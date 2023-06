Comment changer les couleurs de Gmail étape par étape

Si le blanc de Gmail vous ennuie, vous pouvez lui donner la couleur que vous voulez.

Gmail vous permet de mettre n’importe quelle couleur de fond, mais vous pouvez également ajouter une image

Le design par défaut de Gmail est très simple car il se limite à un fond blanc. Cependant, il est possible de changer la couleur de notre e-mail et même d’ajouter une image en arrière-plan. Si vous êtes intéressé par la façon de changer les couleurs de Gmail, nous allons vous expliquer comment le faire étape par étape, que vous utilisiez la version PC, Android ou iPhone.

Pourquoi changer la couleur de Gmail ?

Changer la couleur de Gmail ne modifiera que l’esthétique de l’e-mail, cela n’affectera pas son fonctionnement. Il est vrai que d’autres astuces de Gmail peuvent nous faciliter la vie, mais ce n’est pas le cas. La seule raison de changer la couleur est une question de préférence, mais il est vrai que si vous utilisez ce service de messagerie régulièrement, vous trouverez plus agréable de l’utiliser avec une couleur qui vous plaît.

Comment changer la couleur de Gmail sur ordinateur ?

Alors, comment changer la couleur de Gmail sur ordinateur ? La première chose à faire est de vous connecter au compte que vous souhaitez utiliser. Gardez à l’esprit que le changement de couleur affectera un compte de manière indépendante, pas les autres. Cela indique que si, par exemple, vous choisissez la couleur verte pour votre courrier A, la couleur de votre courrier B restera inchangée.

Depuis votre boîte de réception, cliquez sur Paramètres , symbolisé par une roue dentée située dans le coin supérieur droit de l’écran.

, symbolisé par une roue dentée située dans le coin supérieur droit de l’écran. Une fois que vous avez cliqué sur Paramètres, une fenêtre appelée « Paramètres rapides » s’ouvrira immédiatement.

Parmi tous les paramètres, cliquez sur Thème .

. Vous verrez seulement 8 thèmes, pour en voir plus vous devez cliquer sur Tout afficher .

. Après avoir cliqué sur Tout afficher, un onglet avec plusieurs thèmes apparaîtra. Les premiers sont des photos, donc pour choisir une couleur, vous devez descendre jusqu’à ce que les couleurs apparaissent .

. Cliquez sur la couleur que vous voulez pour voir le rendu. Sélectionnez celle qui vous convient et cliquez sur Enregistrer pour fixer cette couleur.

Comment changer la couleur de Gmail sur Android et iPhone ?

Changer la couleur de Gmail sur les versions mobiles fonctionne différemment. Les modifications que nous apportons depuis un ordinateur ne seront pas transférées car vous ne pouvez pas choisir n’importe quelle couleur sur ces appareils mobiles.

Sur notre smartphone, nous avons seulement 3 options :

Clair

Sombre

Par défaut du système

L’option Clair utilise des nuances de blanc avec des lettres noires, et l’option Sombre utilise des nuances sombres avec des lettres blanches. Enfin, la troisième option, Par défaut du système, est différente car elle modifie l’apparence en fonction des options de mode nuit ou d’économie d’énergie activées sur le téléphone.

De plus, les changements affectent l’application et donc tous les comptes. Cela indique que nous verrons en mode Clair, Sombre ou Par défaut du système tous nos e-mails. Les étapes à suivre pour changer la couleur de Gmail sur un appareil mobile sont les suivantes :

Ouvrez l’application. Dans le coin supérieur droit, vous verrez 3 lignes, appuyez dessus .

. Un menu vertical se déroulera avec plusieurs options, descendez jusqu’en bas pour appuyer sur Paramètres , symbolisé par une roue dentée.

, symbolisé par une roue dentée. Dans les paramètres, toutes les comptes synchronisés sur votre appareil seront affichés, et en haut, l’option « Paramètres généraux ».

