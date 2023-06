Comment savoir si mon compte Instagram a été piraté

Voici 5 indices qui vous permettront de savoir si votre compte Instagram a été piraté.

Agir rapidement face aux hackers est vital pour récupérer votre compte Instagram

Suspectez-vous que votre compte Instagram a été piraté ? Alors nous allons vous montrer comment le découvrir et que faire dans ce cas. Malheureusement, cette situation n’est pas rare, donc Instagram dispose de certaines actions qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre compte, mais d’abord nous devrons vérifier si un inconnu y est entré.

Comment savoir si votre compte Instagram a été piraté

Il existe de nombreuses façons de savoir si votre compte Instagram a été piraté. Comme nous l’avons déjà dit, c’est une situation relativement courante. Vous ne seriez pas la première ni la dernière personne à être piratée. Pour le découvrir, observez ces signes. Si l’un d’entre eux vous arrive, ayez des soupçons, mais s’ils se produisent plusieurs fois, vous pouvez pratiquement confirmer le piratage.

Vous ne pouvez pas accéder à votre compte

De tous les signes indiquant qu’un compte Instagram a été piraté, le plus clair est de ne pas pouvoir vous connecter. Il est vrai que vous pouvez avoir oublié votre mot de passe, mais si vous avez essayé plusieurs combinaisons et que vous ne pouvez pas accéder, vous avez peut-être été piraté.

Vous avez reçu un courrier concernant une connexion inconnue

Lorsque vous vous connectez à Instagram à partir d’un appareil inhabituel, le réseau social vous envoie un courrier d’avertissement. Le courrier indiquera l’heure, l’emplacement et le type d’appareil à partir duquel votre compte a été utilisé. Cela ne vous dit rien ? Alors il est très probable qu’une autre personne ait réussi à accéder à votre compte.

Instagram vous informe que vous avez essayé de changer l’adresse e-mail associée

Il est possible que vous ayez une adresse e-mail associée à votre compte Instagram. Si vous essayez de la changer, vous recevrez un e-mail de [email protected] vous avertissant que votre adresse e-mail va être modifiée. Si vous recevez quelque chose comme ça sans avoir modifié l’adresse, c’est que le pirate veut changer l’adresse e-mail associée à votre compte. Heureusement, vous pouvez annuler le changement depuis le même e-mail.

Attention, car il est également possible que les pirates falsifient cet e-mail. Ils peuvent écrire une fausse adresse, mais très similaire, par exemple en remplaçant les « l » par des majuscules « i » pour l’imiter. De plus, ils vous demanderont probablement les identifiants de votre compte pour prétendument sauvegarder votre sécurité. Si vous recevez un e-mail de ce genre, vérifiez s’il est authentique.

Commentaires, histoires et publications étranges

Parfois, vous pouvez conserver le mot de passe et l’e-mail de votre compte Instagram, mais lorsque vous vous connectez, vous vous rendez compte que vous avez publié des commentaires, des histoires ou des photos étranges. Ce contenu peut être de toutes sortes, mais il est courant qu’il s’agisse de promotions commerciales. Une pratique courante des pirates est de voler des comptes et de les vendre à des marques qui font de la publicité par leur intermédiaire.

La boîte de réception contient des messages étranges

Le dernier indice pour savoir si votre compte Instagram a été piraté est de vérifier si des messages ont été envoyés depuis votre compte que vous n’avez pas envoyés. Si cela s’est produit, vous pouvez pratiquement confirmer qu’une tierce personne a accès à votre compte. Allez dans la boîte de réception pour le vérifier. Il se peut que l’intrus ait supprimé des messages, mais ne vous inquiétez pas, Instagram vous permet de récupérer les conversations supprimées.

Que faire si mon compte Instagram a été piraté ?

Si vous avez vérifié que votre compte Instagram a été piraté, vous devez accéder à ce lien et répondre au formulaire. Il s’agit d’un menu d’Instagram pour signaler le piratage de votre compte. Il est accessible uniquement depuis les navigateurs Internet, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, pas depuis l’application. Vous pouvez y accéder que vous ayez toujours le contrôle de votre compte ou que vous ne puissiez même plus y accéder.

Le formulaire propose plusieurs réponses possibles, chacune adaptée à une situation différente pour récupérer votre compte Instagram, car ce n’est pas la même chose d’avoir oublié votre mot de passe que d’avoir été piraté. Dans ce cas, vous devrez sélectionner la première option : « Han hackeado mi cuenta » (Mon compte a été piraté). Ensuite, vous devrez entrer votre nom d’utilisateur, votre numéro de téléphone ou votre mot de passe afin que les responsables du réseau social puissent vous contacter et vous indiquer comment procéder.

Ce menu est particulièrement utile si les pirates ont changé votre mot de passe, mais si ce n’est pas le cas, changez-le dès que possible. En changeant de mot de passe, vous serez déconnecté de tous vos appareils, ce qui empêchera les intrus d’y accéder à nouveau et les expulsera de la session.

Comment éviter de faire pirater mon compte Instagram ?

En dehors des conseils habituels pour améliorer la sécurité de votre compte, la meilleure chose que vous puissiez faire pour éviter d’être piraté sur Instagram est de activer la vérification en deux étapes. Ainsi, lorsque vous vous connecterez à partir d’un nouvel appareil où vous ne vous êtes jamais connecté, le réseau social vous enverra un code par SMs que vous devrez entrer sur cet appareil. Cela confirmera votre identité.

Pour activer la vérification en deux étapes sur Instagram, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Instagram et accédez à votre profil .

. Touchez les 3 traits dans le coin supérieur droit.

dans le coin supérieur droit. Sélectionnez Paramètres et confidentialité , puis Centre des comptes , ensuite Mot de passe et sécurité et enfin Authentification en deux étapes.

, puis , ensuite et enfin Choisissez le mode par lequel vous recevrez le code de sécurité.

Il s’agit d’une procédure simple qui prendra quelques minutes et vous évitera de futurs problèmes. De plus, si quelqu’un essaie de vous pirater à l’avenir, vous serez averti en recevant le code. Cette méthode est disponible non seulement sur Instagram, mais aussi sur d’autres réseaux sociaux, comme TikTok. Si vous avez des problèmes avec ce dernier, nous vous montrons 5 indices pour savoir si votre compte TikTok a été piraté.



