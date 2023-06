Comment utiliser le même numéro de téléphone sur deux appareils différents

Le service MultiSIM vous permet d’utiliser le même numéro sur plusieurs téléphones à la fois.

Un téléphone pour le travail et un autre pour la vie personnelle ? Voici comment vous pouvez avoir deux téléphones avec le même numéro

Il est possible d’utiliser le même numéro sur plusieurs téléphones. C’est ce que font de nombreux travailleurs indépendants et entrepreneurs pour séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. La façon de le faire est grâce au service MultiSIM, qui vous permet de partager votre forfait entre tous vos téléphones. Nous vous expliquons ses avantages, ses inconvénients et comment l’activer selon votre opérateur.

Qu’est-ce que le service MultiSIM ?

Le service MultiSIM est un service que vous pouvez souscrire auprès de votre opérateur. Avec lui, vous pouvez utiliser votre numéro sur plusieurs téléphones grâce à la duplication de votre carte SIM. Par conséquent, vous partagerez également le numéro de téléphone, ce qui est important dans cet article. Il vous suffit simplement d’insérer vos cartes SIM dans les appareils que vous prévoyez d’utiliser.

Avantages de souscrire à une MultiSIM

Le principal avantage de souscrire à un service MultiSIM est d’utiliser le même numéro sur 2 ou plusieurs téléphones. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cela nous permet d’avoir un téléphone pour le travail et un autre pour la vie normale. Cependant, cela offre également d’autres possibilités, telles que l’utilisation d’un téléphone pour une sortie ou pour aller à la plage, tandis que nous avons un autre téléphone en sécurité. De plus, si nous rencontrons un problème avec une carte SIM, nous aurons toujours l’autre appareil disponible.

D’autre part, ce service n’est pas uniquement destiné aux téléphones mobiles, il peut également être utilisé sur les montres connectées et les tablettes. Ainsi, nous pourrons recevoir des appels ou envoyer des messages depuis notre montre intelligente lorsque nous partons courir, par exemple. En réalité, dans certains opérateurs, comme Vodafone, le prix est plus bas pour une MultiSIM sur une montre connectée que pour un téléphone mobile.

Inconvénients de souscrire à une MultiSIM

En ce qui concerne les inconvénients de souscrire à une MultiSIM pour avoir plusieurs téléphones avec le même numéro, le premier est que vous devrez surveiller votre consommation de données. Généralement, les cartes sont soumises au même forfait, elles partagent donc non seulement le numéro, mais aussi la quantité de données ou d’appels.

Il est également possible que lors de la réception d’un appel, celui-ci sonne simultanément sur plusieurs téléphones. Cette situation peut être chaotique, mais elle peut être facilement contrôlée en laissant un téléphone à un endroit, que ce soit au bureau ou à la maison, ou en activant uniquement le son de l’appareil qui nous intéresse.

L’alternative à la MultiSIM est d’avoir plusieurs numéros sur un même appareil, au lieu de plusieurs appareils avec le même numéro. Cette option est appelée DualSIM et elle est généralement plus coûteuse. Cependant, si vous êtes intéressé par cette alternative, nous vous indiquerons quels sont les meilleurs téléphones DualSIM.

Comment souscrire à un service MultiSIM ?

Pour souscrire au service MultiSIM, vous devez contacter votre opérateur. Certaines petits opérateurs n’offrent pas ce service, mais les plus connus, oui, comme Movistar, Orange, Vodafone ou Orange. Chacun propose des conditions et des tarifs différents, qui varient généralement entre 3 et 8 euros par mois. Ci-dessous, nous vous donnons plus d’informations, selon chaque opérateur.

Movistar

Le service MultiSIM de Movistar coûte 8 euros par mois, indépendamment du nombre de cartes associées. Le nombre maximum d’appareils sur lesquels vous pouvez ajouter la carte est de 4 (la principale + 3 secondaires). En ce qui concerne la capacité, chaque carte est limitée à une consommation de 20 Go par mois, mais cette limite n’affecte pas votre carte principale.

Souscrivez à la MultiSIM avec Movistar

Jazztel

Le prix du service MultiSIM de Jazztel est de 3,64 euros par mois, mais vous devrez également payer les frais d’envoi pour chaque carte SIM (12,04 euros). Contrairement à Movistar, le nombre maximum d’appareils sur lesquels vous pouvez opérer simultanément est de 3 (la principale + 2 secondaires).

Souscrivez à la MultiSIM avec Jazztel

Vodafone

Le service OneNumber de Vodafone permet à ses clients d’utiliser plusieurs téléphones avec le même numéro. Il est important de noter que le prix varie selon le type d’appareil, comme un téléphone mobile ou une montre connectée. Pour les téléphones mobiles, il coûte 5 euros pour l’activer chaque mois. Le nombre maximum d’appareils par numéro est de 4.

Souscrivez à la MultiSIM avec Vodafone

Orange

Le prix de ce service d’Orange dépend du forfait que vous avez, mais toutes les offres ont des frais d’activation de 5 euros. Maintenir la carte coûte 2,95 euros par mois. Vous pouvez activer jusqu’à 4 cartes.

Le client aura accès à une carte SIM supplémentaire gratuite s’il souscrit l’un des forfaits suivants :

Love Sin Límites.

Love Negocio Sin Límites.

Love Familia Esencial 2017

Love Familia Sin Límites.

Love Familia Total.

Go Up.

Go Top.

Souscrivez à la MultiSIM avec Orange

Autres opérateurs

O2 : 5 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 3 cartes simultanées).

: 5 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 3 cartes simultanées). Yoigo : 3 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 4 cartes simultanées).

: 3 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 4 cartes simultanées). R : 3 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 3 cartes simultanées).

: 3 euros par mois pour chaque MultiSIM (maximum 3 cartes simultanées). PepePhone : 3 euros par mois (maximum 2 cartes simultanées).

Duplication maison

Et si vous dupliez votre carte SIM vous-même pour avoir le même numéro sur deux téléphones ? Certains utilisateurs choisissent de se rendre dans un store où leur carte est dupliquée « manuellement » sans la supervision de leur opérateur, mais cela n’est pas recommandé, car cela risque de ne pas fonctionner et vous pourriez compromettre vos données et informations personnelles. De plus, vous pourriez enfreindre les conditions de service de votre opérateur.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui figurent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires d’Netcost-security.fr pour bénéficier des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :