de la plateforme, Google a annoncé l’arrivée d’Android Auto 9.9, qui peut désormais être téléchargé et installé sur les appareils compatibles.

Il s’agit d’une mise à jour visant à améliorer les performances et à corriger les erreurs de l’outil, et il ne semble pas qu’elle inclue de nouvelles fonctionnalités. De plus, il s’agit de la dernière mise à jour à arriver avant que Google ne sorte Android Auto 10.0, qui devrait être une mise à jour majeure où les changements annoncés lors du Google I/O 2023 devraient probablement être introduits.

Android Auto 9.9 arrive aux utilisateurs du programme bêta

Encore une fois, Google n’a pas publié de liste officielle des changements répertoriant les nouveautés introduites par la mise à jour. Cependant, dans la note de version bêta, il est précisé qu’il y a des améliorations de performances et des corrections d’erreurs dans cette version.

Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est probable que cette version résolve les problèmes de connexion que certains utilisateurs semblaient rencontrer depuis un certain temps.

Pour l’instant, la nouvelle version d’Android Auto est disponible pour les utilisateurs du programme bêta. Les personnes qui ont choisi de rejoindre le programme peuvent accéder à Google Play et vérifier s’il y a de nouvelles mises à jour. La version 9.9 devrait apparaître comme disponible en téléchargement.

D’autre part, ceux qui ne sont pas encore inscrits à ce programme peuvent se tourner vers des stores d’applications alternatifs à Google Play, comme APKMirror, pour télécharger le fichier APK d’Android Auto 9.9 et l’installer manuellement sur leurs appareils. Ils peuvent également attendre que les changements introduits par cette version arrivent dans la version stable d’Android Auto.

