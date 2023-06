Voici comment j’ai réussi à profiter d’Apple TV+ pendant 6 mois sans débourser un seul euro

On te raconte une astuce simple grâce à laquelle tu peux regarder Apple TV+ totalement gratuitement.

Apple TV+ dispose d’un catalogue de contenu, mais à l’intérieur, vous trouverez de grandes séries comme la primée Ted Lasso

De nos jours, nous disposons d’une grande variété de plateformes de streaming de séries et de films parmi lesquelles choisir, et comme nous ne pouvons pas toutes les avoir en raison du coût mensuel élevé, nous avons tendance à opter pour celles qui sont les plus populaires et qui ont le plus de contenu, comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video.

Cela fait que nous ne donnons pas la chance à d’autres services de streaming moins connus comme Apple TV+, la plateforme de séries et de films de la société de Cupertino, qui, bien qu’elle n’ait pas autant de contenu que la concurrence, propose des séries acclamées par la critique comme Ted Lasso, Fondation, Separation ou Slow Horses.

Si vous avez déjà pensé à essayer ce service d’Apple, mais que vous ne pouvez pas vous le permettre car vous payez déjà d’autres plateformes de streaming, vous êtes au bon endroit car aujourd’hui, je vais vous expliquer comment j’ai réussi à regarder Apple TV+ pendant 6 mois sans dépenser un seul euro.

Voici comment je passe six mois à regarder Apple TV+ gratuitement

Au cours des derniers mois, Apple a lancé différentes promotions grâce auxquelles ils offrent 2 ou 3 mois gratuits d’Apple TV+, leur plateforme de streaming de séries et de films.

Deux des plus connues étaient celles mettant en vedette deux acteurs renommés comme Will Smith et Selena Gomez, à l’occasion de la sortie des films Hacia la libertad et Mi mente y yo sur le service de streaming, respectivement.

Par conséquent, tout ce que j’ai eu à faire a été de profiter de ces offres et de m’inscrire à Apple TV+ avec mon identifiant Apple, avec l’avantage de pouvoir lier les deux promotions, ainsi quand l’une se terminait, j’activais l’autre avec le même identifiant Apple.

Merci à ces deux promotions, j’ai pu profiter gratuitement d’Apple TV+ pendant 4 mois et après qu’elles se soient terminées, j’ai trouvé une autre promotion de 3 mois de durée, que j’utilise actuellement, et qui a été lancée par la multinationale allemande Media Markt.

Cependant, pour activer cette dernière offre, vous ne pourrez pas utiliser un identifiant Apple que vous avez déjà utilisé auparavant, vous devrez donc créer un nouvel identifiant Apple pour en profiter. La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’avoir un appareil de la société américaine pour créer un identifiant, il vous suffit de vous rendre sur le site web d’Apple, de cliquer sur l’option Gérer l’identifiant Apple et de cliquer sur le bouton Créer votre identifiant Apple.

Si vous voulez également profiter de cette promotion et bénéficier de 3 mois gratuits d’Apple TV+, il vous suffit de cliquer sur le lien de l’offre de Media Markt que nous vous laissons à la fin de cet article, de cliquer sur le bouton Échanger maintenant et de vous connecter avec votre identifiant sur Apple TV+ en associant un mode de paiement.

Une fois activé, il vous suffit d’installer l’application Apple TV+ sur l’un des appareils compatibles, parmi lesquels se trouvent les Chromecast de Google, les Fire TV d’Amazon ou les Smart TV de Samsung, LG et Sony, et de commencer à profiter des contenus que la plateforme d’Apple vous offre.

Cependant, rappelez-vous qu’une fois les trois mois gratuits passés, vous serez facturé 6,99 euros par mois, c’est le prix du service de streaming, si vous ne l’avez pas annulé avant.

Obtenez 3 mois gratuits d’Apple TV+ grâce à Media Markt