La première option de ce menu est Thème. En l’activant, un menu contextuel avec les 3 options disponibles apparaîtra, choisissez celle que vous souhaitez.

Mettre une photo personnelle en arrière-plan

Mettre une photo personnelle en arrière-plan est une extension du tutoriel sur la façon de changer la couleur sur Gmail. Auparavant, c’était un processus simple, il suffisait de télécharger une photo depuis le disque dur de notre ordinateur. Malheureusement, ce n’est plus aussi simple car Gmail nous demandera de la télécharger au préalable sur Google Photos pour pouvoir la sélectionner.

Ce processus est un peu complexe, donc nous allons vous guider étape par étape pour que vous puissiez mettre la photo que vous souhaitez comme arrière-plan sur Gmail. Pour cela, nous téléchargerons une photo dans un album Google Photos et la sélectionnerons ensuite dans Gmail.

Il est possible de télécharger la photo sur Google Photos à partir d’un téléphone mobile ou d’un ordinateur, mais seule la version pour PC vous permet de mettre une image en arrière-plan. Nous allons vous montrer comment procéder en utilisant la version pour ordinateur, qui est plus pratique. Voici les étapes à suivre.

Accédez à Google Photos en utilisant ce lien.

en utilisant ce lien. Une fois là-bas, vérifiez que vous êtes connecté avec le même compte Google que celui que vous utilisez pour Gmail.

Cliquez sur l’icône de la flèche vers le haut , située dans le coin supérieur droit, et sélectionnez une photo à télécharger.

, située dans le coin supérieur droit, et sélectionnez une photo à télécharger. Une fois la photo téléchargée, elle apparaîtra dans le coin inférieur droit, à côté de l’option Ajouter à un album .

. Cette étape est essentielle, vous devez ajouter la photo à un album ou créer un nouvel album pour l’ajouter.

Enfin, retournez sur Gmail, sélectionnez Thèmes et cliquez sur Mes photos. Accédez à l’album que vous avez choisi et sélectionnez la photo que vous avez téléchargée.

Autres modifications sur Gmail

La couleur et l’arrière-plan de Gmail ne sont pas les seuls éléments que vous pouvez personnaliser, vous pouvez également modifier sa structure et changer les polices.

Modifier la structure

La structure de Gmail est prédéfinie, mais nous pouvons la modifier. Cela changera la façon dont les e-mails sont affichés ou l’ordre dans lequel ils apparaissent sur un ordinateur et sur un téléphone mobile.

Sur un ordinateur, nous avons une plus grande variété de structures. Pour les modifier, cliquez sur la roue dentée de Paramètres, dans le coin supérieur droit, et modifiez la Densité, le Type de boîte de réception ou le Panneau de lecture. Cette modification n’est pas seulement esthétique, elle est également fonctionnelle, car en fonction de vos choix, vous accéderez plus ou moins rapidement à certains e-mails, voire vous pourrez même éliminer la publicité intrusive de Gmail.

Sur un téléphone mobile, la seule chose que nous pouvons faire est de modifier la densité des e-mails, c’est-à-dire s’ils sont plus ou moins espacés. Pour ce faire, appuyez sur les 3 lignes dans le coin supérieur gauche, sélectionnez Paramètres, puis Paramètres généraux, et enfin cliquez sur Densité de la liste de messages.

Différentes polices

Vous pouvez également modifier le type de police que vous utilisez. Lorsque vous rédigez un message sur un ordinateur, en bas de la fenêtre de rédaction du nouveau message, un petit menu horizontal s’affiche à partir duquel vous pouvez changer la police, mettre du texte en gras ou augmenter, ou diminuer, la taille des lettres.

La version mobile de Gmail vous permet également de changer le type de police, mais cette option est un peu cachée. Lorsque vous rédigez un message, si vous sélectionnez une partie du texte dans celui-ci, plusieurs options s’afficheront. L’une d’entre elles est Format, qui vous permettra de changer la couleur du texte, de le souligner ou de le barrer, entre autres possibilités.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :